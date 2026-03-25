Hiába növelte bevételeit csaknem triplájára a legendás kínai vállalat, a befektetők megriadtak, órák alatt ötödével szakadt az árfolyam
A Pop Mart International Group részvényei szerdán meredeken zuhantak, miután a vállalat közzétette 2025-ös eredményeit. A kínai cég gyártja a 2025-ben világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő Labubu plüssfigurákat.
A vállalat 2025-ös árbevétele csaknem a háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest: 13,04 milliárd jüanról 37,12 milliárd jüanra emelkedett. A tulajdonosokra jutó nyereség 12,78 milliárd jüan volt, ami 308 százalékos növekedés a megelőző évi 3,13 milliárd jüanhoz képest.
A pekingi székhelyű vállalat közölte, hogy 2025-ös árbevétele 185 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 37,12 milliárd jüant, ami 5,38 milliárd dollárnak felel meg.
A vállalat közölte, hogy tovább bővíti termékkínálatát, amelyben háztartási gépek is megjelennek, ezek várhatóan már jövő hónapban debütálnak. A vezetők szerint a pekingi vidámpark bővítése is menetrend szerint halad, és a nyár folyamán nyílhat meg.
A Pop Mart hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei mégis, a déli kereskedési szünet után több mint 20 százalékos mínuszban álltak.
Miért riadtak meg a Pop Mart befektetői, miután kiderült, hogy a kínai cég csaknem megtriplázta az árbevételét?
Jeff Zhang, a Morningstar elemzője szerint az éves árbevétel- és profitnövekedés elmaradt az elemzői konszenzustól. A negyedik negyedévben érdemi lassulás következett be, ami felerősítette a befektetők aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartható fenn a portfólió teljesítménye.
A szakértő további negatívumként emelte ki, hogy az osztalékkifizetési ráta 2025-ben 25 százalékra csökkent a 2024-es 35 százalékról.
„A Pop Mart ugyan erősített a licencüzletágban és a vidámpark-üzemeltetésben, de úgy gondoljuk, hogy a kockázatok továbbra is magasak” – mondta.
A Pop Mart elnöke és vezérigazgatója, Wang Ning azt mondta, hogy a vállalat 2026-ban legalább 20 százalékos árbevétel-növekedésre számít az előző évhez képest. „Nem törekszünk túlzottan agresszív növekedésre, amely a jövedelmezőség rovására növelné a bevételt” – mondta Wang az eredményközlés utáni elemzői és befektetői konferenciahíváson.
A The Monsters, Molly és Crybaby nevű sikeres márkákhoz kapcsolódó zsákbamacska-dobozos vagy meglepetésdobozos plüssfigurák, táskadíszek és gyűjthető termékek iránti globális keresletet meglovagolva a Pop Mart Kína egyik legígéretesebb fogyasztói márkájává nőtte ki magát.
Januárban a cég közölte, hogy Mexikóban, Kambodzsában és Indonéziában is bővítette gyártókapacitásait. A vállalat azt is bejelentette, hogy Londont teszi meg európai központjává, emellett a Sony Picturesszel közösen Labubu-film készítésébe kezdett, ami jól mutatja, hogy tovább kívánja erősíteni jelenlétét a külföldi piacokon – mutatott rá a Reuters.
Labubu-katasztrófa: ha eddig mindenkinek kellett, most miért nem viszik?
A Labubukat gyártó vállalatról korábban is érkeztek negatív tőzsdei hírek. Tavaly év végén a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy a kínai vállalat részvényei akkor is szakadásnak indultak – akkor egy nap alatt 6,2 százalékkal zuhantak. Az augusztusban kezdődött esés következtében a részvények mintegy 44 százalékot veszítettek értékükből december végéig.
Az eladási hullámot olyan beszámolók váltották ki, amelyek szerint egyesek felfüggesztették a Labubu figurák vásárlását, miután a kínai másodlagos piacon tapasztalt ármozgások a kereslet gyengülésére utaltak.
A Labubu világsikerének titka, amit igyekeznek mások is ellesni
A Labubut a kínai Pop Mart forgalmazza 2019 óta, de a világsiker csak 2025-re robbant be igazán. A titok a zsákbamacska-csomagolás: a vásárlók nem tudják előre, melyik figura lapul a dobozban, így a szerencse és a ritka darabok hajszolása folyamatosan hajtja a keresletet.
A Pop Mart korábbi adatai szerint Kínában és Délkelet-Ázsiában már évek óta töretlen volt a Labubu népszerűsége. Hongkongban és Szingapúrban rendszeresen kígyózó sorok álltak a limitált szériás Labubu-kiadásokért, és az aukciós oldalakon is tízezres dollárárakon kelnek el a ritkaságok.
Nyugaton, különösen az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lassabban indult be a trend, de 2024 óta egyre több vásárló fedezi fel a figurát: a StockX és az eBay adatai szerint a keresések száma többszörösére nőtt, a ritka darabok ára pedig gyorsan közelít a luxustermékek szintjéhez.