Hiába növelte bevételeit csaknem triplájára a legendás kínai vállalat, a befektetők megriadtak, órák alatt ötödével szakadt az árfolyam

A Pop Mart International Group részvényei szerdán meredeken zuhantak, miután a vállalat közzétette 2025-ös eredményeit. A kínai cég gyártja a 2025-ben világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő Labubu plüssfigurákat.

A vállalat 2025-ös árbevétele csaknem a háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest: 13,04 milliárd jüanról 37,12 milliárd jüanra emelkedett. A tulajdonosokra jutó nyereség 12,78 milliárd jüan volt, ami 308 százalékos növekedés a megelőző évi 3,13 milliárd jüanhoz képest.

A pekingi székhelyű vállalat közölte, hogy 2025-ös árbevétele 185 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és elérte a 37,12 milliárd jüant, ami 5,38 milliárd dollárnak felel meg.

A vállalat közölte, hogy tovább bővíti termékkínálatát, amelyben háztartási gépek is megjelennek, ezek várhatóan már jövő hónapban debütálnak. A vezetők szerint a pekingi vidámpark bővítése is menetrend szerint halad, és a nyár folyamán nyílhat meg.

A Pop Mart hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei mégis, a déli kereskedési szünet után több mint 20 százalékos mínuszban álltak.

Miért riadtak meg a Pop Mart befektetői, miután kiderült, hogy a kínai cég csaknem megtriplázta az árbevételét?

Jeff Zhang, a Morningstar elemzője szerint az éves árbevétel- és profitnövekedés elmaradt az elemzői konszenzustól. A negyedik negyedévben érdemi lassulás következett be, ami felerősítette a befektetők aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartható fenn a portfólió teljesítménye.

A szakértő további negatívumként emelte ki, hogy az osztalékkifizetési ráta 2025-ben 25 százalékra csökkent a 2024-es 35 százalékról.

„A Pop Mart ugyan erősített a licencüzletágban és a vidámpark-üzemeltetésben, de úgy gondoljuk, hogy a kockázatok továbbra is magasak” – mondta.

A Pop Mart elnöke és vezérigazgatója, Wang Ning azt mondta, hogy a vállalat 2026-ban legalább 20 százalékos árbevétel-növekedésre számít az előző évhez képest. „Nem törekszünk túlzottan agresszív növekedésre, amely a jövedelmezőség rovására növelné a bevételt” – mondta Wang az eredményközlés utáni elemzői és befektetői konferenciahíváson.