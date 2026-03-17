Minden hirtelen megváltozik a budapesti tőzsdén: új bank került az indexbe, már nem az OTP dirigál egyedül
Az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba kerülés feltételeit, így április 1-jétől bekerül a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első számú részvényindexébe. A BUX indexkosárba való bekerülés előzménye, hogy az MBH Bank az előző év végén a hazai tőkepiac elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját hajtotta végre, több mint 12 ezer befektetőt bevonva a bank tulajdonosi körébe.
A hazai tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószámaként ismert BUX indexbe való bekerülés egy újabb fontos mérföldkő az MBH Bank tőkepiaci szintlépése kapcsán, egyúttal tovább erősíti a hitelintézet pozícióját a hazai részvények körében.
Miután az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba történő bekerülés követelményeit,
a Budapesti Értéktőzsde döntése értelmében április 1-jétől a hitelintézet is tagja hazánk legfőbb tőzsdeindexének.
A BUX‑tagság amellett, hogy hozzájárul a vállalat tőkepiacon betöltött szerepének további erősítéséhez, fontos visszaigazolása is az MBH Bank tőzsdei teljesítményének, hiszen a bank a részvények forgalma és a hitelintézet piaci kapitalizációja alapján került be a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények közé.
Az indexkosárba kerülés követelményeinek elérését nagy mértékben támogatta, hogy az MBH Bank az elmúlt hónapokban szintet lépett a tőzsdei jelenlétében, miután 2025. év végén volumenét tekintve az elmúlt 25 legnagyobb hazai részvénytranzakcióját hajtotta végre a Budapesti Értéktőzsdén.
A tranzakció során több mint 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban.
„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt öt év folyamatos stratégiai építkezésének köszönhetően az MBH Bank bekerült a BUX indexbe. Fontos visszajelzés ez az eddigi pénzügyi és üzleti teljesítményünkre, ugyanakkor lényeges lépés ez a jövőnk szempontjából is, hiszen ezzel tovább erősödik az MBH Bank tőkepiaci jelenléte. A mai bejelentés tehát újabb meghatározó szintlépés bankunk számára, amely közelebb visz minket tőkepiaci terveink eléréséhez, hazai és nemzetközi szinten egyaránt” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
Túl nagyra nőtt az OTP és a Mol, lépnie kellett a budapesti tőzsdének
Január végén a Világgazdaság is megírta , hogy az OTP és a Mol részvényei elképesztő szárnyalást produkáltak az utóbbi hónapokban, ami a BÉT részvényindexének, a BUX-nak az összeállítására is hatást gyakorolhat, hiszen közkézhányad-kapitalizációval súlyozott hozamindexről volt szó a BÉT honlapján szereplő tájékoztató szerint, melyben 12-25 részvény kaphat helyet. Mivel az OTP piaci kapitalizációja január végén már a 11 ezermilliárd forintot is meghaladta, miközben a BÉT teljes, OTP-t is magában foglaló kapitalizációja 25,5 ezermilliárd forint volt, ráadásul az OTP közkézhányada magasabb is, mint a többi blue chip esetében, félő volt, hogy a BUX végül csak az OTP árfolyamát követi majd némi zaj mellett.
Bukta Gábor, a Concorde elemzője akkor úgy nyilatkozott, hogy számításaik szerint az index következő átsúlyozásakor az OTP súlya 2,3-3 százalékponttal, a Molé pedig 1 százalékponttal csökkenhet, ám figyelmeztetett arra is, hogy a főszerepet az akkori árak játsszák majd, így nem akart találgatásokba bocsátkozni. Azonban utaltak arra jelek, hogy a CIG Pannónia kikerülhet az indexből, elsősorban likviditási okok miatt, míg új szereplőként megjelenhet a BUX tagjai között az MBH Bank és a Shopper Park Plus. Ez a jóslat valósággá is vált.