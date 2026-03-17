Az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba kerülés feltételeit, így április 1-jétől bekerül a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első számú részvényindexébe. A BUX indexkosárba való bekerülés előzménye, hogy az MBH Bank az előző év végén a hazai tőkepiac elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját hajtotta végre, több mint 12 ezer befektetőt bevonva a bank tulajdonosi körébe.

Minden hirtelen megváltozik a budapesti tőzsdén: új bank került az indexbe, már nem az OTP dirigál egyedül, bekopogott az MBH Bank / Fotó: Kallus György

A hazai tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószámaként ismert BUX indexbe való bekerülés egy újabb fontos mérföldkő az MBH Bank tőkepiaci szintlépése kapcsán, egyúttal tovább erősíti a hitelintézet pozícióját a hazai részvények körében.

a Budapesti Értéktőzsde döntése értelmében április 1-jétől a hitelintézet is tagja hazánk legfőbb tőzsdeindexének.

a Budapesti Értéktőzsde döntése értelmében április 1-jétől a hitelintézet is tagja hazánk legfőbb tőzsdeindexének.

A BUX‑tagság amellett, hogy hozzájárul a vállalat tőkepiacon betöltött szerepének további erősítéséhez, fontos visszaigazolása is az MBH Bank tőzsdei teljesítményének, hiszen a bank a részvények forgalma és a hitelintézet piaci kapitalizációja alapján került be a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények közé.

Az indexkosárba kerülés követelményeinek elérését nagy mértékben támogatta, hogy az MBH Bank az elmúlt hónapokban szintet lépett a tőzsdei jelenlétében, miután 2025. év végén volumenét tekintve az elmúlt 25 legnagyobb hazai részvénytranzakcióját hajtotta végre a Budapesti Értéktőzsdén.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt öt év folyamatos stratégiai építkezésének köszönhetően az MBH Bank bekerült a BUX indexbe. Fontos visszajelzés ez az eddigi pénzügyi és üzleti teljesítményünkre, ugyanakkor lényeges lépés ez a jövőnk szempontjából is, hiszen ezzel tovább erősödik az MBH Bank tőkepiaci jelenléte. A mai bejelentés tehát újabb meghatározó szintlépés bankunk számára, amely közelebb visz minket tőkepiaci terveink eléréséhez, hazai és nemzetközi szinten egyaránt” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója.