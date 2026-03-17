Deviza
EUR/HUF391,85 +0,31% USD/HUF340,95 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,27% CHF/HUF432,71 +0,39% PLN/HUF91,69 +0,06% RON/HUF76,93 +0,32% CZK/HUF16,02 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,31% USD/HUF340,95 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,27% CHF/HUF432,71 +0,39% PLN/HUF91,69 +0,06% RON/HUF76,93 +0,32% CZK/HUF16,02 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 813,44 +0,02% MTELEKOM2 045 +0,24% MOL3 758 -0,21% OTP35 570 +0,65% RICHTER11 800 -0,68% OPUS495 -2,63% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS5 000 +2% BUMIX9 346,14 -0,76% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 557,27 +0,1% BUX120 813,44 +0,02% MTELEKOM2 045 +0,24% MOL3 758 -0,21% OTP35 570 +0,65% RICHTER11 800 -0,68% OPUS495 -2,63% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS5 000 +2% BUMIX9 346,14 -0,76% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 557,27 +0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar tőzsde
BUX index
MBH
OTP
Budapesti Értéktőzsde

Minden hirtelen megváltozik a budapesti tőzsdén: új bank került az indexbe, már nem az OTP dirigál egyedül

Fordulat jön a budapesti tőzsdén, új banki szereplő lép be a legfontosabb részvényindexbe. A BUX index összetétele április 1-jétől változik, az MBH Bank is bekerül a kosárba. A BUX index bővülése átrendezheti az erőviszonyokat, és csökkentheti az OTP egyedüli dominanciáját.
VG
2026.03.17, 08:48
Frissítve: 2026.03.17, 09:09

Az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba kerülés feltételeit, így április 1-jétől bekerül a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első számú részvényindexébe. A BUX indexkosárba való bekerülés előzménye, hogy az MBH Bank az előző év végén a hazai tőkepiac elmúlt 25 évének legnagyobb részvénytranzakcióját hajtotta végre, több mint 12 ezer befektetőt bevonva a bank tulajdonosi körébe. 

Minden hirtelen megváltozik a budapesti tőzsdén: új bank került az indexbe, már nem az OTP dirigál egyedül, bekopogott az MBH Bank
Minden hirtelen megváltozik a budapesti tőzsdén: új bank került az indexbe, már nem az OTP dirigál egyedül, bekopogott az MBH Bank / Fotó: Kallus György

A hazai tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószámaként ismert BUX indexbe való bekerülés egy újabb fontos mérföldkő az MBH Bank tőkepiaci szintlépése kapcsán, egyúttal tovább erősíti a hitelintézet pozícióját a hazai részvények körében.

Miután az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba történő bekerülés követelményeit, 

a Budapesti Értéktőzsde döntése értelmében április 1-jétől a hitelintézet is tagja hazánk legfőbb tőzsdeindexének. 

A BUX‑tagság amellett, hogy hozzájárul a vállalat tőkepiacon betöltött szerepének további erősítéséhez, fontos visszaigazolása is az MBH Bank tőzsdei teljesítményének, hiszen a bank a részvények forgalma és a hitelintézet piaci kapitalizációja alapján került be a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények közé.

Az indexkosárba kerülés követelményeinek elérését nagy mértékben támogatta, hogy az MBH Bank az elmúlt hónapokban szintet lépett a tőzsdei jelenlétében, miután 2025. év végén volumenét tekintve az elmúlt 25 legnagyobb hazai részvénytranzakcióját hajtotta végre a Budapesti Értéktőzsdén. 

A tranzakció során több mint 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt öt év folyamatos stratégiai építkezésének köszönhetően az MBH Bank bekerült a BUX indexbe. Fontos visszajelzés ez az eddigi pénzügyi és üzleti teljesítményünkre, ugyanakkor lényeges lépés ez a jövőnk szempontjából is, hiszen ezzel tovább erősödik az MBH Bank tőkepiaci jelenléte. A mai bejelentés tehát újabb meghatározó szintlépés bankunk számára, amely közelebb visz minket tőkepiaci terveink eléréséhez, hazai és nemzetközi szinten egyaránt” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Túl nagyra nőtt az OTP és a Mol, lépnie kellett a budapesti tőzsdének

Január végén a Világgazdaság is megírta , hogy az OTP és a Mol részvényei elképesztő szárnyalást produkáltak az utóbbi hónapokban, ami a BÉT részvényindexének, a BUX-nak az összeállítására is hatást gyakorolhat, hiszen közkézhányad-kapitalizációval súlyozott hozamindexről volt szó a BÉT honlapján szereplő tájékoztató szerint, melyben 12-25 részvény kaphat helyet. Mivel az OTP piaci kapitalizációja január végén már a 11 ezermilliárd forintot is meghaladta, miközben a BÉT teljes, OTP-t is magában foglaló kapitalizációja 25,5 ezermilliárd forint volt, ráadásul az OTP közkézhányada magasabb is, mint a többi blue chip esetében, félő volt, hogy a BUX végül csak az OTP árfolyamát követi majd némi zaj mellett.

Bukta Gábor, a Concorde elemzője akkor úgy nyilatkozott, hogy számításaik szerint az index következő átsúlyozásakor az OTP súlya 2,3-3 százalékponttal, a Molé pedig 1 százalékponttal csökkenhet, ám figyelmeztetett arra is, hogy a főszerepet az akkori árak játsszák majd, így nem akart találgatásokba bocsátkozni. Azonban utaltak arra jelek, hogy a CIG Pannónia kikerülhet az indexből, elsősorban likviditási okok miatt, míg új szereplőként megjelenhet a BUX tagjai között az MBH Bank és a Shopper Park Plus. Ez a jóslat valósággá is vált.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu