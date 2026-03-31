Vonzó osztalékot fizethetne a CIG, de inkább a növekedésre fókuszál

Hétfőn piaczárás után tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a CIG Pannónia. Mióta kiírták az április 20-ra meghirdetett évi rendes közgyűlést, azóta azon spekulált a piac, vajon mit ajánl a tavalyi eredmény felhasználására a menedzsment. Két évvel ezelőtt még 375 forintos árszinten 33 forintos vonzó osztalékot fizetett a CIG. És a tavalyi eredmény terhére is kifizethetne részvényenként 40 forintot.

Idén sem fizetnek osztalékot / Fotó: Móricz Sabján Simon

Akvizíció jöhet, osztalék nem

Bár

a csoport konszolidált adózott eredménye tavaly 3,958 milliárd forint volt, nem javasolnak ennek terhére osztalékfizetést.

Amit a közgyűlési előterjesztés azzal indokol, hogy a már megvalósított és működésbe integrált informatikai fejlesztésekre épülve további belső erőforrásból finanszírozott – jövőbeli megtakarítást eredményező – fejlesztések révén kívánják racionalizálni és modernizálni a működést. Terveik szerint egy 2029-ig terjedő, szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztést és a Növekedési Stratégia második szakaszának fő irányvonalát valósítják meg.

Egyben készen állnak a növekedésük biztosítása érdekében akvizíciós célpontok felkutatására és pozitív esetben e célpontok akvirálására is.

E feladat kiemelt prioritást kap az előttünk álló évben, években, s előnyt kell hogy élvezzen az idei osztalékfizetéssel szemben, egyúttal azonban, reményeik szerint, megteremti az alapját a hosszú távú eredményességnek.