Deviza
EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF336,47 -0,77% GBP/HUF444,25 -0,53% CHF/HUF420,17 -0,88% PLN/HUF89,85 -0,78% RON/HUF75,67 -0,7% CZK/HUF15,73 -0,62% EUR/HUF385,8 -0,69% USD/HUF336,47 -0,77% GBP/HUF444,25 -0,53% CHF/HUF420,17 -0,88% PLN/HUF89,85 -0,78% RON/HUF75,67 -0,7% CZK/HUF15,73 -0,62%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 776,34 +0,83% MTELEKOM2 055 +0,24% MOL3 998 -0,35% OTP35 470 +1,27% RICHTER11 900 0% OPUS450,5 +5,88% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 500 -4,44% BUMIX8 790,99 +1,44% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 543,42 +1,15% BUX121 776,34 +0,83% MTELEKOM2 055 +0,24% MOL3 998 -0,35% OTP35 470 +1,27% RICHTER11 900 0% OPUS450,5 +5,88% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 500 -4,44% BUMIX8 790,99 +1,44% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 543,42 +1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

közgyűlés
osztalék
CIG
tőzsde

Vonzó osztalékot fizethetne a CIG, de inkább a növekedésre fókuszál

Tavaly nem fizetett osztalékot a biztosító. Előtte bőkezű volt a részvényesekhez. Mostanáig arra spekulált a piac, hogy idén részvényenként akár 40 forintot is fizethetnének, ami a mostani árszinteken 12 százalékos hozammal kecsegtetne. Ám a közgyűlési előterjesztés szerint nem fizetnének osztalékot, akvizíciókra azonban sor kerülhet.
Faragó József
2026.03.31, 09:49
Frissítve: 2026.03.31, 10:00

Hétfőn piaczárás után tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a CIG Pannónia. Mióta kiírták az április 20-ra meghirdetett évi rendes közgyűlést, azóta azon spekulált a piac, vajon mit ajánl a tavalyi eredmény felhasználására a menedzsment. Két évvel ezelőtt még 375 forintos árszinten 33 forintos vonzó osztalékot fizetett a CIG. És a tavalyi eredmény terhére is kifizethetne részvényenként 40 forintot.

osztalék
Idén sem fizetnek osztalékot / Fotó: Móricz Sabján Simon

Akvizíció jöhet, osztalék nem

Bár

a csoport konszolidált adózott eredménye tavaly 3,958 milliárd forint volt, nem javasolnak ennek terhére osztalékfizetést.

Amit a közgyűlési előterjesztés azzal indokol, hogy a már megvalósított és működésbe integrált informatikai fejlesztésekre épülve további belső erőforrásból finanszírozott – jövőbeli megtakarítást eredményező – fejlesztések révén kívánják racionalizálni és modernizálni a működést. Terveik szerint egy 2029-ig terjedő, szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztést és a Növekedési Stratégia második szakaszának fő irányvonalát valósítják meg.

Egyben készen állnak a növekedésük biztosítása érdekében akvizíciós célpontok felkutatására és pozitív esetben e célpontok akvirálására is. 

E feladat kiemelt prioritást kap az előttünk álló évben, években, s előnyt kell hogy élvezzen az idei osztalékfizetéssel szemben, egyúttal azonban, reményeik szerint, megteremti az alapját a hosszú távú eredményességnek.

 

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény
Árfolyam: 319 HUF -22 / -6,9 %
Forgalom: 42 481 606 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ellentmondásos volt az utolsó gyorsjelentés

Február végén adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzott a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés. 

Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,

amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak. 

Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve 

a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.

Február közepén adtak ki egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés: 

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljes körűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.