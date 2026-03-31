Vonzó osztalékot fizethetne a CIG, de inkább a növekedésre fókuszál
Hétfőn piaczárás után tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a CIG Pannónia. Mióta kiírták az április 20-ra meghirdetett évi rendes közgyűlést, azóta azon spekulált a piac, vajon mit ajánl a tavalyi eredmény felhasználására a menedzsment. Két évvel ezelőtt még 375 forintos árszinten 33 forintos vonzó osztalékot fizetett a CIG. És a tavalyi eredmény terhére is kifizethetne részvényenként 40 forintot.
Akvizíció jöhet, osztalék nem
Bár
a csoport konszolidált adózott eredménye tavaly 3,958 milliárd forint volt, nem javasolnak ennek terhére osztalékfizetést.
Amit a közgyűlési előterjesztés azzal indokol, hogy a már megvalósított és működésbe integrált informatikai fejlesztésekre épülve további belső erőforrásból finanszírozott – jövőbeli megtakarítást eredményező – fejlesztések révén kívánják racionalizálni és modernizálni a működést. Terveik szerint egy 2029-ig terjedő, szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztést és a Növekedési Stratégia második szakaszának fő irányvonalát valósítják meg.
Egyben készen állnak a növekedésük biztosítása érdekében akvizíciós célpontok felkutatására és pozitív esetben e célpontok akvirálására is.
E feladat kiemelt prioritást kap az előttünk álló évben, években, s előnyt kell hogy élvezzen az idei osztalékfizetéssel szemben, egyúttal azonban, reményeik szerint, megteremti az alapját a hosszú távú eredményességnek.
Ellentmondásos volt az utolsó gyorsjelentés
Február végén adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzott a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés.
Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,
amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak.
Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve
a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.
Február közepén adtak ki egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés:
A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.
Így teljes körűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.