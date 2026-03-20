Vonzó osztalékot fizethetne a CIG

Április 20-ra hívta össze évi rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A piac most az előterjesztéseket várja, különösen érdekes lehet, vajon mit ajánl a tavalyi eredmény felhasználására a menedzsment. Egyelőre a részvény piaca csendes. Ám az elmúlt hónapokban azt láthattuk, hogy a 350-360 forintos szinten menetrendszerűen megjelennek a vásárlók: feltűnően csipegetik a papírt. Igaz, hamar kifulladnak az emelkedések. Két évvel ezelőtt 375 forintos árszinten 33 forintos vonzó osztalékot fizetett a CIG.

Korábban vonzó volt az osztalékhozam

A Concorde részvényelemzője, Gajda Mihály 2024 novemberében a vállalat 2024 első három negyedévére vonatkozó 32,6 forintos EPS-e, azaz az egy részvényre jutó korrigált nettó nyeresége alapján egész évre 40-45 forintos EPS-t várt, s ebből a vállalat 2022-es és 2023-as 110–108 százalékos osztalékfizetési rátáját alapul véve részvényenként 40 forintos osztalékra számított 2025-ben.

Tavaly a 2024-es eredmény terhére nem fizetett osztalékot a CIG, a közgyűlés saját részvények vásárlásáról döntött.

A biztosítótársaság már kiadta a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését is, ennek fényében a tavalyi évben az EPS 41,91 forintra adódik. A korábbi évek osztalékfizetéseit alapul véve,

részvényenként közel 40 forintos osztalékot fizethetne idén a társaság.

Ami csaknem 12 százalékos osztalékhozammal kecsegtetné a befektetőket a mostani árszinten.