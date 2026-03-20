Deviza
EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27% EUR/HUF391,85 +0,27% USD/HUF338,75 +0,34% GBP/HUF453,51 +0,09% CHF/HUF430,85 +0,69% PLN/HUF91,68 +0,13% RON/HUF76,9 +0,23% CZK/HUF16 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 101,87 +1,07% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,75 +0,35% BUX123 101,87 +1,07% MTELEKOM2 025 +0,74% MOL3 908 +2,51% OTP36 620 +1,01% RICHTER11 690 0% OPUS500 +0,1% ANY7 100 +0,28% AUTOWALLIS155 -1,29% WABERERS4 890 +1,43% BUMIX9 289,64 +0,42% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 560,75 +0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közgyűlés
CIG
tőzsde

Vonzó osztalékot fizethetne a CIG

Tavaly nem fizetett osztalékot a biztosító. Előtte bőkezű volt a részvényesekhez. Most arra spekulál a piac, hogy részvényenként akár 40 forintot is fizethetnének, ami a mostani árszinteken 10-12 százalékos hozammal kecsegtetne.
Faragó József
2026.03.20, 12:16
Frissítve: 2026.03.20, 12:35

Április 20-ra hívta össze évi rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A piac most az előterjesztéseket várja, különösen érdekes lehet, vajon mit ajánl a tavalyi eredmény felhasználására a menedzsment. Egyelőre a részvény piaca csendes. Ám az elmúlt hónapokban azt láthattuk, hogy a 350-360 forintos szinten menetrendszerűen megjelennek a vásárlók: feltűnően csipegetik a papírt. Igaz, hamar kifulladnak az emelkedések. Két évvel ezelőtt 375 forintos árszinten 33 forintos vonzó osztalékot fizetett a CIG.

osztalék
Mennyi lesz az osztalék? / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Korábban vonzó volt az osztalékhozam

A Concorde részvényelemzője, Gajda Mihály 2024 novemberében a vállalat 2024 első három negyedévére vonatkozó 32,6 forintos EPS-e, azaz az egy részvényre jutó korrigált nettó nyeresége alapján egész évre 40-45 forintos EPS-t várt, s ebből a vállalat 2022-es és 2023-as 110–108 százalékos osztalékfizetési rátáját alapul véve részvényenként 40 forintos osztalékra számított 2025-ben.

Tavaly a 2024-es eredmény terhére nem fizetett osztalékot a CIG, a közgyűlés saját részvények vásárlásáról döntött.

A biztosítótársaság már kiadta a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését is, ennek fényében a tavalyi évben az EPS 41,91 forintra adódik. A korábbi évek osztalékfizetéseit alapul véve, 

részvényenként közel 40 forintos osztalékot fizethetne idén a társaság.

Ami csaknem 12 százalékos osztalékhozammal kecsegtetné a befektetőket a mostani árszinten.

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény13:04:33
Árfolyam: 354 HUF +4 / +1,13 %
Forgalom: 2 684 113 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ellentmondásos gyorsjelentést közölt a biztosító

Február végén adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzott a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés. 

Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,

amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak. 

Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve 

a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.

Február közepén adtak ki egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés: 

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu