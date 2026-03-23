Az OTP sérülékeny, a Mol felülteljesíthet – így érdemes most kereskedni a hazai részvényekkel

A következő két hétben oldalazó, de kifejezetten volatilis mozgás jellemezheti a tőkepiacokat. Az OTP technikai képe sérülékenyebbé vált, a Mol viszont felülteljesítő lehet, maradhatott tér a Richter előtt is.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2026.03.23, 06:48

A jelenlegi tőkepiaci környezetet rövid távon egyértelműen a geopolitikai feszültségek és az ezekből fakadó energiaár-emelkedés határozza meg. A közel-keleti konfliktus következtében az olaj- és gázárak jócskán megugrottak, ami újra felerősítette az inflációs kockázatokat. Ez különösen érzékenyen érinti a monetáris politikai várakozásokat: a korábban árazott kamatcsökkentések időben kitolódhatnak, vagy akár részben ki is kerülhetnek az árazásból. A befektetői hangulat ennek megfelelően inkább kockázatkerülő irányba mozdult el, amit a részvénypiacok volatilitásának emelkedése és a ciklikus szektorok – különösen a bankok – alulteljesítése is jól tükröz.

A következő két hétre vonatkozóan az alapeset egy oldalazó, de kifejezetten volatilis piaci mozgás lehet. Bár a jelenlegi helyzet önmagában nem feltétlenül indokol egy mélyebb, tartós esést, a bizonytalanság magas szintje és az energiaárak inflációs hatása korlátozza az érdemi emelkedés lehetőségét. A piacok inkább rövid távú hírekre reagálva, gyors irányváltásokkal mozoghatnak. Egy kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén – például a konfliktus eszkalációja vagy az olajár további emelkedése esetén – akár 5-10 százalékos korrekció is kialakulhat a fejlett piacokon, ami a kelet-közép-európai régiót, így a magyar piacot is fokozottan érintené. Pozitív szcenárióként a geopolitikai feszültségek gyors enyhülése hozhatna megnyugvást, azonban ennek jelenleg kisebb a valószínűsége.

OTP

Az OTP technikai képe rövid távon egyértelműen sérülékenyebbé vált, akár a korrekció aljára is gondolhatunk, azonban egyértelmű vételi jelet még nem adott a befektetőknek. A nemzetközi bankrészvényekhez hasonlóan érzékenyen reagál a kamatpálya-várakozások változására és a növekvő recessziós félelmekre. A közelmúltbeli emelkedő trend megtorpanni látszik, és inkább egy korrekciós vagy oldalazó szakasz kezd kialakulni. Ez különösen akkor erősödhet meg, ha a globális kockázatkerülés fennmarad. Technikai szempontból az OTP esetében a momentum gyengülése figyelhető meg. Az árfolyam jellemzően nem extrém túladott szinteken mozog, ami azt jelenti, hogy további lecsorgás is belefér a képbe. A korábbi lokális csúcsok környéke ellenállásként viselkedhet, míg az emelkedő trend során kialakult támaszszintek fokozatosan tesztelés alá kerülhetnek. A struktúra inkább a „lower high” kialakulásának irányába mutat.

 

Rövid távon az OTP inkább trading jelleggel közelíthető meg: a felpattanások inkább technikai visszakorrekciók lehetnek, mintsem új trend kezdetei.

Mol

A Mol jelenlegi helyzete különösen érdekes, mivel az emelkedő olajárak közvetlen pozitív hatást gyakorolnak a vállalat eredménykilátásaira. A geopolitikai feszültségek által hajtott energiaár-emelkedés rövid távon egyértelműen támogatja a papírt, ami technikailag is megjelenhet egy erősebb trendben vagy akár egy kitörési helyzetben. Technikai szempontból a Mol esetében a momentum erősödése valószínűsíthető. Az árfolyam egy emelkedő trendcsatornában mozoghat, ahol a korábbi ellenállási szintek áttörése további felértékelődési potenciált nyithat meg. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a mozgás erősen fundamentumvezérelt, így az olajár változása gyors trendfordulót is eredményezhet. 

 

Rövid távon a Mol a magyar piacon belül relatív felülteljesítő lehet. A következő két hétben a long irány dominálhat, azonban fokozott figyelem szükséges, mert egy esetleges olajár-korrekció gyors profitrealizálást indíthat el. Emiatt a pozíciók kezelése során a dinamikus kockázatkezelés különösen fontos.

Richter

A Richter technikai képe stabilabb, ami jól illeszkedik a papír klasszikus defenzív karakteréhez. A gyógyszergyártók általában kevésbé érzékenyek a gazdasági ciklusokra, ezért a jelenlegi bizonytalan környezetben relatív felülteljesítésre képesek. Az árfolyam mozgása inkább kiegyensúlyozott, kevésbé hektikus. Trend szempontjából a Richter egy enyhén emelkedő vagy oldalazó struktúrát mutathat, ahol a visszaeséseket jellemzően gyorsabban megveszik a befektetők. A relatíverő-mutatók alapján a papír erősödhet az OTP-hez és más ciklikus részvényekhez képest. A technikai kép nem utal túlzott túlvett állapotra, így van tér a stabil teljesítmény fenntartására. 

 

A következő két hétben a Richter szerepe elsősorban portfólióstabilizáló lehet. Nem feltétlenül várható erőteljes trendmozgás, ugyanakkor eső piacon védelmet, oldalazó környezetben pedig kiegyensúlyozott hozamot nyújthat. Ezért defenzív pozícióként vagy hedge jelleggel továbbra is indokolt lehet a jelenléte.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom technikai képe stabil és alacsony volatilitású, ami jól tükrözi a vállalat üzleti modelljének kiszámíthatóságát. A papír alapvetően nem tartozik a gyors trendmozgásokat produkáló részvények közé, inkább egy lassabb, kiegyensúlyozott pályán mozog. Technikai értelemben az MTEL esetében enyhén emelkedő trend vagy szélesebb oldalazás figyelhető meg. Az árfolyam mozgása kevésbé érzékeny a rövid távú piaci sokkokra, ugyanakkor a kamatkörnyezet változása hatással lehet rá, mivel az osztalékhozam alternatívája a kötvénypiaci hozamoknak. A stabil cash flow miatt a befektetők gyakran „yield play”-ként tekintenek rá. A következő két hétben az MTEL várhatóan továbbra is stabil teljesítményt nyújt, jelentősebb kilengések nélkül. 

 

Nem valószínű, hogy a piac vezető papírja lesz, ugyanakkor portfóliószinten kiegyensúlyozó szerepet tölthet be. Különösen bizonytalan környezetben lehet indokolt a tartása, mivel csökkenti az összportfólió volatilitását.

