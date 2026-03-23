Az OTP sérülékeny, a Mol felülteljesíthet – így érdemes most kereskedni a hazai részvényekkel

A jelenlegi tőkepiaci környezetet rövid távon egyértelműen a geopolitikai feszültségek és az ezekből fakadó energiaár-emelkedés határozza meg. A közel-keleti konfliktus következtében az olaj- és gázárak jócskán megugrottak, ami újra felerősítette az inflációs kockázatokat. Ez különösen érzékenyen érinti a monetáris politikai várakozásokat: a korábban árazott kamatcsökkentések időben kitolódhatnak, vagy akár részben ki is kerülhetnek az árazásból. A befektetői hangulat ennek megfelelően inkább kockázatkerülő irányba mozdult el, amit a részvénypiacok volatilitásának emelkedése és a ciklikus szektorok – különösen a bankok – alulteljesítése is jól tükröz.

A következő két hétre vonatkozóan az alapeset egy oldalazó, de kifejezetten volatilis piaci mozgás lehet. Bár a jelenlegi helyzet önmagában nem feltétlenül indokol egy mélyebb, tartós esést, a bizonytalanság magas szintje és az energiaárak inflációs hatása korlátozza az érdemi emelkedés lehetőségét. A piacok inkább rövid távú hírekre reagálva, gyors irányváltásokkal mozoghatnak. Egy kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén – például a konfliktus eszkalációja vagy az olajár további emelkedése esetén – akár 5-10 százalékos korrekció is kialakulhat a fejlett piacokon, ami a kelet-közép-európai régiót, így a magyar piacot is fokozottan érintené. Pozitív szcenárióként a geopolitikai feszültségek gyors enyhülése hozhatna megnyugvást, azonban ennek jelenleg kisebb a valószínűsége.

OTP

Az OTP technikai képe rövid távon egyértelműen sérülékenyebbé vált, akár a korrekció aljára is gondolhatunk, azonban egyértelmű vételi jelet még nem adott a befektetőknek. A nemzetközi bankrészvényekhez hasonlóan érzékenyen reagál a kamatpálya-várakozások változására és a növekvő recessziós félelmekre. A közelmúltbeli emelkedő trend megtorpanni látszik, és inkább egy korrekciós vagy oldalazó szakasz kezd kialakulni. Ez különösen akkor erősödhet meg, ha a globális kockázatkerülés fennmarad. Technikai szempontból az OTP esetében a momentum gyengülése figyelhető meg. Az árfolyam jellemzően nem extrém túladott szinteken mozog, ami azt jelenti, hogy további lecsorgás is belefér a képbe. A korábbi lokális csúcsok környéke ellenállásként viselkedhet, míg az emelkedő trend során kialakult támaszszintek fokozatosan tesztelés alá kerülhetnek. A struktúra inkább a „lower high” kialakulásának irányába mutat.