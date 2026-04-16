Elemzők figyelmeztetnek: korai a nyaralásra eurót vásárolni, messze még a hazai deviza igazi formája

Két napon belül két komoly elemző mondta, hogy a magyar deviza a mostani erős szinteken sem mutatja még az igazi formáját. Ami praktikusan azt jelenti, hogy még nem érdemes a pénzváltóhoz rohanni, s euróra váltani a nyaralásra szánt összeggel.

Forint = Euró? címmel írt jegyzetet a befektetői oldalán Zsiday Viktor. Aki úgy véli:

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint. Mivel a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.

Hozzátéve: az eurónak egyrészt van lakossági támogatottsága, másrészt van rá politikai igény, harmadrészt van hozzá képesség.

A sokat vitatott képességről szólva, Zsiday azt emelte ki, hogy 5-7 éves időtávon belül lehetséges az euró bevezetése. De a piacok megelőlegezhetik a bizalmat, s egy

2031-es bevezetés esetén már valószínűleg 2028/29-re az eurós kamatszintek közelébe esne a magyar állampapírhozam,

ami éves szinten sok száz milliárd forintos megtakarítást jelentene a magyar államnak és a magyar adófizetőknek. Egyúttal azt is jelenti, hogy aki most vesz még magas (6 százalék körüli) kamatszinttel hosszabb, 10-20 éves magyar forintos állampapírt, az nagyot nyerhet.