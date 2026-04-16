Először szólalt meg Matolcsy György a választások után – „Az elmúlt 100 év legjobb döntése, a bőség világa jön!”

Matolcsy György először szólalt meg a választások után: szerinte a következő években alapvető gazdasági szemléletváltásra lesz szükség. A volt jegybankelnök szerint a Magyar Nemzeti Bank egyik legjobb döntése az elmúlt száz évben az aranytartalék 3,1 tonnáról 110 tonnára emelése volt, amely jelenleg mintegy 6000 milliárd forintot ér, és ebből körülbelül 4000 milliárd forint nyereség keletkezett. Matolcsy ezt a lépést a pénzügyi függetlenség alapjának nevezte, és úgy véli, hasonló tudatos döntésekre lenne szükség háztartási szinten is.

Először szólalt meg Matolcsy György a választások után – „Az elmúlt száz év legjobb döntése, a bőség világa jön!” / Fotó: Karnok Csaba

A volt jegybankelnök szerint a jelenlegi globális folyamatok a hetvenes évek gazdasági ciklusaira emlékeztetnek, amit korábban George Friedman elméletei alapján is azonosítottak. Úgy látja, hogy a világ ismét egy átalakulási korszakba lépett, melyet geopolitikai feszültségek, energiaár-ingadozás és pénzügyi változások jellemeznek. Ebben a környezetben szerinte a pénzügyi tudatosság és a hosszú távú befektetések kulcsszerepet kapnak.

Matolcsy kiemelte:

a következő időszakot egy vállalkozói forradalom határozhatja meg, ahol az alkalmazotti modell helyett az eredményalapú gondolkodás kerül előtérbe.

Szerinte azok az országok és közösségek lesznek sikeresek, ahol sok a vállalkozás, és ahol a gazdasági szereplők képesek alkalmazkodni az új technológiai környezethez. Ebben különösen nagy szerepet tulajdonított a mesterséges intelligenciának és a gyorsuló innovációnak.

A volt jegybankelnök szerint a világ egy új, kétpólusú rendszer felé halad, ahol a nyugati és a Kína-központú gazdasági térség versenye határozza meg a fejlődést. Ebben a versenyben minden országnak saját vállalkozói bázisára kell építenie, különben lemaradhat. Matolcsy úgy látja, hogy Európa ezen a téren még lemaradásban van az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest.

Kiemelte azt is, hogy a jövő gazdaságát a bőség világa jellemezheti, ahol az erőforrások – beleértve az energiát és a pénzt – egyre nagyobb mennyiségben állnak majd rendelkezésre. Ez szerinte alapvetően új gondolkodást igényel, amely szakít a szűkösségre épülő gazdasági szemlélettel. Matolcsy szerint

azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amelyek képesek innovatív módon, új értéket teremtve működni.

A nyilatkozatában arra is kitért, hogy a jövőben nem elég jónak lenni, a vállalkozásoknak ki kell tűnniük, és valami újat kell nyújtaniuk. Példaként említette, hogy a modern gazdaságban már nem termékeket, hanem élményt és kötődést értékesítenek. Matolcsy szerint a következő években azok nyernek, akik felismerik ezt a változást, és időben alkalmazkodnak hozzá.