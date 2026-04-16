Deviza
EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38% EUR/HUF364,83 +0,44% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,46 +0,46% CHF/HUF395,1 +0,36% PLN/HUF85,97 +0,23% RON/HUF71,62 +0,35% CZK/HUF14,98 +0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 537,02 -0,69% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 790 -1,16% RICHTER12 950 +0,93% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 841,32 -0,56% BUX138 537,02 -0,69% MTELEKOM2 334 -0,09% MOL4 356 -1,61% OTP43 790 -1,16% RICHTER12 950 +0,93% OPUS387 +1,16% ANY7 630 +0,52% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 720 +1,91% BUMIX9 134,43 +0,43% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 841,32 -0,56%
fapados
légitársaság
Easyjet

Profitwarningra döngölték a földbe a Wizz Air riválisát – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Az orosz–ukrán háború kitörése óta nem zuhant ekkorát az árfolyam. Brutális veszteségre számít az EasyJet.
Murányi Ernő
2026.04.16., 11:01

Az EasyJet részvényeinek árfolyama csaknem négy éve nem esett ilyen mértékben, miután a brit fapados légitársaság az iráni háború okozta zavarok miatt az első fél évben az eddig vártnál is nagyobb veszteségre számít.

EasyJet Shares Slump Amid Warning of Loss Driven By Iran War
Profitwarningra döngölték a földbe az EasyJet részvényeit / Fotó: Jason Alden

Közel kilenc százalékkal zuhant az EasyJet árfolyama

A részvények csütörtök reggel Londonban 8,7 százalékkal, 3,6 fontra zuhantak – ami a legmeredekebb napközbeni esés 2022 júniusa óta –, miután a légitársaság bejelentette, hogy a 2026-os pénzügyi év első hat hónapjában 540 millió font és 560 millió font közötti adózás előtti vesztesége keletkezik, ami messze meghaladja az eddigi becslésekben szereplő 394 millió fontot. 

A közel-keleti konfliktus csak márciusban 25 millió fonttal növelte az üzemanyagköltségeket, és további mínusz 30 millió fontot jelentettek a magasabb céltartalékok – közölte a diszkontszolgáltató.

A légitársaságok nyári utazási csúcsidőszakának kezdetével egyre nagyobb az aggodalom az üzemanyag-ellátási hiány miatt. Egyes légitársaságok arra figyelmeztettek, hogy ha a konfliktus elhúzódik, néhány héten belül ellátási korlátozások léphetnek életbe. Arról nem is beszélve, hogy a háború február végi kitörése óta már eddig is mennyit emelkedtek a kerozinárak.

Csökkent az előrejelzési képesség is

Emellett a közel-keleti konfliktus miatt az elmúlt hetekben lerövidült az úgynevezett foglalási görbe is, ami jócskán lecsökkentette a légitársaságok előrejelzési képességét.

Az EasyJet hozzátette, hogy továbbra is kedvező az anyagi helyzete ahhoz, hogy jól tudja kezelni a háború okozta bizonytalanságokat.

A csoport nettó készpénzállománya 434 millió font, likviditása 4,7 milliárd font, és (Airbus) neo repülőgépeinek 86 százaléka saját tulajdonában van, ami mind pénzügyi, mind működési rugalmasságot biztosít

– emelte ki a menedzsment.

Az iparág egészéhez hasonlóan mi is szoros kapcsolatban állunk üzemanyag-beszállítóinkkal és a repülőterekkel az üzemanyag-ellátás kérdésében.

 

A délelőtt folyamán aztán a részvényárfolyam nagyrészt ledolgozta a zuhanást, fél tizenegyre 3,8 fontig jött vissza, ami azonban még így is 2,8 százalékos csökkenés.

Az iráni háború kitörése óta, amikor 4,50 fonton állt a kurzus, összesen 15,5 százalékkal értékelődött le a részvény.

Eközben csütörtökön a Ryanair papírjai 3,3 százalékkal, 24,7 fontra, míg a Wizz Airéi 0,2 százalékkal, 9,95 fontra gyengültek.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
