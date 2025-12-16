Deviza
EUR/HUF385,21 +0,15% USD/HUF327,01 -0,07% GBP/HUF438,79 +0,22% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF91,33 +0,19% RON/HUF75,65 +0,21% CZK/HUF15,84 +0,1% EUR/HUF385,21 +0,15% USD/HUF327,01 -0,07% GBP/HUF438,79 +0,22% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF91,33 +0,19% RON/HUF75,65 +0,21% CZK/HUF15,84 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 968,28 +0,42% MTELEKOM1 780 +1,8% MOL2 880 -1,18% OTP34 650 +0,72% RICHTER9 820 0% OPUS558 -1,97% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 380 -0,37% BUMIX10 110,14 +1,27% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 414,57 -0,3% BUX109 968,28 +0,42% MTELEKOM1 780 +1,8% MOL2 880 -1,18% OTP34 650 +0,72% RICHTER9 820 0% OPUS558 -1,97% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 380 -0,37% BUMIX10 110,14 +1,27% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 414,57 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
citadella
Zsiday Viktor

Véget ér a sikeres magyar portfóliómenedzser több évtizedes pályafutása – kiderült, mi a teendőjük a befektetőknek

Beolvad a Citadella a Hold Columbusba. Ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása.
VG
2025.12.16, 13:58
Frissítve: 2025.12.16, 14:17

2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapba, és ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása. Ugyanakkor a továbbiakban is aktív részese marad a Hold szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként.

Portfóliómenedzser
Búcsúzik a sikeres portfóliómenedzser / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Búcsúzik a sikeres portfóliómenedzser

Zsiday Viktor 2009. nyarán indította el a Citadella névre keresztelt abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet díjazott befektetési alapja lett. A befektetési alap A sorozata 2009-es indulása óta (forintban, költségek után) 9 százalék évesített hozamot ért el, ami 4,6 százalék évesített reálhozamot jelentett befektetőinek.

A Citadella befektetési alapban 16 év alatt sokféle befektetés volt, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig bezárólag sok minden. A portfóliómenedzser úgy fogalmazott: 

Voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni, amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára.

Móricz Dániel, a Hold befektetési igazgatója így kommentálta a döntést: 

Zsiday Viktor kiemelkedő szakember, aki számtalanszor, köztük nagy válságokban is megmutatta rátermettségét és jó ítélőképességét. 

Miért a Hold Columbus befektetési alapba olvad be a Citadella befektetési alap? Nos, erre Zsiday azt mondta, hogy Móricz Dániellel és Cser Tamással, a Hold vezető részvénystratégájával, több évtizede együtt dolgoznak, mélyen ismerik egymás szakmai gondolkodásmódját, múltbéli döntéseit és világról alkotott képét.

A két befektetési alap stílusa, megcélzott hozam- és szóráskombinációja nagyon hasonló.

  • A Citadella alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 14,6 százalékos, 18,3 százalékos és 10,6 százalékos évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel.
  •  A Hold Columbus alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 21,4 százalékos, 18,4 százalékos és 14,5 százalékos évesített hozamot ért el. A befektetési alap 2007-es indulása óta 8,4 százalék évesített hozamot ért el, és jelenleg 161 milliárd forintot kezel benne a két portfóliómenedzser. 

Mi a teendő?

Mi a teendője annak, aki a beolvadás után is befektető szeretne maradni a Citadella befektetési alap után a Hold Columbus befektetési alapban?
Nekik nincs teendőjük, 2026. január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezeli a pénzüket.

Mi a teendője annak, aki nem szeretné, hogy a Citadella befektetési alapból átkerüljön a befektetése a Hold Columbus befektetési alapba?
Több opciója is van. Egyrészt 

a forgalmazóknál 2026. január 16. 15 óra 50 percig díjmentesen visszaváltható minden munkanapon a Citadella befektetési alap befektetési jegye,

másrészt a beolvadás után is visszaváltható lesz a Hold Columbus befektetési alapbefektetési jegye. A befektetett tőke kezelése a beolvadás során, majd azt követően is folyamatosan biztosított lesz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu