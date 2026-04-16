A Hormuzi-szoros lezárása olyan adu, amelyet Irán csak egyszer játszhatott ki – az Öböl menti államok már készülnek egy újabb sokk elkerülésére

Irán évtizedeken keresztül fenyegetett azzal, hogy kijátssza a legerősebb aduját: lezárja a Hormuzi-szorost. Izrael és az Egyesült Államok támadása után meg is tette – sokkal könnyebben, mint azt bármelyik elemző várta –, és válságba döntheti vele a világgazdaságot. Ennek a stratégiai előnynek azonban mindig volt egy hátulütője – az, hogy valószínűleg csak egyszer bevethető, mert az érintettek levonják a tanulságokat, és felkészülnek legrosszabbra.

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal, amelyen keresztül nem csupán a globális olaj- és LNG-felhasználás ötöde áramlik, hanem olyan termékek is, mint például a csipgyártáshoz nélkülözhetetlen hélium, a műtrágya vagy az alumínium.

A fontossága ellenére a Perzsa-öböl országai nem fordítottak túl nagy erőfeszítést a roppant költséges alternatív megoldásokra, így csak az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Irán rendelkezik olajvezetékkel is. Ezeknek a kapacitása azonban messze nem fedezi a tengeri szállításokét.

Eddig ez a megoldás nem érte meg – az iráni háború és a szoros lezárása azonban alapvetően megváltoztatta a helyzetet.

A Hormuzi-szoros alternatívái

Az Öböl menti gazdag államok most egyre komolyabban foglalkoznak az alternatív lehetőségekkel, vizsgálják, hogyan lehet a szárazföldön elkerülni a keskeny tengerszorost.

Ez a konfliktus megváltoztatja a világ minden egyes országának szemléletmódját, prioritásait és befektetési ösztönzőit az elkövetkező negyven évre nézve

– mondta a MarketWatchnak Jaime Brito, az OPIS finomítási és olajtermék-üzletágának ügyvezető igazgatója.

Néhány alternatíva akár már rövid távon is megvalósítható, a többihez is elég lehet három-öt év:

újraindíthatják például a szaúdi mezőket a Földközi-tengerrel, a libanoni Szidonnal összekötő, már leszerelt Transz-Arábiai vezetéket (Tapline),

újabb csatlakozásokat építhetnek ki a Szuezi-öblöt a Földközi-tengerrel összekötő, egyiptomi Sumed-vezetékhez,

kibővíthetik az Emírségek és Szaúd-Arábia meglévő vezetékét is,

a janbui kikötőt pedig átalakíthatják úgy, hogy nagyobb hajók is kiköthessenek.

Megoldás a tárolókapacitás jelentős bővítése is, amellyel a jövőben gondoskodhatnak arról, hogy ne legyenek ellátási zavarok, és vizsgálják a vasúthálózat fejlesztését is a többi áru szállításának megkönnyítéséhez.