General Electric

A vámháború nem volt elég, most a közel-keleti háború miatt szorong a General Electric

A világ legnagyobb hajtóműgyártójánál is aggodalommal figyelik a közel-keleti helyzet alakulását, és rövid távon sok jóra nem is számítanak. A General Electric gazdálkodása ugyanakkor stabil, friss gyorsjelentésük irigylésre méltó számokat tartalmaz.
Kriván Bence
2026.04.21, 18:40

A General Electric (GE) sugárhajtómű-gyártó üzletága, a GE Aerospace a Wall Street várakozásait felülmúló idei első negyedéves adatokat közölt, de a jövőt borúsabban látja, a közel-keleti háború elhúzódásától tart, és a nyár végéig nem is számol az olajárak s vele a kerozinárak normalizálásával, sőt, szerintük a harmadik negyedévet is ez jellemzi majd. 

General Electric
A General Electric hajtóművei Kínában is keresettek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok és Izrael iráni hadműveletei zavart és aggodalmat keltettek a cég vezetésében, amely minden eszközzel próbálja magát függetleníteni a globális légi közlekedést számos módon befolyásoló háborútól. Ez persze nem lesz egyszerű, ahogy a keddi amerikai tőzsdenyitás előtt közzétett, alapvetően pozitív gyorsjelentésre adott 5,5 százalékos árfolyamesés is jelzi.

Erős negyedévet zárt a General Electric, de…

Pedig a világ legnagyobb sugárhajtómű-gyártója nem szűkölködik sem megrendelésekben (jelenleg 23 milliárd dollár), sem munkában, és a szokásos karbantartási megbízások teljesítésével is nehezen birkózik meg. Félő viszont, hogy a polgári repülés időszakos visszaszorulásával, a kapacitások csökkenésével hosszabb távon megrendelésektől eshet el. 

A befektetők pedig erre kifejezetten érzékenyek. Egyelőre azonban a jelen számai a legérdekesebbek, a General Elecrickel azonosított Aerospace üzletág a negyedévet 25 százalékkal magasabb, 12,4 milliárd dolláros bevétellel zárta, üzemi nyeresége pedig 18 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra gyarapodott.

 

A korrigált nyereség részvényenként 1,86 dollár volt, ami meghaladja a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 1,60 dollárt.  

Larry Culp vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő tájékoztatón utalt arra, hogy egyelőre vakon kénytelenek repülni, a konfliktus elhúzódása és esetleges eszkalációja mint lehetséges forgatókönyv ott van az ő asztalukon is, ennek ellenére tartják magukat az éves tervszámaikhoz, ami azt jelenti, hogy a részvényenkénti nyereség a 7,10 és 7,40 dollár közötti tartományba eshet.

Számolnak ugyanakkor a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslések csökkenésével, de szerintük a világ elkerüli a recessziót.

A General Electric 2024-ben három önálló társaságra bomlott,

  • a GE Aerospace-e,
  • a GE Healthcare-re
  • és a GE Vernovára.

A GE, amely GE Aerospace néven működik, 2024-es önálló vállalatként való tevékenysége óta folyamatosan felülmúlta a Wall Street várakozásait. A valamennyi kontinensen jelen lévő társaság a tavalyi vámháborút is átvészelte, de azok között volt, akik a megegyezés és a vámok csökkentése felé terelték Donald Trump elnököt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu