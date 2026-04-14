Újabb hitelminősítő szólalt meg a magyar gazdaság jövőjéről: erre jobb ha felkészülnek Magyar Péterék – aknákat lát a Moody's
A Fitch értékelését követően megszólalt a magyar gazdaság kilátásairól a Moody's is, az országgyűlési választások nyomán várható politikai fordulat nyomán.
Az amerikai hitelminősítő várakozása szerint a Magyar Péter vezett új, Európai Unió-párti kabinet elsősorban az ország és az EU közötti kapcsolatok javulásának kilátásai révén lesz pozitív hatással Magyarország hitelminősítésére, az Orbán Viktor miniszterelnök alatt eltöltött, konfliktusokkal terhelt évek után.
A Moody's közleményében ezzel együtt figyelmeztet, hogy az új kormány kihívásokkal teli makrogazdasági és költségvetési környezettel fog szembesülni, és hozzáteszik, hogy az Orbán-kormány alatt kinevezett, beágyazott tisztviselők gátolhatják a gyors reformtörekvéseket.
A Magyarországnak járó uniós források megszerzése így vélhetően nem lesz egyszerű, az uniós pénzek hatékony felhasználása ugyanakkor kedvező hatással járna hazánk hitrlképességére, elősegítve az erősebb gazdasági növekedést, és enyhítené a költségvetési és az adósságtörlesztési terheket.
A magyar álláspont változása valószínűleg lehetővé teszi az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós EU-s hitelcsomag elfogadását is. Ez pedig az ukrán hitelképesség javulásával járna együtt.
Megpihent kicsit a forint a hétfői ralit követően
A forint a hét eleji nagy ralit követően korrigált az euróval szemben kedd délután, amihez a hitelminősítők óvatosan optimista véleménye is hozzájárulhatott.
A közös európai pénz jegyzése 0,25 százalékkal 394 forintra emelkedett, a dollárhoz képest
Az iráni háború lezárásával kapcsolatos bizakodó nemzetközi hangulat gyengíti a dollárt, a forint pedig 0,2 százalékot tett hozzá előnyéhez kedd délután három óráig. A keresztárfolyam 308,3 forintra erősödött.
A régiós pénzekhez képest rontott pozícióin a hazai valuta. A cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal drágult.
A Fitch is véleményt mondott a magyar gazdaság lehetőségeiről
A Moody's-hoz nagyon hasonló értékelést tett közzé a másik meghatározó nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings is a hétfőn Londonban bemutatott helyzetértékelésében. A Fitch úgy látja, a választások után megalakuló új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.
Kiemelték ugyanakkor, hogy a Tisza Párt által a vasárnapi országgyűlési választáson aratott, határozott győzelem nyomán várhatóan javulnak Magyarország és az Európai Unió kapcsolatai, és enyhülnek annak a kockázatai, hogy a magyarországi intézményrendszer ellenállása hátráltatja az új kormány szakpolitikai intézkedéseinek végrehajtását.
A Fitch Ratings a magyar szuverén adósminőség elemzését mostantól arra összpontosítja, hogy mennyire hiteles és kivitelezhető az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiája, és e stratégiának milyen hatásai lesznek az államadósságra és a gazdasági növekedésre.