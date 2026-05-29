Továbbra is befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket a Standard & Poor’s. A nemzetközi hitelminősítő intézet péntek este, a tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a szuverén magyar államkötvények besorolását, amelyekre így továbbra is a BBB mínusz besorolást tart érvényben negatív kilátás mellett. Ez a befektetésre ajánlott sáv legalja, tehát egy kilátásrontás vagy leminősítés már a bóvli kategóriát jelentené.

Itt az ítélet a magyar gazdaságról: megszólalt a Standard & Poor’s hitelminősítő intézet

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Magyarországról, itt a döntés: így látják a gazdaság helyzetét a Tisza-kormány alatt

A véleményükben azt írják, hogy Tisza-kormány előrelépéseket fog elérni a 2026-ban várható, mintegy 6,5 milliárd euró összegű RRF-kifizetésekhez kapcsolódó mérföldkövek teljesítésében és a jogállamisági reformok végrehajtásában. A végrehajtási időkeret azonban szűkül, és Magyarország alapvető költségvetési helyzete romlik.

A szűkös időkeret és a magyar államháztartás kilátásainak romlása miatt negatív minősítési kilátásunkat fenntartottuk

– indokolják a negatív kilátást. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a Tisza-kormány, amely jelentős többséggel rendelkezik a parlamentben, csak néhány hete van hatalmon, és máris jelzett egy sor politikai irányváltást, amelyek közül a legfontosabb Magyarország szándéka, hogy 2030-ra csatlakozzon az euróövezethez. Szerintük Magyarország mint kis, nyitott gazdaság számára, amely szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol az EU-val, a jobb koordináció és a politikai intézkedések EU-partnerekkel való összehangolása felé történő elmozdulás potenciálisan nagy előnyökkel járhat a fizetési mérlegre, a növekedésre és a költségvetési teljesítményre nézve.

Bár az EU-val való kapcsolatok alakulása javul, a hitelminősítő szerint Magyarország államháztartásának kilátásai romlanak.

2026-ra az államháztartási hiány várhatóan a GDP 6,75 százalékára emelkedik a választás előtti kiadások miatt, ideértve a célzott támogatásokat és a háztartások energiafogyasztására vonatkozó adókedvezményeket is. Ezeknek a fiskális ösztönzőknek a visszavonása politikai kihívást jelenthet, különösen ha a Hormuzi-szoros a következő negyedévben is ténylegesen zárva marad, és ezzel meghosszabbodik a magas globális olaj- és gázárak időszaka.