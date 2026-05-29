Deviza
EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,4 -0,27% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF83,66 -0,24% RON/HUF67,4 -0,26% CZK/HUF14,57 -0,18% EUR/HUF353,98 -0,14% USD/HUF303,4 -0,27% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF83,66 -0,24% RON/HUF67,4 -0,26% CZK/HUF14,57 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82% BUX134 616,81 +2,41% MTELEKOM2 630 +0,15% MOL3 854 +1,85% OTP41 570 +2,74% RICHTER12 840 +3,97% OPUS354 +6,31% ANY7 910 -1% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 660 +3,1% BUMIX9 209,24 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 881,46 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
drón
ural
Oroszország

Rakétariadót fújtak az uráli olajrégióban, soha nem éltek még meg ilyet a magyarok rokonai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre gyakoribbak a távolsági csapások az orosz–ukrán háborúban, így a civil áldozatok száma a frontvonaltól távol is növekszik. Szinte már mindennapossá vált, hogy mind Kijev, mind Moszkva tűz alatt áll, de az ukrán hadsereg most olyat lépett, amire eddig soha nem volt példa. Úgy tűnik, már az uráli nyelvrokonaink sincsenek biztonságban.
VG
2026.05.29, 20:24
Frissítve: 2026.05.29, 20:27

Első alkalommal rendeltek el rakétariasztást Oroszország uráli szövetségi körzetében, miközben Ukrajna egyre intenzívebben támadja a mélyen orosz területen fekvő térségeket.

Rakétariadót fújtak az uráli olajrégióban
Rakétariadót fújtak az uráli olajrégióban / Fotó: AFP

Folyamatosan érkeznek a beszámolók orosz nagyvárosokat, illetve a kritikus infrastruktúrát ért támadásokról, melyekre az orosz vezetés rendszerint válaszcsapásokkal reagál.

Az egész uráli körzetben riadót fújtak

A régióért felelős elnöki megbízott, Artyom Zsoga pénteken a Telegramon közölte, hogy az illetékes szolgálatok fokozott készültségben vannak.

Mindeközben a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben is riasztást rendeltek el, a lakosokat felszólították arra, hogy maradjanak zárt térben, az ablakoktól távol – jelentette az Interfax hírügynökség.

Az eset érdekessége, hogy mindkét régió a frontvonaltól, valamint az orosz–ukrán határtól messze terül el.

Fejlődnek az ukrán csapásmérő képességek

A háború kitörése óta az ukrán ipar egyre több és jobb minőségű fegyvert állít elő, melyek közül kiemelkedő a pilóta nélküli eszközök fejlesztése. A drónok hatótávolsága, valamint teherbíró képessége folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb pusztításra képesek a frontvonalon túl is. Néhány hete Ukrajna Moszkva diplomatanegyedét támadta, Herszon megyében pedig az orosz hírszerzés egyik bázisára csaptak  Zelenszkij drónjai.

A veszélyre már több biztonságpolitikai szakértő is felhívta a figyelmet, Demkó Attila még a Moszkva belvárosát ért támadás előtt írt erről, míg Artyom Zsoga egy hónappal ezelőtt a Telegram csatornáján emlékeztetett, hogy a nagy hatótávolságú ukrán drónok akár az uráli régióban is lecsaphatnak.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu