Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

MBH Csoport

Erős évet zárt az MBH csoport befektetési és lízingüzletága

Az MBH csoport 2025-ben a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel erősítette pozícióit mind a befektetési, mind a lízingpiacon. Az MBH befektetési banki és lízingüzletága egyaránt jelentős bővülést ért el ügyfélszámban, kezelt vagyonban és finanszírozási volumenben. A digitalizáció, a komplex szolgáltatások és a csoportszintű szinergiák érdemben támogatták az üzleti eredményeket. A kedvező piaci környezet mellett a magasabb értékű finanszírozások és befektetések iránti kereslet is erősödött.
Ballagó Dániel
2026.04.09, 15:40
Frissítve: 2026.04.09, 15:44

A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához.

MBH Bank
Az MBH csoport a piaci átlagnál gyorsabban növekedett 2025-ben / Fotó: Kallus György

Dinamikus növekedés a befektetési üzletágban

Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.

A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt.

A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.

2025-ben mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.

Aktív jelenlét a tőkepiacon

A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvényértékesítésében (SPO), amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre.

Bővülő elemzési háttér és privátbanki fókusz

Az elemzési tevékenység szintén erősödött:

a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.

A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.

Rekordközeli év a lízingpiacon

Ezzel párhuzamosan az MBH csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.

A teljes hazai lízingpiac is erősödött:

a finanszírozott volumen meghaladta az ezermilliárd forintot, a tőkekintlévőség pedig 2500 milliárd forint fölé emelkedett, ami 15 éves csúcs.

A növekedést az egy szerződésre jutó átlagos finanszírozási összeg emelkedése is támogatta.

Az autófinanszírozás maradt a növekedés motorja

Az Euroleasing minden meghatározó szegmensben átlag feletti növekedést ért el, különösen az alábbi területeken:

  • autófinanszírozás (személyautók, kishaszonjárművek, motorok), ami továbbra is a piac fő hajtóereje,
  • agrárgép-finanszírozás, ahol a modern, nagy értékű technológiák iránti kereslet élénkítette a piacot,
  • haszonjármű-finanszírozás, ami szintén hozzájárult a bővüléshez.

Stabil teljesítmény több szegmensben

A társaság több további területen is kiegyensúlyozott eredményt ért el:

  • nagyhaszonjármű-finanszírozás, stabil piaci kereslettel,
  • építőipari és egyéb gépek finanszírozása, alkalmazkodó termékkínálattal,
  • csoportszintű szinergiák és integrált működés, ami rugalmas megoldásokat tett lehetővé.

Tartós növekedési trendek az MBH csoportnál és a piacon

Az MBH csoport eredményei azt jelzik, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán továbbra is erős a kereslet a digitális megoldások, a komplex vagyonkezelési szolgáltatások és a magasabb értékű finanszírozások iránt, amelyek a következő évek növekedésének is meghatározó hajtóerői lehetnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
