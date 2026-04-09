Erős évet zárt az MBH csoport befektetési és lízingüzletága
A piaci átlagot meghaladó növekedéssel, bővülő ügyfélkörrel és jelentős fejlesztésekkel zárta a 2025-ös évet az MBH csoport: a befektetési banki és lízingtevékenység egyaránt hozzájárult a pénzügyi csoport erősödő piaci pozíciójához.
Dinamikus növekedés a befektetési üzletágban
Az MBH Befektetési Bank 2025-ben tovább növelte ügyfélkörét – közel 5 százalékkal –, miközben a lakossági ügyfelek értékpapír-állománya 17,6 százalékkal bővült, jócskán meghaladva a 10,7 százalékos piaci növekedést.
A befektetési alapokban kezelt vagyon 37 százalékkal emelkedett, ami közel kétszerese a piac átlagos bővülésének, miközben az egyedi befektetési termékekben tartott vagyon több mint 70 százalékkal nőtt.
A növekedésben meghatározó szerepet játszott a digitalizáció: az év egyik legfontosabb fejlesztéseként elindult az online értékpapírszámla- és TBSZ-nyitás, ami nagyban hozzájárult az új számlák számának emelkedéséhez.
2025-ben mintegy 28 ezer új értékpapírszámla nyílt, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz csatlakozó új ügyfelek száma meghaladta a 18 ezret, 67 százalékos éves növekedés mellett.
Aktív jelenlét a tőkepiacon
A befektetési bank a tőkepiacon is aktív maradt: vezető forgalmazóként vett részt az MBH Bank másodlagos részvényértékesítésében (SPO), amely az elmúlt 25 év legnagyobb hazai részvénytranzakciója volt. Az intézmény ezzel már több mint 60 tőkepiaci tranzakció lebonyolításában működött közre.
Bővülő elemzési háttér és privátbanki fókusz
Az elemzési tevékenység szintén erősödött:
a szakértői csapat több mint 50 részvényelemzést és modellfrissítést készített, miközben a Budapesti Értéktőzsde forgalmának mintegy 90 százalékát lefedő elemzési háttér áll már az ügyfelek rendelkezésére.
A privátbanki üzletágban a családi vagyontervezés került előtérbe, komplex, generációkon átívelő szolgáltatásokkal.
Rekordközeli év a lízingpiacon
Ezzel párhuzamosan az MBH csoport lízingcége, az Euroleasing Zrt. is kiemelkedő évet zárt, és immár negyedik éve őrzi piacvezető pozícióját. A vállalat piaci részesedése meghaladta a 25 százalékot, ügyfélportfóliója pedig túllépte a 600 milliárd forintot.
A teljes hazai lízingpiac is erősödött:
a finanszírozott volumen meghaladta az ezermilliárd forintot, a tőkekintlévőség pedig 2500 milliárd forint fölé emelkedett, ami 15 éves csúcs.
A növekedést az egy szerződésre jutó átlagos finanszírozási összeg emelkedése is támogatta.
Az autófinanszírozás maradt a növekedés motorja
Az Euroleasing minden meghatározó szegmensben átlag feletti növekedést ért el, különösen az alábbi területeken:
- autófinanszírozás (személyautók, kishaszonjárművek, motorok), ami továbbra is a piac fő hajtóereje,
- agrárgép-finanszírozás, ahol a modern, nagy értékű technológiák iránti kereslet élénkítette a piacot,
- haszonjármű-finanszírozás, ami szintén hozzájárult a bővüléshez.
Stabil teljesítmény több szegmensben
A társaság több további területen is kiegyensúlyozott eredményt ért el:
- nagyhaszonjármű-finanszírozás, stabil piaci kereslettel,
- építőipari és egyéb gépek finanszírozása, alkalmazkodó termékkínálattal,
- csoportszintű szinergiák és integrált működés, ami rugalmas megoldásokat tett lehetővé.
Tartós növekedési trendek az MBH csoportnál és a piacon
Az MBH csoport eredményei azt jelzik, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán továbbra is erős a kereslet a digitális megoldások, a komplex vagyonkezelési szolgáltatások és a magasabb értékű finanszírozások iránt, amelyek a következő évek növekedésének is meghatározó hajtóerői lehetnek.