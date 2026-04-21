A pénz most microsoftul beszél: intézményi tőke és technikai fordulat a MSFT piacán

A Microsoft tavaly év végi, idei év eleji korrekciója után egyre több adat utal arra, hogy a piac egy új, emelkedő fázis küszöbén állhat – és ebben kulcsszerepe van az AI-vezérelt növekedésnek, a tőkeáramlásoknak és a technikai struktúrának.

Fundamentumok: az AI már nem ígéret, hanem cash flow

A Microsoft 2025-ös pénzügyi éve mérföldkőnek számított. A vállalat bevétele 280 milliárd dollár fölé emelkedett, miközben az Azure éves árbevétele átlépte a 75 milliárd dollárt, 30 százalék feletti növekedési ütem mellett. A menedzsment kommunikációja alapján az AI‑alapú szolgáltatások – az Azure OpenAI, a Copilot‑megoldások, a GitHub Copilot – már érdemi súllyal járulnak hozzá az Intelligent Cloud szegmens növekedéséhez, és nem csupán kísérleti termékek.

A vállalat pozíciója stratégiai értelemben is erős:

az AI‑infrastruktúrába irányuló CapEx 2026-ban elérheti az évi 80-100 milliárd dollárt,

ami rövid távon nyomást gyakorolhat a marzsokra,

hosszabb távon viszont jelentős belépési korlátot épít a versenytársakkal szemben.

Nem véletlen, hogy a nagy amerikai befektetési bankok többsége továbbra is „buy” vagy „overweight” ajánlással tartja nyilván a részvényt.

Intézményi pénzek: nem spekuláció, hanem pozícióépítés

A legmeggyőzőbb jelzés azonban nem az elemzői kommentárokból, hanem az SEC‑be beadott 13F jelentésekből érkezik. 2025 negyedik negyedévében és 2026 első hónapjaiban több meghatározó intézményi szereplő érdemben növelte MSFT‑kitettségét.

A Vanguard Group közel 16 millió részvénnyel növelte állományát, míg a BlackRock több mint 10 millió darabot vásárolt.

Külön figyelmet érdemel a Norges Bank, amely több mint 100 millió részvényes növekménnyel az egyik legnagyobb nettó vevő volt a periódusban. Emellett számos közepes méretű vagyonkezelő – PineStone Asset Management, Waycross Partners, Cardano Risk Management – is jelentős, két számjegyű százalékos állománybővítést hajtott végre.

Összességében a Microsoft részvényeinek több mint 70 százaléka intézményi kézben van, és a nettó áramlások alapján a „smart money” nem kiszáll, hanem strukturáltan épít pozíciót.