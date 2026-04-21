A pénz most microsoftul beszél: intézményi tőke és technikai fordulat a MSFT piacán

Reflektorfénybe kerültek a Mirosoft részvényei: miközben a globális technológiai szektorban a rövid távú volatilitás dominál, a világ egyik legnagyobb szoftvervállalata körül olyan fundamentális és technikai jelzések jelentek meg, amelyeket az intézményi befektetők láthatóan nem hagynak figyelmen kívül. Emelkedő fázisba kerülhet a Microsoft árfolyama.
Benesóczky Balázs, portfoliókezelési vezető, SPB Befektetési Zrt.
2026.04.21, 07:01

A Microsoft tavaly év végi, idei év eleji korrekciója után egyre több adat utal arra, hogy a piac egy új, emelkedő fázis küszöbén állhat – és ebben kulcsszerepe van az AI-vezérelt növekedésnek, a tőkeáramlásoknak és a technikai struktúrának.

Reflektorfénybe került a Microsoft / Fotó: LCV / Shutterstock

Fundamentumok: az AI már nem ígéret, hanem cash flow

A Microsoft 2025-ös pénzügyi éve mérföldkőnek számított. A vállalat bevétele 280 milliárd dollár fölé emelkedett, miközben az Azure éves árbevétele átlépte a 75 milliárd dollárt, 30 százalék feletti növekedési ütem mellett. A menedzsment kommunikációja alapján az AI‑alapú szolgáltatások – az Azure OpenAI, a Copilot‑megoldások, a GitHub Copilot – már érdemi súllyal járulnak hozzá az Intelligent Cloud szegmens növekedéséhez, és nem csupán kísérleti termékek. 

A vállalat pozíciója stratégiai értelemben is erős: 

  • az AI‑infrastruktúrába irányuló CapEx 2026-ban elérheti az évi 80-100 milliárd dollárt, 
  • ami rövid távon nyomást gyakorolhat a marzsokra, 
  • hosszabb távon viszont jelentős belépési korlátot épít a versenytársakkal szemben. 

Nem véletlen, hogy a nagy amerikai befektetési bankok többsége továbbra is „buy” vagy „overweight” ajánlással tartja nyilván a részvényt.

Intézményi pénzek: nem spekuláció, hanem pozícióépítés

A legmeggyőzőbb jelzés azonban nem az elemzői kommentárokból, hanem az SEC‑be beadott 13F jelentésekből érkezik. 2025 negyedik negyedévében és 2026 első hónapjaiban több meghatározó intézményi szereplő érdemben növelte MSFT‑kitettségét. 

A Vanguard Group közel 16 millió részvénnyel növelte állományát, míg a BlackRock több mint 10 millió darabot vásárolt. 

Külön figyelmet érdemel a Norges Bank, amely több mint 100 millió részvényes növekménnyel az egyik legnagyobb nettó vevő volt a periódusban. Emellett számos közepes méretű vagyonkezelő – PineStone Asset Management, Waycross Partners, Cardano Risk Management – is jelentős, két számjegyű százalékos állománybővítést hajtott végre.
Összességében a Microsoft részvényeinek több mint 70 százaléka intézményi kézben van, és a nettó áramlások alapján a „smart money” nem kiszáll, hanem strukturáltan épít pozíciót.


Technikai kép: bullish fordulópontnál az árfolyam

Technikai elemzési szempontból a Microsoft grafikonja szintén figyelemre méltó. A papír egy bullish Shark harmonikus alakzat D pontján már túljutott, ami klasszikusan trendfordulót és emelkedő fázis kezdetét jelzi. Ezt a jelzést megerősíti, hogy az árfolyam a napi idősíkon azonosított demand zónából pattant vissza, növekvő forgalom mellett.

A momentumindikátorok fokozatos erősödést mutatnak, miközben a hosszabb távú emelkedő trend nem sérült. Ez a kombináció – intézményi felhalmozás és harmonikus fordulós alakzat plusz demandzóna-reakció – tipikusan nem a lakossági szegmens játszótere, hanem a nagytőkéé.

Microsoft: mit árazhat a piac?

A jelenlegi értékeltség nem nevezhető olcsónak, ugyanakkor a Microsoft esetében a prémium nem narratíva, hanem skálázható cash flow mögött áll. Ha az AI‑alapú szolgáltatások növekedése fennmarad, a piac könnyen újraértékelheti a vállalat hosszú távú profitpotenciálját. Nem véletlen, hogy több elemzőház 500-600 dollár feletti célárakat prognosztizál 12-18 hónapos horizonton.

A részvény tehát rövid távon technikai, közép‑ és hosszú távon pedig fundamentális alapon is olyan metszéspontban van, ahol a kockázat-hozam arány az intézményi befektetők számára ismét vonzóvá vált.

