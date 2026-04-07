AutoWallis: csalódást keltő az autókereskedő osztalékjavaslata, de vesznek saját részvényt

Kedden a kereskedési idő kezdetén tette közzé közgyűlési előterjesztéseit az AutoWallis. Különös figyelem kísérte az osztalékjavaslatot, amely azonban csalódást keltett. A kurzus 1 százalékos pluszban 150 forintra emelkedett. Az elemzői célárak konszenzusa 200 forint.

Idén sem fizet osztalékot / Fotó: AutoWallis

Nem javasolnak osztalékfizetést

Bár a társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját 222 439 millió forint mérlegfőösszeggel és 65 208 millió forint összegű saját tőkével, továbbá 4923 millió forint teljes átfogó eredménnyel terjesztik a közgyűlés elé, az igazgatóság mégis azt javasolja az eredmény felhasználására:

a csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, a társaság nem fizessen osztalékot a 2025. évi eredménye után, hanem az eredményt az eredménytartalékba helyezze.

A tavalyi közgyűlés óta nem hajtott végre saját részvény ügyletet a társaság, melynek jelenleg összesen 12 300 darab saját részvénye van, ami az alaptőke 0,00228 százaléka. Most arra kérnek felhatalmazást, hogy saját részvényt vásároljanak, de a saját részvények száma a kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25 százaléka lehet.

Arra is felhatalmazást kérnek, hogy