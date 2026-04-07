Deviza
EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35% EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 433,3 +1,16% MTELEKOM2 186 +1,92% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 170 +0,16% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,99 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 615,37 +0,85% BUX125 433,3 +1,16% MTELEKOM2 186 +1,92% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 170 +0,16% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,99 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 615,37 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
közgyűlés
osztalék
AutoWallis Nyrt

AutoWallis: csalódást keltő az autókereskedő osztalékjavaslata, de vesznek saját részvényt

Idén sem fizet osztalékot az AutoWallis. Régóta panaszolják a kisbefektetők, hogy költségkontroll nélkül terjeszkednek. Jó hír, hogy vesznek saját részvényt.
Faragó József
2026.04.07, 12:36
Frissítve: 2026.04.07, 12:50

Kedden a kereskedési idő kezdetén tette közzé közgyűlési előterjesztéseit az AutoWallis. Különös figyelem kísérte az osztalékjavaslatot, amely azonban csalódást keltett. A kurzus 1 százalékos pluszban 150 forintra emelkedett. Az elemzői célárak konszenzusa 200 forint.

osztalék
Idén sem fizet osztalékot / Fotó: AutoWallis

Nem javasolnak osztalékfizetést

Bár a társaság 2025. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját 222 439 millió forint mérlegfőösszeggel és 65 208 millió forint összegű saját tőkével, továbbá 4923 millió forint teljes átfogó eredménnyel terjesztik a közgyűlés elé, az igazgatóság mégis azt javasolja az eredmény felhasználására:

a csoport növekedési stratégiájának megvalósítása érdekében, a társaság nem fizessen osztalékot a 2025. évi eredménye után, hanem az eredményt az eredménytartalékba helyezze.

A tavalyi közgyűlés óta nem hajtott végre saját részvény ügyletet a társaság, melynek  jelenleg összesen 12 300 darab saját részvénye van, ami az alaptőke 0,00228 százaléka. Most arra kérnek felhatalmazást, hogy saját részvényt vásároljanak, de a saját részvények száma a kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25 százaléka lehet.   

Arra is felhatalmazást kérnek, hogy 

az alaptőkét öt éven belül legfeljebb 10 milliárd forintra emeljék.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény13:29:00
Árfolyam: 151 HUF +2,5 / +1,66 %
Forgalom: 10 457 913 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kétszáz forintos elemzői konszenzus

Célárkonszenzussal lepték meg a piacot az elemzők idén januárban. Négy rendszeresen frissülő elemzéssel 

  • a Concorde, 
  • az Erste, 
  • az MBH 
  • és az OTP 

is követi a társaságot. Miközben a 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit. 

Bár a 200 forintos célárkonszenzus alapján 29 százalékos ralira van kilátás a részvénynél, ehhez képest, bár 

150 forint közeléből többször is meglódult a kurzus, de már 170 forintnál megjelentek az eladók.

Kisbefektetői sirámok

A kisbefektetői fórumon visszatérő téma: 

a vállalat költségkontroll nélkül terjeszkedik.

Így hiába bővül az árbevétel, ha zsugorodik a profit. 

Keveset nyom a latban a vonzó célár, mert a részvény piacán híre-hamva sincs osztaléknak.

A társaság közkézhányada 27 százalék, így a kicsiknek nincs sok esélyük a közgyűlésen. Tavaly sem fizetett osztalékot az AutoWallis, ehelyett az eredménytartalékot duzzasztották a további növekedés érdekében. És idén is ez a terv.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu