Politikusok a tőzsdén: hozam vagy illúzió a bennfentes előny?

A tőzsdén régóta kering egy csábító gondolat: ha valaki közel van a döntéshozatalhoz, talán közelebb van az információhoz is. Innen már csak egy lépés az elképzelés, hogy a politikusok ügyleteit érdemes követni, mert többet tudnak a gazdaság jövőjéről. A igazság ennél jóval kiábrándítóbb. A kutatások alapján a politikusok befektetési teljesítménye nem kiemelkedő, és messze nem ad biztos kapaszkodót a piacon. Sőt, egyes eredmények kifejezetten lehűtik a várakozásokat.

A politikusok előnye a tőzsdén inkább mítosz / Fotó: Shutterstock

Közel a tűzhöz, közel a pénzhez? Nem ilyen egyszerű

Az elképzelés logikusnak tűnik. A politikusok:

előbb értesülhetnek gazdasági döntésekről,

jobban ráláthatnak szabályozási változásokra,

közelebb vannak a válságok és intézkedések belső információihoz.

Ebből sokan arra következtetnek, hogy a politikusi portfóliók szükségszerűen jobban teljesítenek a piacon. Bár valóban voltak olyan korábbi kutatások, amelyek ezt látszólag alá is támasztották. Egyes időszakokban a politikusok ügyletei kimagasló hozamokat mutattak, ami megerősítette a „kövesd az okos pénzt” gondolatot.

Nincs tartós felülteljesítés

A frissebb és alaposabb elemzések azonban árnyalják ezt a képet. Ha kiszűrjük a piaci hatásokat, a szektorok közötti különbségeket és a véletlen szerepét, akkor az derül ki, hogy a politikusok teljesítménye nem kiugró. Egy 2020-as amerikai vizsgálat például kifejezetten azt találta, hogy

a szenátorok és képviselők által vásárolt részvények nem teljesítettek jobban a piacnál, sőt több időtávon alulteljesítettek. Ez különösen fontos, mert a vizsgált időszak a Covid kezdeti szakasza volt, vagyis pont egy olyan helyzet, amikor a belső információ elméletileg a legtöbbet érhetett volna.

A kutatás egyik legtanulságosabb megállapítása, hogy még az eladási döntések sem voltak különösebben pontosak: a politikusok által eladott részvények sem mutattak olyan mintázatot, ami következetes piaci időzítésre utalna.

Amikor még a rénszarvas is jobb befektető

A tanulmány egyik legemlékezetesebb – és nem véletlenül ironikus – eleme az úgynevezett „rénszarvas-portfólió”.

A kutatók egy karácsonyi parkban „kiválasztott” részvényeket is bevontak az elemzésbe, és meglepő eredményre jutottak: ezek a papírok rövid távon látványosan felülteljesítették a piacot.

A magyarázat azonban józanítóbb, mint elsőre tűnik.

Nem arról volt szó, hogy a véletlen különösen ügyes részvényválogatót produkált, hanem arról, hogy a választások többnyire kedvező ágazatokba – például technológiai és egészségügyi cégekbe – estek.

Ebből következik, hogy nem az számít, ki választ, hanem hogy milyen szektorokba és milyen piaci környezetben fektet.