Részvény: nem garantált a nyereség, repedezik a hosszú táv mítosza

A tőzsdei befektetések világában szinte alaptételként hangzik el: ha elég ideig tartjuk a részvényeket, a kockázat gyakorlatilag eltűnik. Ez a gondolat különösen az amerikai piac több mint százéves sikertörténetére épül. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb. Egy több mint másfél évszázadot és közel 40 országot vizsgáló kutatás arra jutott: a hosszú táv csökkenti ugyan a kockázatot, de nem szünteti meg.

Meglepő számok: még 30 év sem garancia

A vizsgálat szerint a részvénybefektetések esetében a negatív reálhozam – vagyis amikor a pénz vásárlóereje csökken – esélye a következőképp alakul:

1 éves távon: ~37%

5 éves távon: ~28%

10 éves távon: ~21%

20 éves távon: ~15%

30 éves távon: ~12%

Ez azt jelenti, hogy még három évtizedes befektetés esetén sem zárható ki a veszteség.

Az amerikai kivétel torzíthatja a képet

A „részvény mindig nyer hosszú távon” narratíva egyik oka, hogy a legtöbb elemzés az Egyesült Államokra épül.

Az amerikai piac azonban történelmileg kiemelkedően jól teljesített. Ott például a 30 éves negatív reálhozam esélye mindössze 1–2 százalék körül alakul – szemben a globális 12 százalékkal.

Ez klasszikus túlélési torzítás: a legsikeresebb példát tekintjük általános szabálynak.

Mit jelent ez a magyar részvénybefektetőknek?

A legfontosabb tanulság nem az, hogy a részvény rossz befektetés. Épp ellenkezőleg:

hosszú távon továbbra is az egyik legjobb hozampotenciállal rendelkező eszköz.

De három dolgot érdemes tisztán látni:

A hosszú táv nem feltétlenül kockázatmentes A reálhozam számít, nem a nominális nyereség A globális diverzifikáció kulcsfontosságú

A jó stratégia nem mítoszokra épül

A kutatás legfontosabb üzenete talán az, hogy a befektetési döntéseket nem érdemes leegyszerűsítő szabályokra alapozni. A „csak tartsd elég sokáig” önmagában nem stratégia. A siker inkább azon múlik, hogy a befektető

mennyire diverzifikál,

milyen időtávra tervez,

és mennyire reálisak az elvárásai.

A részvény tehát nem biztos nyerő – de megfelelő megközelítéssel továbbra is az egyik legerősebb eszköz marad a vagyonépítésben.