Részvény: nem garantált a nyereség, repedezik a hosszú táv mítosza
A tőzsdei befektetések világában szinte alaptételként hangzik el: ha elég ideig tartjuk a részvényeket, a kockázat gyakorlatilag eltűnik. Ez a gondolat különösen az amerikai piac több mint százéves sikertörténetére épül. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb. Egy több mint másfél évszázadot és közel 40 országot vizsgáló kutatás arra jutott: a hosszú táv csökkenti ugyan a kockázatot, de nem szünteti meg.
Meglepő számok: még 30 év sem garancia
A vizsgálat szerint a részvénybefektetések esetében a negatív reálhozam – vagyis amikor a pénz vásárlóereje csökken – esélye a következőképp alakul:
- 1 éves távon: ~37%
- 5 éves távon: ~28%
- 10 éves távon: ~21%
- 20 éves távon: ~15%
- 30 éves távon: ~12%
Ez azt jelenti, hogy még három évtizedes befektetés esetén sem zárható ki a veszteség.
Az amerikai kivétel torzíthatja a képet
A „részvény mindig nyer hosszú távon” narratíva egyik oka, hogy a legtöbb elemzés az Egyesült Államokra épül.
Az amerikai piac azonban történelmileg kiemelkedően jól teljesített. Ott például a 30 éves negatív reálhozam esélye mindössze 1–2 százalék körül alakul – szemben a globális 12 százalékkal.
Ez klasszikus túlélési torzítás: a legsikeresebb példát tekintjük általános szabálynak.
Mit jelent ez a magyar részvénybefektetőknek?
A legfontosabb tanulság nem az, hogy a részvény rossz befektetés. Épp ellenkezőleg:
hosszú távon továbbra is az egyik legjobb hozampotenciállal rendelkező eszköz.
De három dolgot érdemes tisztán látni:
- A hosszú táv nem feltétlenül kockázatmentes
- A reálhozam számít, nem a nominális nyereség
- A globális diverzifikáció kulcsfontosságú
A jó stratégia nem mítoszokra épül
A kutatás legfontosabb üzenete talán az, hogy a befektetési döntéseket nem érdemes leegyszerűsítő szabályokra alapozni. A „csak tartsd elég sokáig” önmagában nem stratégia. A siker inkább azon múlik, hogy a befektető
- mennyire diverzifikál,
- milyen időtávra tervez,
- és mennyire reálisak az elvárásai.
A részvény tehát nem biztos nyerő – de megfelelő megközelítéssel továbbra is az egyik legerősebb eszköz marad a vagyonépítésben.