BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Részvény: nem garantált a nyereség, repedezik a hosszú táv mítosza

A tőzsdei közhely szerint hosszú távon szinte lehetetlen veszíteni – a friss kutatások azonban jóval óvatosabb képet festenek. A részvény mint befektetés továbbra is erős hozampotenciált kínál, de még évtizedes időtávon sem zárja ki a veszteséget. Egy több mint 150 évet és közel 40 országot vizsgáló elemzés szerint a kockázat csak mérséklődik, nem tűnik el. Mindez átírhatja azt, amit eddig a „biztos” hosszú távú hozamokról gondoltunk.
Ballagó Dániel
2026.04.07, 05:27

A tőzsdei befektetések világában szinte alaptételként hangzik el: ha elég ideig tartjuk a részvényeket, a kockázat gyakorlatilag eltűnik. Ez a gondolat különösen az amerikai piac több mint százéves sikertörténetére épül. Csakhogy a valóság ennél árnyaltabb. Egy több mint másfél évszázadot és közel 40 országot vizsgáló kutatás arra jutott: a hosszú táv csökkenti ugyan a kockázatot, de nem szünteti meg.

Részvény hosszú távon sem biztos nyereség – kutatás cáfolja a mítoszt / Fotó: AFP

Meglepő számok: még 30 év sem garancia

A vizsgálat szerint a részvénybefektetések esetében a negatív reálhozam – vagyis amikor a pénz vásárlóereje csökken – esélye a következőképp alakul:

  • 1 éves távon: ~37%
  • 5 éves távon: ~28%
  • 10 éves távon: ~21%
  • 20 éves távon: ~15%
  • 30 éves távon: ~12%

Ez azt jelenti, hogy még három évtizedes befektetés esetén sem zárható ki a veszteség.

Az amerikai kivétel torzíthatja a képet

A „részvény mindig nyer hosszú távon” narratíva egyik oka, hogy a legtöbb elemzés az Egyesült Államokra épül.

Az amerikai piac azonban történelmileg kiemelkedően jól teljesített. Ott például a 30 éves negatív reálhozam esélye mindössze 1–2 százalék körül alakul – szemben a globális 12 százalékkal.

Ez klasszikus túlélési torzítás: a legsikeresebb példát tekintjük általános szabálynak.

Mit jelent ez a magyar részvénybefektetőknek?

A legfontosabb tanulság nem az, hogy a részvény rossz befektetés. Épp ellenkezőleg:

hosszú távon továbbra is az egyik legjobb hozampotenciállal rendelkező eszköz.

De három dolgot érdemes tisztán látni:

  1. A hosszú táv nem feltétlenül kockázatmentes
  2. A reálhozam számít, nem a nominális nyereség
  3. A globális diverzifikáció kulcsfontosságú

A jó stratégia nem mítoszokra épül

A kutatás legfontosabb üzenete talán az, hogy a befektetési döntéseket nem érdemes leegyszerűsítő szabályokra alapozni. A „csak tartsd elég sokáig” önmagában nem stratégia. A siker inkább azon múlik, hogy a befektető

  • mennyire diverzifikál,
  • milyen időtávra tervez,
  • és mennyire reálisak az elvárásai.

A részvény tehát nem biztos nyerő – de megfelelő megközelítéssel továbbra is az egyik legerősebb eszköz marad a vagyonépítésben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu