Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 115,61 -0,51% MTELEKOM2 456 +0,41% MOL4 198 +2,62% OTP44 210 -1,45% RICHTER13 020 -1% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 267,92 +0,49% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,58 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
OTP
tőzsde
Mol
Richter

Ez várhat az OTP, a Mol és a Richter részvényeire a brutális választási rali után: megérkezett az elemzői jóslat a jövő hétre

A választási eredmények hatására elsősorban a Mol és az OTP árfolyamában erősödött a vételi erő, de a Magyar Telekom árfolyama is tovább emelkedett.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.04.18, 11:14
Frissítve: 2026.04.18, 12:18

A múlt pénteken megindult dinamikus emelkedés hétfőn folytatódott, majd kisebb negatív korrekció indult a BUX indexben. A választási eredmények hatására elsősorban a Mol és az OTP árfolyamában erősödött a vételi erő, de a Magyar Telekom árfolyama is tovább emelkedett a héten. Az indikátorok több vezető részvény esetén már túlvettséget mutatnak, a következő időszakban erőteljesen hírérzékeny lehet a részvénypiac.

Jelentős emelkedéssel reagáltak a választási eredményre a hazai részvények / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP árfolyama a 261,8 százalékos Fibo-szintig emelkedett, majd onnan lefordult, így 44 830 forint közelében erős ellenállás húzódik. Az első fontosabb támasz 42 500 forint alatt látható, amely könnyedén tesztelhető lehet a következő napokban. Az RSI indikátor visszatért a túlvett zónából, most a korábbi kitörési szintre és a hétfőn hagyott résre is érdemes figyelni.

Fotó: Equilor Trader

A Richter árfolyama is egy közeli Fibo-szintnél akadt meg, amely 13 010 forintnál húzódik és jelent fontos ellenállási szintet. A korrekció során visszatesztelésre került a 12 640 forintos támasz, majd onnan indult ismét emelkedés. A volatilitás továbbra is viszonylag magas maradhat, és nem zárható ki, hogy a következő napokban ismét nekimegy az említett ellenállásnak a jegyzés.

Fotó: Equilor Trader

A Mol árfolyama is nagyot emelkedett, majd a csütörtöki kereskedésben jött egy nagy korrekció, miután az osztalék kifizetése fókuszba került. Az új javaslat szerint a harmadik negyedévben lesz kifizetés. Jelenleg a 4227 forintos szint alatt vagyunk, így ott ellenállás húzódik, a következő támasz 4100 forint közelében látható, amely egyben a kitörési szint is.

Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom jegyzése is nagyot ugrott hétfőn, majd kisebb negatív korrekciót követően ma ismét felfelé vette az irányt. A következő potenciális akadály 2447 forintnál húzódik, míg a 2378 forintos szint már rövid távú támasz. Az RSI erőteljes túlvettséget mutat, de egyelőre érdemi korrekciónak nincs jele a grafikonon.

Fotó: Equilor Trader

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
