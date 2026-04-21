Durván beszakadt az OTP árfolyama, új történelmi csúcson zárt a Richter
A megugró olajárak nyomán meglehetősen borússá vált hétkezdetet követően, kedden némileg enyhült a feszültség az európai tőzsdéken, még ha a részvényindexek mínuszba fordultak is a BÉT kicsengetése időpontjára. A német DAX index például a 24 500 pontos lélektani határ közelében maradt, bár az idegesség továbbra is érezhető volt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet végére kitűzött határidő lejárta előtt.
A tárgyalások további menetét övező bizonytalanság ellenére a JD Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció pakisztáni útjáról szóló hírek a diplomáciai megoldás reményét táplálják.
Donald Trump kijelentése azonban, amely szerint a tűzszünetet csak akkor hosszabbítják meg, ha létrejön Iránnal a békemegállapodás, nem igazán segíti a feszültségek enyhítését, ám a befektetők hozzászoktak már az elnök retorikájához.
A pesti börzén a BUX nagyjából fél százalékkal, 135 644 pontra gyengült.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 26,4 milliárd forintot.
Az OTP részvényárfolyama 2,4 százalékkal, 42 820 forintra zuhant. A bank részvényeit késő délután rántották le, amikor a nyugat-európai tőzsdék is lefordultak.
A Mol papírjai 1,6 százalékkal, 4086 forintra drágultak. Az olajárak nagyjából 1,5 százalékkal emelkedtek délután 5-ig a globális piacon.
A Richter kurzusa eközben 1,5 százalékkal, 13 200 forintig lőtt ki. A gyógyszergyártó árfolyama ezzel ismét új történelmi rekordon zárt.
A Magyar Telekom 2446 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami 0,2 százalékos csökkenés hétfői záróárához mérten.
A többi részvény közül a 4iG 1,3 százalékkal, 2276 forintra erősödött, míg az Opus Global árfolyama 3,1 százalékkal, 312,5 forintra zsugorodott.
A forint is növelte veszteségét késő délután. Az euró jegyzése nagyjából 0,4 százalékkal, 362,9 forint fölé erősödött a bankközi devizapiacon.