Durván beszakadt az OTP árfolyama, új történelmi csúcson zárt a Richter

A megugró olajárak nyomán meglehetősen borússá vált hétkezdetet követően, kedden némileg enyhült a feszültség az európai tőzsdéken, még ha a részvényindexek mínuszba fordultak is a BÉT kicsengetése időpontjára. A német DAX index például a 24 500 pontos lélektani határ közelében maradt, bár az idegesség továbbra is érezhető volt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet végére kitűzött határidő lejárta előtt.

A tárgyalások további menetét övező bizonytalanság ellenére a JD Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció pakisztáni útjáról szóló hírek a diplomáciai megoldás reményét táplálják.

Donald Trump kijelentése azonban, amely szerint a tűzszünetet csak akkor hosszabbítják meg, ha létrejön Iránnal a békemegállapodás, nem igazán segíti a feszültségek enyhítését, ám a befektetők hozzászoktak már az elnök retorikájához.