Durván beszakadt az OTP árfolyama, új történelmi csúcson zárt a Richter

A BUX mintegy fél százalékkal esett. A blue chipek közül a rekorder Richter, na meg a Mol zárta emelkedéssel a napot.
Murányi Ernő
2026.04.21, 17:25
Frissítve: 2026.04.21, 18:31

A megugró olajárak nyomán meglehetősen borússá vált hétkezdetet követően, kedden némileg enyhült a feszültség az európai tőzsdéken, még ha a részvényindexek mínuszba fordultak is a BÉT kicsengetése időpontjára. A német DAX index például a 24 500 pontos lélektani határ közelében maradt, bár az idegesség továbbra is érezhető volt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet végére kitűzött határidő lejárta előtt. 

Fotó: Vémi Zoltán
Fotó: Vémi Zoltán

A tárgyalások további menetét övező bizonytalanság ellenére a JD Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció pakisztáni útjáról szóló hírek a diplomáciai megoldás reményét táplálják.

Donald Trump kijelentése azonban, amely szerint a tűzszünetet csak akkor hosszabbítják meg, ha létrejön Iránnal a békemegállapodás, nem igazán segíti a feszültségek enyhítését, ám a befektetők hozzászoktak már az elnök retorikájához.

A pesti börzén a BUX nagyjából fél százalékkal, 135 644 pontra gyengült.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 26,4 milliárd forintot.

Az OTP részvényárfolyama 2,4 százalékkal, 42 820 forintra zuhant. A bank részvényeit késő délután rántották le, amikor a nyugat-európai tőzsdék is lefordultak.

A Mol papírjai 1,6 százalékkal, 4086 forintra drágultak. Az olajárak nagyjából 1,5 százalékkal emelkedtek délután 5-ig a globális piacon.

A Richter kurzusa eközben 1,5 százalékkal, 13 200 forintig lőtt ki. A gyógyszergyártó árfolyama ezzel ismét új történelmi rekordon zárt.

A Magyar Telekom 2446 forinton búcsúzott a keddi kereskedéstől, ami 0,2 százalékos csökkenés hétfői záróárához mérten. 

A többi részvény közül a 4iG 1,3 százalékkal, 2276 forintra erősödött, míg az Opus Global árfolyama 3,1 százalékkal, 312,5 forintra zsugorodott. 

A forint is növelte veszteségét késő délután. Az euró jegyzése nagyjából 0,4 százalékkal, 362,9 forint fölé erősödött a bankközi devizapiacon.

