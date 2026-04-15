Mi lesz az MCC részvényeivel? A Mol és a Richter 10-10 százalékát nézte ki Magyar Péter

Már a választások előtt körlevélben figyelmeztetett az MCC (Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), hogy a Tisza Párt programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter megerősítette. Befektetői szempontból a Mol és Richter részvények lehetnek érdekesek, a pakettek 10-10 százalékos súlya miatt.

24,58 milliárdot kap osztalékként az MCC a Moltól / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol már a választás előtt döntött

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC mint közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.

A Mol kisebb meglepetést keltett a piacon azzal, hogy két héttel előrébb hozta az évi rendes közgyűlését. Így

még a választások előtt döntöttek az osztalékról.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben

a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,

a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,

valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány részesedik.