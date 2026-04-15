Mi lesz az MCC részvényeivel? A Mol és a Richter 10-10 százalékát nézte ki Magyar Péter
Már a választások előtt körlevélben figyelmeztetett az MCC (Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), hogy a Tisza Párt programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter megerősítette. Befektetői szempontból a Mol és Richter részvények lehetnek érdekesek, a pakettek 10-10 százalékos súlya miatt.
A Mol már a választás előtt döntött
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC mint közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működik.
A Mol kisebb meglepetést keltett a piacon azzal, hogy két héttel előrébb hozta az évi rendes közgyűlését. Így
még a választások előtt döntöttek az osztalékról.
Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.
Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben
- a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,
- a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,
- valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány részesedik.
Az MCC 24,58 milliárdot kap.
A Richtertől is bőkezű kifizetést remélhet az MCC
A Richter csak április végén tartja a közgyűlését. De az osztalékjavaslatot már közzétették. A gyógyszertársaság vezetősége a tavalyi adózott eredményének 40 százalékát tervezi kifizetni az arra jogosult részvényeseknek osztalék formájában, ami összesen 96 milliárd forint. A társaság ezen felül 23,4 milliárd forint speciális osztalékot is juttat befektetőinek. 12,22
Az igazgatóság két tételből álló javaslata 656 forint osztalékot jelent részvényenként.
A Richter tavalyi közvetlen részvényesi juttatása 509 forint volt.
- Az idei kifizetés 12,22 milliárdot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés.
- Ugyanennyit várhat a szintén 10 százalékos tulajdonos Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója.
Kalandos sorsú Mol pakett
Emlékezetes a Mol-csomag története. A magyar kormányzati interregnum idején majdnem "ellopták" a magyar céget. Amikor az osztrák OMV ellenséges felvásárlással megszerzett 21 százalékos pakettjét, 2009 márciusában megvette az orosz Szurgutnyeftyagáz, azonnal kitört a botrány, hiszen még Moszkva részéről is illendő lett volna egy diplomáciai telefon. Ám Vlagyimir Putyin a lemondott Gyurcsány Ferencet már nem hívhatta, Bajnai Gordon pedig még nem lépett hivatalba.
A történet 2007-ben kezdődött, amikor az OMV 21 százalékos tulajdonosként,
a piaci árhoz képest 20 százalékos prémiummal nyilvános vételi ajánlatot tett a Molra.
Akkor a magyar parlament gőzerővel kalapálta össze a Lex Molt, hogy eltorlaszolja az utat a 10 százalék feletti tulajdonszerzés előtt. Az osztrákok a tőzsdei ár kétszeresén passzolták az oroszoknak a részvénycsomagot. Ám a Szurgut semmi módon nem tudta gyakorolni a tulajdonosi jogait, ezért már a Bajnai kormánynak felajánlották 1,57 milliárd euróért a pakettet. A választások előtt ezt az ügyletet nem támogatta az akkori ellenzéket vezető Fidesz. Végül, a magyar állam 1,88 milliárd euróért vásárolta vissza a részvényeket 2011-ben. Az oroszok 480 millió eurót nyertek az ügyleten. Annak ellenére is, hogy már az osztrákoktól is a tőzsdei ár kétszeresén vették a részvényeket.
Cikkünkben szerettünk volna teret adni az MCC véleményének, de megkeresésünkre eddig nem érkezett válasz.