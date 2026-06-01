Menetrend szerinti járattal utazott Magyar Péter és több kormánytag Lengyelországba. A kormány delegációja először Krakkóba látogatott el, aztán a tárgyalások után vonattal továbbutaztak Varsóba.

Vitézy rajongott a varsói pályaudvarért, de Lázár hasonló tervét már élesen bírálta / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Vitézy Dávid külön videóban számolt be a lengyelországi vasúti tapasztalatairól. A közlekedési és beruházási miniszter elismerően beszélt az ottani közlekedési rendszerről, kiemelve a szolgáltatások színvonalát, a fejlesztések eredményeit és az utasbarát megoldásokat.

„Nálunk nem néz így ki, tehát a Kelenföldi aluljáró, valljuk be, nem így néz ki, mint ez” – jegyezte meg a miniszter a Varsó Nyugati pályaudvaron.

És ezt így, ahogy van, elfogadnám Kelenföldre, ezt a pályaudvart

– jelentette ki.

Lázár a lengyelekkel érvelt, Vitézy szerint rossz következtetést vont le

Vitézy Dávid a lengyel vasutat méltató kijelentése azért is különösen figyelemre méltó, mert

Lázár János és az építési és közlekedési minisztérium korábban éppen a lengyel példára hivatkozva jelentette be a fejpályaudvarokhoz kapcsolódó ingatlanok értékesítését.

A koncepciót azonban akkor még Vitézy élesen bírálta. Lázár János még 2024 végén jelentette be, hogy az állam magánbefektetőkkel 99 évig üzemeltetné a főpályaudvarok ingatlanjait. A terv szerint összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vontak volna be külső forrást:

a Keleti,

a Nyugati,

a Déli,

a Kelenföldi pályaudvar,

illetve

a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomás

esetében.

A volt építési és közlekedési miniszter korábban lapunk megkeresésére elmondta, hogy a pályaudvar-fejlesztést nem koncessziós formában, hanem közös üzletben valósították volna meg. Lázár János később úgy fogalmazott, hogy „vannak olyan vasúti pályaudvarok, amelyeket át lehetne alakítani kereskedelmi központokká”.

Lázár nagy pályaudvari terve elbukott: az ÁSZ szerint vakon írták ki a pályázatokat

Hozzátette, hogy maradna a vasúti funkció, és a „fölösleges területeket” lehetne kereskedelmi célra hasznosítani, példaként kiemelte: Nyugat-Európában a nagy pályaudvarok a közlekedési csomópont szerepe mellett üzleteknek, szolgáltatásoknak és bevásárlóközpontoknak is helyet adnak, például Bécsben.