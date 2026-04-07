Deviza
EUR/HUF380,66 -0,57% USD/HUF328,19 -1,08% GBP/HUF436,3 -0,61% CHF/HUF411,52 -0,99% PLN/HUF89,14 -0,62% RON/HUF74,72 -0,52% CZK/HUF15,55 -0,45% EUR/HUF380,66 -0,57% USD/HUF328,19 -1,08% GBP/HUF436,3 -0,61% CHF/HUF411,52 -0,99% PLN/HUF89,14 -0,62% RON/HUF74,72 -0,52% CZK/HUF15,55 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59% BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Richter
osztalék
tőzsde
közgyűlés

Rengeteg pénzt szór ki az egyik legnagyobb magyar cég: rendkívüli osztalékot is fizet – a tavalyinál sokkal bőkezűbb juttatás érkezik

Közzétette az április végére összehívott éves rendes közgyűlés határozati javaslatait a magyar gyógyszergyártó. A Richter összesen közel 120 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja tavalyi eredménye után.
K. T.
2026.04.07, 19:27
Frissítve: 2026.04.07, 19:35

Közzétette az éves rendes közgyűlésre vonatkozó határozattervezeteket és közöttük az igazgatóság osztalékjavaslatát a Richter a keddi tőzsdezárást követően, ezzel a negyedik hazai blue chip ajánlatát is megismerhették a befektetők.

Rendkívüli osztalékot is fizet a Richter, a tavalyinál bőkezűbb kifizetés érkezik a gyógyszergyártótól / Fotó: Kallus György

A gyógyszertársaság vezetősége a tavalyi adózott eredményének 40 százalékát tervezi kifizetni az arra jogosult részvényeseknek osztalék formájában, ami összesen 96 milliárd forint. A társaság ezen felül 23,4 milliárd forint speciális osztalékot is juttat befektetőinek. 

Ennyi osztalékot fizet a Richter 2026-ban

Az igazgatóság két tételből álló javaslata 656 forint osztalékot jelent részvényenként. A Richter-részvények keddi záróára alapján 5,4 százalékos osztalékhozamot kínál a papír.

Az osztalékfizetés részletes rendjét az igazgatóság állapítja meg és 2026. május 22-ig hirdetményben teszi közzé. 

A Richter tavaly 509 forintos közvetlen részvényesi juttatásánál is sokkal bőkezűbbnek számít az idei osztaléktervezet, amire természetesen meg is van a fedezet.

A társaság ugyanis sok szempontból rekordévet zárt tavaly. Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra, ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva. A 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak a forinterősödés révén elkönyvelt, az árfolyamveszteség miatt nem futott a többi fő pénzügyi mutatóhoz hasonlóan rekordra 2025-ben.

A magyar gyógyszergyártó április 29-én, a Gyömrői úti Richter Központban tartja éves rendes közgyűlését, ahol a részvényesek jóváhagyása szükséges a tavalyi beszámolók és az osztalékjavaslat elfogadásához.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény
Árfolyam: 12 210 HUF 0 / +0,49 %
Forgalom: 2 221 935 820 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei 0,5 százalékos emelkedéssel zárták a keddi kereskedést, a nap elején rövid időre csúcsra is futott az árfolyam. Az év eleje óta 24 százalékkal erősödött a kurzus.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
