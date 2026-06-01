Szupergazdagok: a svájci UBS bank szerint így mentik a vagyonukat, ha 3 milliárd dollár lapul a portfóliójukban

A szupergazdagok, azaz a világ leggazdagabb családjai csökkentik az amerikai dollár felé való kitettségüket, mivel a geopolitikai feszültségek és a növekvő államadósság a portfóliókockázat szélesebb körű újragondolására készteti őket – áll a svájci UBS bank csütörtökön közzétett UBS Global Family Office Report 2026 című jelentésében.

A svájci bank szerint így fektetnek be a szupergazdagok / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiábrándultak a dollárból a szupergazdagok

A svájci bank által megkérdezett családi vagyonkezelő irodák körülbelül kétharmada arra számít, hogy a dollárba, mint tartalékvalutába vetett bizalmuk tovább gyengül az év során.

A felmérést január és március vége között végezték, mielőtt a dollárerősödés elstartolt, s a zöldhasú elkezdte lehajrázni riválisait.

A dollárnak a felmérést megelőző évben bekövetkezett leértékelődése számos családi vagyonkezelő irodát arra késztetett, hogy felülvizsgálja portfólióját, és majdnem a felük arra a következtetésre jutott, hogy túlzottan ki vannak téve az amerikai dollárnak a különböző eszközosztályokban

– mondta Maximilian Kunkel, az UBS stratégája.

A dollárban denominált eszközöknek való kitettség csökkentésére vonatkozó tervek pedig együtt járnak az amerikai központú portfóliók átfogó újragondolásával – állapítja meg a jelentés.

A családi vagyonkezelő irodák a feltörekvő piaci részvényállományuk bővítését tervezik, miközben ingatlanbefektetéseiket is csökkentik.

Most először véljük úgy, hogy a családi irodák (family office) az ázsiai–csendes-óceáni térségben, és bizonyos mértékig Nyugat-Európában is terjeszkedni akarnak

– emelte ki Benjamin Cavalli, az UBS vezetője.

Ez főként az Egyesült Államokon kívüli családi irodákra jellemző, ám korlátozott mértékben az amerikai családi irodák is dedollarizálnak.

A geopolitika a legfőbb mumus

Az aggodalom legfőbb tárgya pedig hatalmas fölénnyel természetesen a geopolitikai konfliktusok sora, főként ez készteti a családi irodákat eszközallokációjuk megváltoztatására, illetve arra, hogy az allokációt multishoring stratégiákkal kombinálják, azaz a családi irodák tevékenységét több joghatóság között osszák fel – közölte az UBS.