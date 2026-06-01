Deviza
EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,5 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,27% PLN/HUF83,61 -0,08% RON/HUF67,34 -0,12% CZK/HUF14,57 -0,1% EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,5 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,27% PLN/HUF83,61 -0,08% RON/HUF67,34 -0,12% CZK/HUF14,57 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
szupergazdagok
milliárdos

Szupergazdagok: a svájci UBS bank szerint így mentik a vagyonukat, ha 3 milliárd dollár lapul a portfóliójukban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Geopolitika, dollárral kapcsolatos aggodalmak, AI-boom. A UBS friss jelentése bemutatja, hogyan csoportosítják át tőkéjüket a szupergazdagok vagyonát kezelő családi irodák világszerte.
Murányi Ernő
2026.06.01, 06:31

A szupergazdagok, azaz a világ leggazdagabb családjai csökkentik az amerikai dollár felé való kitettségüket, mivel a geopolitikai feszültségek és a növekvő államadósság a portfóliókockázat szélesebb körű újragondolására készteti őket – áll a svájci UBS bank csütörtökön közzétett UBS Global Family Office Report 2026 című jelentésében.

szupergazdagok Corporations Signage And Logos In Warsaw.
A svájci bank szerint így fektetnek be a szupergazdagok / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiábrándultak a dollárból a szupergazdagok

A svájci bank által megkérdezett családi vagyonkezelő irodák körülbelül kétharmada arra számít, hogy a dollárba, mint tartalékvalutába vetett bizalmuk tovább gyengül az év során. 

A felmérést január és március vége között végezték, mielőtt a dollárerősödés elstartolt, s a zöldhasú elkezdte lehajrázni riválisait.

A dollárnak a felmérést megelőző évben bekövetkezett leértékelődése számos családi vagyonkezelő irodát arra késztetett, hogy felülvizsgálja portfólióját, és majdnem a felük arra a következtetésre jutott, hogy túlzottan ki vannak téve az amerikai dollárnak a különböző eszközosztályokban

– mondta Maximilian Kunkel, az UBS stratégája.

A dollárban denominált eszközöknek való kitettség csökkentésére vonatkozó tervek pedig együtt járnak az amerikai központú portfóliók átfogó újragondolásával – állapítja meg a jelentés. 

A családi vagyonkezelő irodák a feltörekvő piaci részvényállományuk bővítését tervezik, miközben ingatlanbefektetéseiket is csökkentik. 

Most először véljük úgy, hogy a családi irodák (family office) az ázsiai–csendes-óceáni térségben, és bizonyos mértékig Nyugat-Európában is terjeszkedni akarnak

– emelte ki Benjamin Cavalli, az UBS vezetője. 

Ez főként az Egyesült Államokon kívüli családi irodákra jellemző, ám korlátozott mértékben az amerikai családi irodák is dedollarizálnak.

A geopolitika a legfőbb mumus

Az aggodalom legfőbb tárgya pedig hatalmas fölénnyel természetesen a geopolitikai konfliktusok sora, főként ez készteti a családi irodákat eszközallokációjuk megváltoztatására, illetve arra, hogy az allokációt multishoring stratégiákkal kombinálják, azaz a családi irodák tevékenységét több joghatóság között osszák fel – közölte az UBS. 

A családi irodák reakciója ugyanakkor azt mutatja, hogy távol állnak a pánikhangulattól, megfontolt módosításokkal törekednek befektetéseik értékállóságának megőrzésére.

Ez a jelentés azt mutatja, hogy a családi vagyonkezelő irodák továbbra is mértéktartó lépésekben módosítják portfólióikat – diverzifikálva eszközosztályok, devizák és régiók között, miközben továbbra is szelektívebben összpontosítanak olyan kiemelt témákra, mint a mesterséges intelligencia

– hangsúlyozta Cavalli.

Apropó, mesterséges intelligencia (AI), a megkérdezett családi irodák 65 százaléka már befektetett a mesterséges intelligencia értékláncába – például adatközpontokba, szoftverplatformokba vagy félvezetőgyártókba. 

A svájci bank amúgy világszerte 307 ügyfelet kérdezett meg. A részt vevő családok átlagos nettó vagyona 2,7 milliárd dollár volt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu