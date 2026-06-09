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Emmanuel Macron
vadászrepülőgép
hadiipar

Újabb fordulat az európai szupervadászgép ügyében: váratlant húzott az Airbus, összeáll a szövetség – Macron csak néz, napokon belül kiderülhetnek a részletek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Még ki sem hűlt a német–francia csúcsvadászgép-program emléke, az Airbus máris új ipari szövetséget szervezne a hatodik generációs európai harci repülőgép fejlesztésére. A német vezetésű Team Gen 6 nyolc védelmi és repülőipari vállalatot fogna össze, és akár már a berlini ILA légiszalonon bemutathatják.
Csókási Annamária
2026.06.09, 21:08
Frissítve: 2026.06.09, 21:47

Újabb fordulat jöhet az európai hatodik generációs vadászgép ügyében, miután az Airbus vezetésével nyolc védelmi és repülőipari vállalat német központú szövetséget készül létrehozni.

A vadászrepülőgépet a bevetés gép során megsemmisítették, és a személyzet életét vesztette észtország
Berlin nemcsak fejős tehén lenne ebben a projektben, hanem akár át is venné a vezetést a repülőgépek fejlesztésében / Fotó:  AFP

Merkel óta húzódik a vadászrepülőgép-fejlesztés

A francia–német Future Combat Air System, vagyis FCAS-program legfontosabb eleme, a közös hatodik generációs harci repülőgép fejlesztése éppen a hetekben omlott össze. A mintegy 100 milliárd eurós, vagyis nagyjából 36 ezermilliárd forintos programot még Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel akkori német kancellár indította el 2017-ben, később Spanyolország is csatlakozott hozzá. A Financial Times szerint a projektnek 

a 2040-es évektől kellett volna meghatároznia Európa légierejét.

A francia Dassault Aviation a harci repülőgép fejlesztésében vezető szerepet akart, miközben az Airbus német védelmi üzletága nem kívánt másodrendű partnerként részt venni egy olyan programban, amelyet jelentős részben Berlin finanszírozott volna. A vita odáig fajult, hogy kibukott az igazság: Merz számára politikailag is nehezen lett volna vállalható, ha Németország csak kispados szereplőként jelenik meg egy európai óriás hadiprojektben.

A német hadiipar becsülete múlt rajta

Az Airbus mostani lépése ezért nem egyszerű ipari manőver, hanem stratégiai üzenet is. A Team Gen 6 azt mutatná meg, hogy a német védelmi ipar kész saját kezébe venni a következő európai vadászgép ügyét. A csoport a repülőgépipar több kulcsterületét lefedné: 

  • az Airbus adná a fő ipari hátteret, 
  • az MTU a hajtóművekben, 
  • a Hensoldt az érzékelőkben és radarokban, 
  • a Diehl és az MBDA a fegyverrendszerekben, 
  • a Rohde & Schwarz pedig a kommunikációs és elektronikai rendszerekben lehet fontos szereplő.

Iparági források szerint a kezdeményezést nem feltétlenül teljesen új projektként, inkább a jövőbeli FCAS-irány befolyásolására tett ipari javaslatként érdemes értelmezni. Boris Pistorius is arról beszélt, hogy a problémák régóta ismertek, Berlin pedig hónapok óta egyeztet különböző szereplőkkel a lehetséges továbblépésről.

A franciák számára ez katasztrófa

Macron az FCAS-t éveken át az európai védelmi önállóság egyik fő bizonyítékaként kezelte, most viszont éppen a közös vadászgép tűnhet el a program közepéből. A harci felhőnek nevezett digitális rendszer, amely repülőgépeket, drónokat, radarokat, érzékelőket és műholdakat kötne össze valós időben, még életben maradhat, de önmagában 

nem pótolja a közös csúcsvadászgépet.

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