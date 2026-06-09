A cégek maguk mondanak le tízmilliókról és még csak észre sem veszik

A rehabilitációs hozzájárulásról szóló jogszabály logikája világos, mégis félreértett, hiszen nem büntetni akar, hanem ösztönözni. A 25 főnél nagyobb vállalatoknak akkor kell rehabilitációs hozzájárulást fizetniük, ha a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5 százalékot. Az éves összeg 2026-ban már 2 905 200 forint fejenként, ami egy közepes cégnél könnyedén több tízmilliós költséggé duzzad. A legtöbb vállalat itt azonban meg is áll.

Rehabilitációs hozzájárulás – a cégek maguk mondanak le tízmilliókról / Fotó: Jacob Lund / Shutterstock

Rehabilitációs hozzájárulás: a „kötelező költség” mítosza

A valóságban a rehabilitációs hozzájárulás az egyik leginkább félreértett költségelem a hazai cégek működésében. A legtöbb szervezet fix, elkerülhetetlen tételként könyveli el, miközben a mögötte lévő döntési tér teljesen kihasználatlan marad. Tapasztalataink szerint a probléma ritkán az, hogy nincs megoldás. Sokkal inkább az, hogy senki nem nézi meg rendszerszinten, mit jelent ez a kötelezettség a saját szervezetére szabva. Ennek hiányában pedig a cégek évről évre ugyanazt a több tízmilliós összeget fizetik be anélkül, hogy megvizsgálnák, valóban szükséges-e.

Ugyanaz a cég, 24 millió különbséggel

Egy 182 fős vállalat példája pontosan megmutatja a rendszer lényegét. Ha egyetlen megváltozott munkaképességű munkavállalót sem vesznek figyelembe, az éves befizetés 24 146 800 forint. Ha azonban a meglévő állományból négy fő státuszát megfelelően rendezik, az összeg 14 526 000 forintra csökken. Kilenc fő esetében pedig a hozzájárulás teljesen megszűnik. Ugyanaz a cég, ugyanaz a létszám, több mint 24 millió forint különbség, és valójában egy klasszikus vezetői döntés, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.

A pénz gyakran már a cégen belül van

A leggyakoribb tévhit, hogy a hozzájárulás csökkentése csak új felvétellel lehetséges. A valóság ezzel szemben az, hogy sok szervezetben már jelen vannak azok a munkavállalók, akik figyelembe vehetők lennének a számítás során, csak éppen nincs megfelelően azonosítva vagy adminisztratívan rendezve a státuszuk. Ilyenkor nem toborzásról beszélünk, hanem optimalizációról.