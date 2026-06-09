Akkorát szúrna Oroszországba Brüsszel, hogy elvérezhet: végleg elveszíti a versenyt a globális LNG-piacon – ez durvább, mint az exporttilalom, és nincs rá gyógyír

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként javaslatot tett arra, hogy korlátozzák az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítését – mondta kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Javasoljuk az LNG-tankerek Oroszországnak történő értékesítésének korlátozását, ahogyan azt korábban már megtettük az olajszállító tankerek esetében is” – fogalmazott.

A szankciós csomag elfogadásához – amely korlátozná az orosz árnyékflotta LNG-szállítmányait is – a 27 tagállam támogatása kell / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Az Európai Bizottság a készülő 21. szankciós csomag részeként már az LNG-szállítást kiszolgáló eszközöket is célba venné, hogy a szállításhoz szükséges infrastruktúrát is beszűkítsék. Azt remélik ettől a lépéstől, hogy Moszkva így már nem tud könnyen új kapacitásokat építeni a szankciók megkerülésére.

A teljes orosz gazdaságon átívelő szankciók

A csomag egyik legfontosabb eleme, hogy akár közel 90 orosz bank kerülhetne szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és a Reuters szerint ezzel száz fölé emelkedne az uniós korlátozásokkal érintett bankok száma. A listára kerülő pénzintézetekre

vagyonbefagyasztás,

tranzakciós tilalom

és más uniós korlátozások vonatkoznának,

így tovább nehezítve, hogy orosz cégek európai vagy nemzetközi pénzügyi csatornákon keresztül kereskedjenek.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a cél az, hogy Brüsszel „súlyos csapást” mérjen az orosz pénzügyi szektorra. A javaslat nemcsak bankokat érintene: 35 pénzintézettel szemben tranzakciós tilalmat vezetnének be, ezek közül négy Oroszországon kívül működik. Emellett 11 kriptodeviza-platform is célkeresztbe kerülne, mert az uniós értékelés szerint ezek szerepet játszhatnak a nyugati korlátozások megkerülésében.

Az orosz LNG különösen fontos Európának

Az Interfax jelentése szerint nem azonnali LNG-importtilalomra kell számítani, hanem a szállítási kapacitások és a flottaépítés szűkítését célzó lépésekre. Brüsszel ezzel azt próbálná megakadályozni, hogy Moszkva

új eszközökkel kerülje meg az energiaexportot érintő nyugati nyomást.

A bizottság hat hónapra befagyasztaná az orosz olajra vonatkozó árplafont is a jelenlegi 44,10 dolláros, vagyis nagyjából 13,6 ezer forintos hordónkénti szinten, hogy a nemzetközi olajpiaci feszültségek ne növeljék automatikusan Moszkva bevételeit.