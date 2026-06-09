Lengyelország nem kívánja blokkolni Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, de nem is adna különleges feltételeket Kijevnek – erről beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden. A kormányfő szerint Varsó továbbra is támogatja Ukrajna európai útját, de csak olyan feltételek mellett, amelyek megfelelnek az uniós szabályoknak, valamint Lengyelország biztonsági és gazdasági érdekeinek.

Ömlik a pénz Ukrajnának, Donald Tusk lengyel miniszterelnök nem nézi jó szemmel / Fotó: AFP

Az UPA hőseiről zajlik a vita Zelenszkij és Tusk között

Újabb feszültség alakult ki Varsó és Kijev között, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy ukrán különleges műveleti katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg, az UPA „hőseiről” nevezett el. Az UPA Ukrajnában sokak számára szovjetellenes ellenállási jelkép, Lengyelországban viszont a volhíniai mészárlások miatt rendkívül érzékeny történelmi kérdés. A történészek nagyjából

100 ezer lengyel áldozatról beszélnek az 1943 és 1945 közötti vérengzések kapcsán.

A döntés Lengyelországban óriási felháborodást váltott ki. Lech Walesa volt lengyel államfő szerint Zelenszkij azzal, hogy „az UPA banditái” előtt tisztelgett, „megsértette az összes meggyilkolt” lengyelt, Karol Nawrocki lengyel elnök pedig felvetette, hogy meg kellene fosztani az ukrán államfőt Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől, a Fehér Sas-rendtől.

Valaki forrón szereti a vitákat és gyorsan a pénzt

Tusk szerint a történelmi vitákat közvetlen párbeszéddel kell kezelni, mert Lengyelország és Ukrajna stratégiai együttműködése továbbra is kulcsfontosságú az orosz fenyegetéssel szemben. Ez nem jelenti azt, hogy Varsó félretenné saját történelmi követeléseit, de a jelek szerint a lengyel kabinet nem akarja azonnal Ukrajna uniós útjának blokkolásával összekötni a vitát az orosz TASZSZ hírügynökség szerint.

Brüsszel közben pardon nélkül veszi előre Ukrajna támogatását és integrációját, így az Európai Unió június 8-án újabb, csaknem 2,8 milliárd eurós kifizetést teljesített az Ukrajna-eszköz keretében. A program teljes kerete 50 milliárd euró, vagyis mintegy 17 800 milliárd forint, amely hitelekből és vissza nem térítendő támogatásokból áll, és 2024 és 2027 között segíti Ukrajna

működését,

helyreállítását

és reformjait.

Ukrajna európai integrációjának óriási lendülete hatalmas politikai kockázatokkal jár, mert míg Brüsszel pénzzel és tárgyalási menetrenddel támogatná Kijevet, Varsó biztonsági okokból nem akarja elvágni Ukrajna útját. Tusk álláspontja nem a támogatás feltételek nélkül, sokkal inkább óvatos egyensúlyozás aközött, hogy Ukrajna mehet tovább Európa felé, de Lengyelország saját történelmi és nemzeti emlékezete ne lássa ennek kárát.