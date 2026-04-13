Szépen lassan minden fontos piacát elveszti a Volkswagen

A német autógyártó egyre inkább csak Európában tudja eladni járműveit. A Volkswagen ráadásul nem a prémium márkáival tud gyorsítani, hanem a Skodával.
K. B. G.
2026.04.13, 12:32
Frissítve: 2026.04.13, 12:48

Képtelen magára találni a Volkswagen csoport, a világ második legnagyobb autógyártójának 4 százalékkal csökkentek az eladásai az első negyedévben, miután szinte kizárólag Európában tudott erősíteni a helyzetén, ám fontos piacai közül teret vesztett mind az Egyesült Államokban, mind Kínában. A vállalat közlése szerint a márciusig tartó három hónapban 2,05 millió autót szállított le, és ami talán még rosszabb a német vállalatnak, hogy legtöbb márkája is visszaszorulóban van, egyedül a Skoda, a Volkswagen haszongépjárművek szegmens és a MAN teherautó tudott növekedni.

A Volkswagen Amerikában és Kínában is vesztésre áll / Fotó: Florence Lo / Reuters

Világszerte bajban a Volkswagen

A Volkswagen eladásai Nyugat-Európában 4,2 százalékos növekedés után 848,5 ezerre, Közép-Kelet-Európában pedig 7,6 százalékos növekedés után 135,3 ezerre nőttek. Azonban Észak-Amerikában 13,3 százalékot zuhantak az eladások, így a német autógyártó csak 205,5 ezer autót értékesített. 

A cég második legnagyobb piacán, Kínában 548,7 ezer autó kelt el, ám ez 14,8 százalékos visszaesésnek felel meg. 

Az eladások csökkentek Ázsia többi részén, a Közel-Kelet és Afrika régióban is, ám Dél-Amerikában a cég képes volt 7 százalékos bővülésre.

A márkákat nézve a névadó személyautó a legfontosabb, a forgalom bő felét teszi ki, de 7,6 százalékos csökkenésről számolhatott be, míg a Skoda 14 százalékos bővülésre volt képes. A Magyarország számára kiemelten fontos Audi autókból 360 ezer kelt el, így ez a csoport második legnagyobb forgalmú márkája, ám az eladások 6,1 százalékkal csökkentek. 

Ennél nagyobb volt a visszaesés az olyan luxusautók körében, mint a Bentley, a Lamborghini vagy a Porsche. Márpedig ezek azok a modellek, ahol nagy hasznot lehet elérni, nem pedig a Skoda.

A Volkswagennek az elektromos autók terén sem sikerült eddig az áttörés, villanyautóból csak mintegy 200 ezret adott át a társaság, ami 7,7 százalékos csökkenés, bár Európában az eladások nőttek 11,5 százalékkal. Az amerikai és kínai adókedvezmények kivezetése után azonban mind a két helyen összeomlottak az eladások, az Egyesült Államokban 80, Kínában 63,8 százalékkal adott el kevesebb elektromos autót a Volkswagen. A világ többi részét sem hódították meg a német vállalat elektromos modelljei, 19,7 százalékos visszaesést jegyeztek fel. A cég részvényei mintegy másfél százalékos mínuszban álltak hétfő dél körül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
