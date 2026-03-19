Letért a kikövezett útról a Lamborghini, az olajfolton elcsúszhat az idei év – az elektrosokkot viszont sikerült elkerülnie

Hiába a rekordeladások, a Lamborghini nyereségtermelő képessége romlott a tavalyi évről kiadott összefoglaló jelentése szerint. A Volkswagen csoport luxussportautó-márkájának logójával 2025-ben 10 747 autót adtak el, ez hatvan példánnyal, azaz fél százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A Lamborghini forgalmát visszavetheti a közel-keleti háború, a cég óvatosságra int / Fotó: AFP

Az olasz társaság bevétele 3,3 százalékkal, 3,197 milliárd euróra nőtt ugyan, de eközben – meglepetésre – az üzemi nyeresége 768 millió euróra esett vissza, az üzemi haszonkulcs pedig 27 százalékról 24 százalékra morzsolódott. A bizonyítványt hamar meg is magyarázták az olaszok, fő bűnösnek Donald Trump büntetővámjait kiáltva ki, emellett a kedvezőtlen devizahatások, a dollár elgyengülése is nyomot hagyott a nyereség alakulásán.

Amerikában befürdött a Lamborghini az áremelésekkel

A 30-35 százalékos részesedésével a Lamborghini legnagyobb egyedi piacának számító Egyesült Államokban az eladások és a bevételek egyaránt visszaestek, noha a vámhatást az olaszok áremeléssel próbálták kompenzálni, de ezzel sem jártak sikerrel, ráadásul több potenciális vevőt is elveszítettek. A cégvezetés megígérte, hogy tanul az esetből, és az idén fix árakkal dolgozik, nem srófolja fel az amúgy is húzós árait.

Olyan nagy baj azonban nincs, főleg azután, hogy a Lamborghini jelezte, jegeli az első elektromos hajtású sportkocsijának gyártását és 2028-ra tervezett piacra dobását, anyagi szempontból túl kockázatosnak minősítve azt. Vele szemben a nagyobbik olasz istálló, a Ferrari jóval előbbre tart, s most májusban már le is leplezi a nagyközönség előtt az első tisztán elektromos „torpedóját”.

A maranellói társaság az tervezi, hogy portfóliójában 2030-ra már 20 százalékot képviselnek majd az elektromos modellek. A Lamborghini azonban marad a kaptafánál, nem hamarkodja el az elektromos átállást, de azért haladgat a korral, s amint azt Stephan Winkelmann vezérigazgató jelezte, meglévő három benzines hibrid modelljükhöz egy igazi újdonság is csatlakozik, a Lanzador névre keresztelt tölthető hibrid.

Az elektrosokkot sikerült elkerülniük

Nem sietik el a fejlesztését, a 2+2 üléses plugin hibrid csak 2030-ban debütál. A vezérigazgató tapasztalatai szerint a vásárlóközönségük még idegenkedik a sportautók elektromos változataitól. Addig is, míg vevőik rákapnának az újdonság ízére, a Lamborghini szondázza a piacot, a bevételeit és a profitját pedig magasabb árkategóriát képviselő modelljeik – mint az alapáron 515 ezer eurós Revuelto – erősebb marketingjével próbálja felsrófolni. Emellett a másik fontos bevételszerzési lehetőségét, modelljeinek testreszabását is maximálisan ki akarja aknázni.

Az egyedi extrákért ugyanis pofátlan felárat kérhetnek, a dúsgazdag vevők azt is mellényzsebből kifizetik.

Igaz, nem nagyon van e téren hová előrelépni, hiszen a tavalyi évben eladott Lamborghinik csaknem mindegyikénél volt valami egyedi, teljesítendő kívánság.