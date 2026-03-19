Letért a kikövezett útról a Lamborghini, az olajfolton elcsúszhat az idei év – az elektrosokkot viszont sikerült elkerülnie

A legendás olasz luxussportautó-gyártók forgalmát a közel-keleti háború alaposan visszavetheti, de egyéb kockázatokat is mérlegelniük kell a tervezésnél. A tavalyi évet rekordeladással és profitcsökkenéssel záró Lamborghini máris óvatosabbá vált, nem oszt meg a közvéleménnyel később számonkérhető vállalásokat.
Kriván Bence
2026.03.19, 18:00

Hiába a rekordeladások, a Lamborghini nyereségtermelő képessége romlott a tavalyi évről kiadott összefoglaló jelentése szerint. A Volkswagen csoport luxussportautó-márkájának logójával 2025-ben 10 747 autót adtak el, ez hatvan példánnyal, azaz fél százalékkal több az egy évvel korábbinál. 

A Lamborghini forgalmát visszavetheti a közel-keleti háború, a cég óvatosságra int / Fotó: AFP

Az olasz társaság bevétele 3,3 százalékkal, 3,197 milliárd euróra nőtt ugyan, de eközben – meglepetésre – az üzemi nyeresége 768 millió euróra esett vissza, az üzemi haszonkulcs pedig 27 százalékról 24 százalékra morzsolódott. A bizonyítványt hamar meg is magyarázták az olaszok, fő bűnösnek Donald Trump büntetővámjait kiáltva ki, emellett a kedvezőtlen devizahatások, a dollár elgyengülése is nyomot hagyott a nyereség alakulásán. 

Amerikában befürdött a Lamborghini az áremelésekkel 

A 30-35 százalékos részesedésével a Lamborghini legnagyobb egyedi piacának számító Egyesült Államokban az eladások és a bevételek egyaránt visszaestek, noha a vámhatást az olaszok áremeléssel próbálták kompenzálni, de ezzel sem jártak sikerrel, ráadásul több potenciális vevőt is elveszítettek. A cégvezetés megígérte, hogy tanul az esetből, és az idén fix árakkal dolgozik, nem srófolja fel az amúgy is húzós árait.

Olyan nagy baj azonban nincs, főleg azután, hogy a Lamborghini jelezte, jegeli az első elektromos hajtású sportkocsijának gyártását és 2028-ra tervezett piacra dobását, anyagi szempontból túl kockázatosnak minősítve azt. Vele szemben a nagyobbik olasz istálló, a Ferrari jóval előbbre tart, s most májusban már le is leplezi a nagyközönség előtt az első tisztán elektromos „torpedóját”. 

 

A maranellói társaság az tervezi, hogy portfóliójában 2030-ra már 20 százalékot képviselnek majd az elektromos modellek. A Lamborghini azonban marad a kaptafánál, nem hamarkodja el az elektromos átállást, de azért haladgat a korral, s amint azt Stephan Winkelmann vezérigazgató jelezte, meglévő három benzines hibrid modelljükhöz egy igazi újdonság is csatlakozik, a Lanzador névre keresztelt tölthető hibrid. 

Az elektrosokkot sikerült elkerülniük

Nem sietik el a fejlesztését, a 2+2 üléses plugin hibrid csak 2030-ban debütál. A vezérigazgató tapasztalatai szerint a vásárlóközönségük még idegenkedik a sportautók elektromos változataitól. Addig is, míg vevőik rákapnának az újdonság ízére, a Lamborghini szondázza a piacot, a bevételeit és a profitját pedig magasabb árkategóriát képviselő modelljeik – mint az alapáron 515 ezer eurós Revuelto – erősebb marketingjével próbálja felsrófolni. Emellett a másik fontos bevételszerzési lehetőségét, modelljeinek testreszabását is maximálisan ki akarja aknázni.

Az egyedi extrákért ugyanis pofátlan felárat kérhetnek, a dúsgazdag vevők azt is mellényzsebből kifizetik.

Igaz, nem nagyon van e téren hová előrelépni, hiszen a tavalyi évben eladott Lamborghinik csaknem mindegyikénél volt valami egyedi, teljesítendő kívánság. 

The Geneva International Motor Show Qatar 2023
A Lamborghini Revueltót benzines hibrid változatban is kínálják / Fotó: NurPhoto via AFP

Azért próbálkozni természetesen lehet. Stephan Winkelmann ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyó üzleti évükre most nem adnak ki tervszámokat, mivel túl sok a kockázati tényező. A luxusiparban – ahogy az üzleti életben is – kiemelten fontos a megbízhatóság, s el akarják kerülni az utólagos magyarázkodást. A vezérigazgató a kockázati tényezők között említette

  • a közel-keleti háborút,
  • az olajipar válságát,
  • a gazdasági bizonytalanságot,
  • a logisztikai problémákat,
  • a devizahatásokat.

Ilyen kiszámíthatatlan időkben a Lamborghini törzsközönsége is óvatosabbá válik, különösen az arab világban, ahol már az olajipari létesítmények is bánják a békepárti Donald Trump és Izrael Irán ellen indított háborúját. A Ferrarival ellentétben a Lamborghini nem tőzsdecég, így befektetői megítélését nem lehet közvetlenül lemérni az árfolyam alakulásán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu