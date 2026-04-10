Brutális, ami a Porschénél történik: az összeomlás globális, de a cég szerint van erre magyarázat

A legendás autógyártó világszerte képtelen magasabb fordulatszámra kapcsolni. A Porsche problémáit már korántsem csak a kínai verseny vagy az amerikai vámok okozzák, szinte mindenhol esnek az eladások.
K. B. G.
2026.04.10, 10:24
Frissítve: 2026.04.10, 10:31

Világszerte összeomlottak a Porsche eladásai az elmúlt hónapokban, ám a német luxusautó-gyártó szerint ez várható volt a belső égésű motorral szerelt 718 kivezetése és az elektromos Macan egy évvel korábbi erős teljesítménye miatt.

Az ikonikus Porsche 911 népszerűsége azért még töretlen / Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

A Porsche szerint van magyarázat, de kérdés, hogy ez mire lesz elég

Azonban a vállalat magyarázkodása sem fedi el a tényt, hogy az idei első negyedévben eladott autók száma mindössze 60 991 volt, ami 15 százalékos visszaesést jelent a tavalyi évhez képest. Az egyetlen reménysugarat talán a hazai, német piac jelentheti a Porsche számára, ahol 4 százalékkal nőtt az értékesítés. 

Európa Németországon kívüli részén ugyanakkor az eladások 18 százalékot zuhantak.

Hasonlóan sötét a kép Észak-Amerikában, ahol az eladások 11 százalékos csökkenésére az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezmények kivezetése a magyarázat, míg a kínai eladások 21 százalékos zuhanását a kihívásokkal teli környezet indokolja. A Porsche nem lehet büszke a feltörekvő és más tengerentúli piacokon nyújtott teljesítményére sem, ahol ötödével csökkent az értékesítés.

Porsche eladások2025 első negyedév2026 második negyedévváltozás
Világszerte71 47060 991-15 százalék
Németország74957778+4 százalék
Észak-Amerika20 69818 344-11 százalék
Kína94717519-21 százalék
Európa (Németország nélkül)18 01714 710-18 százalék
Tengerentúli és feltörekvő piacok15 78912 640-20 százalék

A legendás 911 még mindig keresett

A vállalat számára talán még az adhat némi okot az örömre, hogy az ikonikus 911 modellből az eladások 22 százalékkal képesek voltak növekedni. Emellett a Porsche közleménye szerint 

az autógyártó a Cayenne hamarosan megjelenő teljesen elektromos változatától, valamint a Panamera kínai piacra tervezett Pure Editions változatától várja a fordulatot.

A számok alapján az autógyártónak nincs könnyű dolga, hiszen a Porsche egyre inkább kiszorul a kínai piacról, ahol az elektromos modellek szerepe egyre fontosabb, míg a cég legnagyobb, észak-amerikai piacán továbbra is a belső égésű motorral szerelt autóknak lehet inkább tere.

A közzététel hatására a cég részvényei ugyan csak kevesebb mint 1 százalékot veszítettek értékükből, ám egy olyan környezetben, ahol a legtöbb európai autógyártó árfolyama emelkedett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
