Brutális, ami a Porschénél történik: az összeomlás globális, de a cég szerint van erre magyarázat

Világszerte összeomlottak a Porsche eladásai az elmúlt hónapokban, ám a német luxusautó-gyártó szerint ez várható volt a belső égésű motorral szerelt 718 kivezetése és az elektromos Macan egy évvel korábbi erős teljesítménye miatt.

Az ikonikus Porsche 911 népszerűsége azért még töretlen / Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

A Porsche szerint van magyarázat, de kérdés, hogy ez mire lesz elég

Azonban a vállalat magyarázkodása sem fedi el a tényt, hogy az idei első negyedévben eladott autók száma mindössze 60 991 volt, ami 15 százalékos visszaesést jelent a tavalyi évhez képest. Az egyetlen reménysugarat talán a hazai, német piac jelentheti a Porsche számára, ahol 4 százalékkal nőtt az értékesítés.

Európa Németországon kívüli részén ugyanakkor az eladások 18 százalékot zuhantak.

Hasonlóan sötét a kép Észak-Amerikában, ahol az eladások 11 százalékos csökkenésére az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezmények kivezetése a magyarázat, míg a kínai eladások 21 százalékos zuhanását a kihívásokkal teli környezet indokolja. A Porsche nem lehet büszke a feltörekvő és más tengerentúli piacokon nyújtott teljesítményére sem, ahol ötödével csökkent az értékesítés.

Porsche eladások 2025 első negyedév 2026 második negyedév változás Világszerte 71 470 60 991 -15 százalék Németország 7495 7778 +4 százalék Észak-Amerika 20 698 18 344 -11 százalék Kína 9471 7519 -21 százalék Európa (Németország nélkül) 18 017 14 710 -18 százalék Tengerentúli és feltörekvő piacok 15 789 12 640 -20 százalék

A legendás 911 még mindig keresett

A vállalat számára talán még az adhat némi okot az örömre, hogy az ikonikus 911 modellből az eladások 22 százalékkal képesek voltak növekedni. Emellett a Porsche közleménye szerint

az autógyártó a Cayenne hamarosan megjelenő teljesen elektromos változatától, valamint a Panamera kínai piacra tervezett Pure Editions változatától várja a fordulatot.

A számok alapján az autógyártónak nincs könnyű dolga, hiszen a Porsche egyre inkább kiszorul a kínai piacról, ahol az elektromos modellek szerepe egyre fontosabb, míg a cég legnagyobb, észak-amerikai piacán továbbra is a belső égésű motorral szerelt autóknak lehet inkább tere.

A közzététel hatására a cég részvényei ugyan csak kevesebb mint 1 százalékot veszítettek értékükből, ám egy olyan környezetben, ahol a legtöbb európai autógyártó árfolyama emelkedett.