Brutális, ami a Porschénél történik: az összeomlás globális, de a cég szerint van erre magyarázat
Világszerte összeomlottak a Porsche eladásai az elmúlt hónapokban, ám a német luxusautó-gyártó szerint ez várható volt a belső égésű motorral szerelt 718 kivezetése és az elektromos Macan egy évvel korábbi erős teljesítménye miatt.
A Porsche szerint van magyarázat, de kérdés, hogy ez mire lesz elég
Azonban a vállalat magyarázkodása sem fedi el a tényt, hogy az idei első negyedévben eladott autók száma mindössze 60 991 volt, ami 15 százalékos visszaesést jelent a tavalyi évhez képest. Az egyetlen reménysugarat talán a hazai, német piac jelentheti a Porsche számára, ahol 4 százalékkal nőtt az értékesítés.
Európa Németországon kívüli részén ugyanakkor az eladások 18 százalékot zuhantak.
Hasonlóan sötét a kép Észak-Amerikában, ahol az eladások 11 százalékos csökkenésére az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezmények kivezetése a magyarázat, míg a kínai eladások 21 százalékos zuhanását a kihívásokkal teli környezet indokolja. A Porsche nem lehet büszke a feltörekvő és más tengerentúli piacokon nyújtott teljesítményére sem, ahol ötödével csökkent az értékesítés.
|Porsche eladások
|2025 első negyedév
|2026 második negyedév
|változás
|Világszerte
|71 470
|60 991
|-15 százalék
|Németország
|7495
|7778
|+4 százalék
|Észak-Amerika
|20 698
|18 344
|-11 százalék
|Kína
|9471
|7519
|-21 százalék
|Európa (Németország nélkül)
|18 017
|14 710
|-18 százalék
|Tengerentúli és feltörekvő piacok
|15 789
|12 640
|-20 százalék
A legendás 911 még mindig keresett
A vállalat számára talán még az adhat némi okot az örömre, hogy az ikonikus 911 modellből az eladások 22 százalékkal képesek voltak növekedni. Emellett a Porsche közleménye szerint
az autógyártó a Cayenne hamarosan megjelenő teljesen elektromos változatától, valamint a Panamera kínai piacra tervezett Pure Editions változatától várja a fordulatot.
A számok alapján az autógyártónak nincs könnyű dolga, hiszen a Porsche egyre inkább kiszorul a kínai piacról, ahol az elektromos modellek szerepe egyre fontosabb, míg a cég legnagyobb, észak-amerikai piacán továbbra is a belső égésű motorral szerelt autóknak lehet inkább tere.
A közzététel hatására a cég részvényei ugyan csak kevesebb mint 1 százalékot veszítettek értékükből, ám egy olyan környezetben, ahol a legtöbb európai autógyártó árfolyama emelkedett.