Erős évkezdés az MBH Banknál: 68 milliárd forint az első negyedéves korrigált adózás előtti eredmény

Az MBH Bank az első negyedévben nagyjából 4 százalékos növekedést ért el az ügyfélállományok tekintetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva – derül ki a bank csütörtök reggel megjelent közleményéből.

Nőtt az MBH Bank hitel- és betétállománya

A bank bruttó ügyfélhitel-állománya 6359,3 milliárd forintot tett ki 2026 első negyedévének végén, ami éves szinten 3,8 százalékos növekedésnek felel meg. Emellett az ügyfélbetétek 3,5 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, elérve a 8297,7 milliárd forintot.

Összességében az látszik, hogy

a negyedév során a lakossági,

míg éves szinten mind a lakossági, mind a vállalati szegmens stabilan erősödött.

A lakossági szegmens bruttó hitelállománya a negyedév során 1,7 százalékkal emelkedett, így március végére elérte a 2595,9 milliárd forintot. Éves összevetésben a lakossági hitelállomány 6,7 százalékkal bővült, amit a kedvező üzleti aktivitás és a támogatott konstrukciók iránti erős kereslet is segített.

A lakossági betétállomány 3176,6 milliárd forintot tett ki, ami negyedéves szinten 1,2 százalékos bővülést jelent.

A vállalati szegmens bruttó hitelállománya 3041,4 milliárd forintot ért el, míg a vállalati betétállomány 4951,8 milliárd forint volt, amely éves összevetésben jelentős, 8 százalékos növekedést tükröz. A vállalati üzletágban továbbra is meghatározó szerepet kaptak a támogatott hiteltermékek, miközben a bank a trade finance területén is érdemi növekedést ért el: portfólióját az előző évhez képest ismét több mint 50 százalékkal bővítette.

A lízingüzletág teljesítménye szintén hozzájárult a bankcsoport eredményességéhez. Az MBH csoport lízingállománya az időszak végén 633,4 milliárd forint volt, ami 7 százalékos éves növekedést jelent.

A lízingcsoport az újonnan kihelyezett, összesített lízingállomány alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedésével továbbra is a lízingpiac első számú szereplője.

A bank hitelportfóliója továbbra is egészséges: a nemteljesítő hitelállománya a negyedév során 1,6 milliárd forinttal mérséklődött és az NPL-mutató a negyedév végén is 3,5 százalékon állt.