Deviza
EUR/HUF359,97 +0,07% USD/HUF310,08 +0,22% GBP/HUF416,49 +0,21% CHF/HUF393,86 +0,2% PLN/HUF84,75 +0,03% RON/HUF68,64 -0,03% CZK/HUF14,82 +0,1% EUR/HUF359,97 +0,07% USD/HUF310,08 +0,22% GBP/HUF416,49 +0,21% CHF/HUF393,86 +0,2% PLN/HUF84,75 +0,03% RON/HUF68,64 -0,03% CZK/HUF14,82 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 720,55 +0,2% MTELEKOM2 644 +0,61% MOL3 944 -1,12% OTP40 040 -2,65% RICHTER12 300 +0,65% OPUS315 +0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 530 -1,32% BUMIX9 222,32 -0,09% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 832,16 -0,2% BUX131 720,55 +0,2% MTELEKOM2 644 +0,61% MOL3 944 -1,12% OTP40 040 -2,65% RICHTER12 300 +0,65% OPUS315 +0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 530 -1,32% BUMIX9 222,32 -0,09% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 832,16 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bűnügy
börtön
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Gyorskocsi utcai börtönben

Gyorsan sikerült megfékezni a tüzet a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületében, miután egy női rab felgyújtotta a matracát. Hat bv-s dolgozót és az érintett fogvatartottat is orvosi kivizsgálásra szállítottak füstmérgezés gyanújával.
VG/MTI
2026.05.21, 11:45
Frissítve: 2026.05.21, 11:48

Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületének zárkájában csütörtök reggel – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Large,Key,To,The,Entrance,Grate,In,The,Prison.,Prison. Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Gyorskocsi utcai börtönben
Fotó: FotoDax / Shutterstock

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: amint észlelték a tüzet, a büntetés-végrehajtás munkatársai haladéktalanul megkezdték a tűz oltását és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Az ilyenkor alkalmazott protokollnak megfelelően az érintett körletszinten elhelyezett fogvatartottakat átmenetileg máshol helyezték el a biztonságuk érdekében – tette hozzá.

Mint mondta, az eset során a matracot felgyújtó fogvatartott mellett hat, a tűz oltásában és az evakuálásban részt vevő bv-st szállítottak füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálásra egészségügyi intézménybe. A tűz oltását a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be, az anyagi kár felmérése még tart.

Az ügyben az intézet parancsnoka közveszély okozása miatt büntetőfeljelentést tesz – tette hozzá Makula György.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu