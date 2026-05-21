Hamarosan megérezzük az iráni háború pusztítását, jövőre visszatérhet a magyar gazdaság réme - kiderült, kapunk-e olcsóbb eurót a nyárra

Idén 1,4 százalékkal, jövőre pedig már 2,2 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A közel-keleti háború inflációs hatása az év második felében erősödhet fel, 2027-ben az ideinél jóval nagyobb árnyomás nehezedhet a gazdaságra és a fogyasztókra. A forint kisebb pihenő után új erőre kaphat, másfél éven belül 350-es euróárfolyam az Erste elemzői szerint.
Kadlót Tibor
2026.05.21, 11:33
Frissítve: 2026.05.21, 12:34

Csökkentette a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését az Erste Bank. A pénzintézet elemzői korábban 2 százalékos GDP-növekedést sem tartottak elképzelhetetlennek, a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása következtében azonban ezt már nem tartják elérhetőnek. A hazai gazdaság így 1,4 százalékkal bővülhet idén a tavalyi 0,5 százalék után – derült ki a nagybank csütörtök reggeli elemzői sajtótájékoztatóján.

A magyar gazdaság közel 1,5 százalékkal bővülhet idén, a forint jövőre kaphat új erőre / Fotó: Shutterstock

A magyar gazdaság számára kedvezően indult az év, az első negyedéves, 1,7 százalékos GDP-növekedést ugyanakkor egyszeri pozitív tényezők is befolyásolták.

Az uniós források hazahozatala támogathatja a további növekedést, ezzel együtt a korábban jelzett, 2 százalékos GDP-növekedés helyett 1,4 százalékos bővüléssel kalkulál idén az Erste.

Az iráni háború belátható időn belüli lezárását illetően oszlik az optimizmus, amit a fokozatosan emelkedő energiapiaci árak is tükröznek – emelte ki Nagy János, a bank makrogazdasági elemzője.

Kiskereskedelem, akkumulátorgyárak és uniós pénzek húzhatják a magyar gazdaságot

Az üzleti szereplők bizalma historikusan nem túl kedvező jelenleg, a hazai fogyasztói várakozások azonban erősek. A hazai járműiparnál megmaradt az európai irányvonal, az akkumulátorgyártást ugyanakkor az iráni konfliktus okozta olajársokk fellendítheti. A kiskereskedelmi forgalom lassan emelkedik, a fogyasztói bizalom javulásával párhuzamosan, ami stabil alapot adhat a növekedésnek.

Az uniós pénzek hazahozatala további támogatást adhat, pozitív, hogy a felálló új kormány már megkezdte az egyeztetéseket az unió vezetésével a blokkolt források felszabadítására. Az idei 1,5 százalék körüli növekedést követően ezért jövőre már 2,2 százalékkal emelkedhet a magyar GDP.

Az inflációs várakozások viszont ronthatják a képet, a termelői árakban már most látható az emelkedés, az élelmiszerárakba pedig néhány hónapon belül begyűrűzhet a közel-keleti válság hatása, amit az itthoni aszályhelyzet is erősíthet. Eközben a vállalatok inflációs várakozásai is jelentősen emelkedtek.

A fogyasztói kosarat érintő árszabályozás tarkíthatja a képet, ezért 2026-ban még viszonylag kedvező, 3,2 százalékos inflációval számol az Erste. Az árnyomás java 2027-ben jelenhet meg, ekkor már 4,4 százalék lehet az áremelkedés üteme.

Vakarhatják a fejüket Varga Mihályék

A jelenlegi helyzet jelentős kihívások elé állítja a monetáris politikát is – hangsúlyozta Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője.

Az iráni háború okozta inflációs kockázatok, az Európai Központi Banktól várt kamatemelések és a bizonytalan külső környezet együttesen a tartós monetáris szigor irányába mutatnak, miközben a forint óriási erősödése és a magyar eszközöktől elvárt kockázati prémiumok csökkenése miatt lenne tér a kamatcsökkentésre.

Az MNB jövő keddi ülésén kamattartás várható, júniusban kerülhet terítékre a kamatcsökkentés, de a piaci kockázatok miatt valószínűleg ezt nem lépi meg a Varga Mihály vezette testület. A jegybank jövő héten ezzel kapcsolatban is fontos üzenetet küldhet a piacoknak.

Megelőlegezett bizalom után korrigálhat a forint, 2027-ben újabb erősödés jöhet

A hazai hozamfelárak csökkenése a piac megelőlegezett bizalmát jelzi, a középtávon várható államháztartási és államadósság-csökkenést árazták be a befektetők, a magyar gazdaság fundamentumai jelenleg nem indokolják, hogy a magyar hozamfelár például a lengyelé alatt legyen.

Az idei évre 6 százalékos GDP-arányos hiányt vár az Erste, amiben már valamilyen kiigazítás is szerepel.

A hitelminősítés tekintetében nagy pozitív meglepetést jelentene, ha már most tavasszal és nyáron  javítanák a kilátásokat a nagy hitelminősítők a jelenlegi negatívról. Az őszi felülvizsgálati kör már izgalmasabbnak tűnik.

Első ízben, 

  • most pénteken a Moody’s
  • majd jövő pénteken a Standard and Poor’s, 
  • végül pedig a Fitch Ratings 

vizsgálja a magyar államadósság besorolását.

Az euró bevezetéséhez szükséges konvergenciakritériumok teljesítése nem tűnik egyszerűnek, de már az eurózónához való csatlakozás prioritássá emelése is pozitív piaci reakciókat váltott ki.

A megelőlegezett bizalmat a forint árfolyama is visszatükrözi. Idén már nagyobb erősödésre nem számít az osztrák pénzintézet, inkább korrekció valószínű, a 360–370-es szint közé csúszhat vissza az euró/forint keresztárfolyam az év hátralévő részében. Idén átlagosan 365-ös euróárfolyamra számít az Erste, hiteles konvergenciapálya esetén azonban lehet tér a további erősödésre középtávon. 2027 végére 350 forintra várják az eurót.

A közös európai fizetőeszközt reálisan tekintve 2030–2035 között vezetheti be Magyarország.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
