Tankcsapdába került a Leopard – a nagyon várt tőzsdei bevezetés újabb akadállyal szembesül

Újabb fordulat hátráltatja a francia-német tankgyártó, a KNDS tőzsdei bevezetését (IPO), miután a felek nem tudnak megállapodni a német állam részesedése kérdésében a listázás előtt.

Nemzetbiztonsági alapon szerezne tulajdonrészt a KNDS-ben a német állam

Berlin még az IPO előtt szeretne tulajdonrészt szerezni az egyebek mellett a Leopard 2A8 harckocsikat gyártó vállalatban, nemzetbiztonsági érvekre hivatkozva, hogy fenntartsa befolyását Franciaország mellett, mely már most is tulajdonos a cégben. Azonban a német állami részvétel mértékéről és struktúrájáról egyelőre nem sikerült dűlőre jutni – írja a Handelsblattra hivatkozva a Reuters.

A német hadügyminisztérium mintegy 40 százalék körüli részesedésre pályázik, míg a gazdasági minisztérium és kancellár hivatala 30 százalékkal is beérné.

Ugyanakkor Franciaország és a KNDS ragaszkodik a jövő hónapra tervezett tőzsdei bevezetéshez, így kevés idő marad a megállapodásra. A KNDS IPO-ja azonban egy másik banánhéjon is elcsúszhat, ugyanis egy 2013-as vesztegetési ügy miatt a vállalat könyvvizsgálója, a PwC a vizsgálat lezártáig nem hajlandó áldását adni a KNDS pénzügyi beszámolójára, amire pedig szükség van az IPO-hoz. A német kormány szerint az nem opció, hogy az állam csak az IPO után szerez tulajdonrészt.

Az orosz–ukrán háború és az Európa újbóli felfegyverzését célzó törekvések szédületes ralit hoztak az európai hadiipari cégek piacán, ami a nem tőzsdei vállalatokat is a parkettre csábítja. Ám az idei év nagy sikerének tartott cseh fegyver- és lőszergyártó Czechoslovak Group (CSG) árfolyama a bevezetés óta lefeleződött, és a cég ellen shorttámadás is indult. A Hunterbrook egyebek mellett azzal vádolta a CSG-t, hogy forgalmának jelentős része nem saját gyártáson, hanem viszonteladáson alapul, ami után több mint 10 százalékot esett az árfolyam, noha a CSG tagadta a vádakat.