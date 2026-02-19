Deviza
Megirigyelte a cseh fegyvergyártó sikerét a német dróngyártó startup – már jövőre jöhet a nagy dobás

A mesterségesintelligencia-drónokat gyártó vállalat tőzsdére készül. A 2015-ben alapított Quantum Systems novemberben emelt utoljára tőkét, de a múlt héten újabb finanszírozáshoz is jutott.
K. B. G.
2026.02.19, 15:48
Frissítve: 2026.02.19, 15:54

A cseh fegyvergyártó, a Czechoslovak Group (CSG) amszterdami tőzsdei bevezetésének sikerét megirigyelte a Quantum Systems német dróngyártó, mely sajtóhírek szerint már a következő évben bemutatkozhat a parketten.

Bavaria's Minister President Söder visits Quantum-Systems
A Quantum Systems tőzsdei bemutatkozása nagy dobás lehet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Quantum Systems és más dróngyártók felé ömlik a pénz

A dróngyártó és más hadiipari startupok az orosz–ukrán háború kezdete óta rengeteg pénzt hajtottak fel, a kockázati tőke kifejezetten szereti a szektort, de a már hagyományosabb finanszírozáshoz is egyre könnyebben jutnak hozzá az iparági cégek. A Quantum Systems például a honlapján a múlt héten számolt be 

150 millió eurós finanszírozásról, amit az Európai Beruházási Bank, a Commerzbank, a KfW és a Deutsche Bank biztosít számára.

A Reuters összefoglalója szerint mindeközben a cégvezetés a Morgan Stanleyt is megbízta egy újabb 400-600 millió eurós tőkeemelés megszervezésével. A legutóbbi, novemberi tőkeemelési körben a cég már hárommilliárd eurós értékelést ért el. Mindeközben a hadiipari startup termékeit Ukrajnában már a frontvonalon is tesztelik. A Quantum Systems a német újrafegyverkezés egyik nagy nyertese is lehet, miközben az európai tőzsdéken a hadiipari cégek részvényeit a befektetők úgy veszik, mint a cukrot, így a mielőbbi bevezetés mellett komoly érvek szólnak.

Európa-szerte jönnek a hadiipari IPO-k

A múlt hónapban a legnagyobb európai tőzsdeüzemeltető, az Euronext vezérigazgatója, Stephane Boujnah is arról beszélt egy interjúban, hogy a közeljövőben számos európai hadiipari IPO következhet az Euronext üzemeltette tőzsdéken, ami a befektetői érdeklődést látva nem is meglepő. 

A rendszerei fejlesztésében a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket és a hadiipart ötvöző, 2015-ben alapított Quantum Systems egyszerre több olyan témát ajánl tehát, amik különösen népszerűek a befektetők körében, így 

a lehető legjobb pillanatban érkezhet a tőzsdére, hogy a különböző hype-ok hullámait meglovagolja.

A cseh CSG január végi tőzsdei bemutatkozása minden idők legnagyobb hadiipari debütálása volt, ám a cég részvényei azóta közel 10 százalékot veszítettek értékükből. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

