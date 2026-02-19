Megirigyelte a cseh fegyvergyártó sikerét a német dróngyártó startup – már jövőre jöhet a nagy dobás

A cseh fegyvergyártó, a Czechoslovak Group (CSG) amszterdami tőzsdei bevezetésének sikerét megirigyelte a Quantum Systems német dróngyártó, mely sajtóhírek szerint már a következő évben bemutatkozhat a parketten.

A Quantum Systems tőzsdei bemutatkozása nagy dobás lehet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Quantum Systems és más dróngyártók felé ömlik a pénz

A dróngyártó és más hadiipari startupok az orosz–ukrán háború kezdete óta rengeteg pénzt hajtottak fel, a kockázati tőke kifejezetten szereti a szektort, de a már hagyományosabb finanszírozáshoz is egyre könnyebben jutnak hozzá az iparági cégek. A Quantum Systems például a honlapján a múlt héten számolt be

150 millió eurós finanszírozásról, amit az Európai Beruházási Bank, a Commerzbank, a KfW és a Deutsche Bank biztosít számára.

A Reuters összefoglalója szerint mindeközben a cégvezetés a Morgan Stanleyt is megbízta egy újabb 400-600 millió eurós tőkeemelés megszervezésével. A legutóbbi, novemberi tőkeemelési körben a cég már hárommilliárd eurós értékelést ért el. Mindeközben a hadiipari startup termékeit Ukrajnában már a frontvonalon is tesztelik. A Quantum Systems a német újrafegyverkezés egyik nagy nyertese is lehet, miközben az európai tőzsdéken a hadiipari cégek részvényeit a befektetők úgy veszik, mint a cukrot, így a mielőbbi bevezetés mellett komoly érvek szólnak.

Európa-szerte jönnek a hadiipari IPO-k

A múlt hónapban a legnagyobb európai tőzsdeüzemeltető, az Euronext vezérigazgatója, Stephane Boujnah is arról beszélt egy interjúban, hogy a közeljövőben számos európai hadiipari IPO következhet az Euronext üzemeltette tőzsdéken, ami a befektetői érdeklődést látva nem is meglepő.

A rendszerei fejlesztésében a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket és a hadiipart ötvöző, 2015-ben alapított Quantum Systems egyszerre több olyan témát ajánl tehát, amik különösen népszerűek a befektetők körében, így

a lehető legjobb pillanatban érkezhet a tőzsdére, hogy a különböző hype-ok hullámait meglovagolja.

A cseh CSG január végi tőzsdei bemutatkozása minden idők legnagyobb hadiipari debütálása volt, ám a cég részvényei azóta közel 10 százalékot veszítettek értékükből.