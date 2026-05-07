Az IBUSZ tájékoztatása szerint a nyári szezon zavartalanul megkezdődött, charterjáratai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, nincs kerozinhiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetben semmi nem indokolja az utazások lemondását vagy elhalasztását. A légitársaságok visszajelzései szerint minden, az IBUSZ által szervezett járat a tervek szerint közlekedik.

Kiderült, mi vár az idei nyaralásokra: ezt kell tudniuk most azoknak, akik külföldre utaznak / Fotó: Facebook / IBUSZ Utazási Irodák Kft.

A társaság a nyári szezon kapacitásait már hónapokkal ezelőtt lekötötte, az utazások folyamatosak. Az IBUSZ programjai elsősorban Smartwings-charterjáratokkal, valamint a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel valósulnak meg, ami stabil és kiszámítható működési hátteret biztosít a nyári szezonban.

Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag-ellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. A vonatkozó jogszabályok és az Általános Szerződési Feltételek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az üzemanyagár-emelkedésből eredő többletköltségek egy részét át tudják hárítani az utasokra. Ennek mértéke az aktuális kerozindíjtól, az adott úti cél távolságától és a járatok fogyasztásától függ.

A légitársaságoktól kapott tájékoztatások szerint jelenleg az alábbi kerozinfelárak merülhetnek fel személyenként a legkeresettebb charteres üdülőterületekre:

Budapest–Antalya 16 200 forint,

Debrecen–Antalya 17 200 forint,

Rodosz 16 200 forint,

Chania 15 500 forint,

Zákinthosz 12 500 forint,

12 500 forint, Kefaloniá 13 000 forint,

Korfu 10 500 forint,

Mallorca 17 400 forint,

Preveza (Lefkada) 12 500 forint,

Barcelona 10 600 forint,

Burgasz 6000 forint,

Larnaca 13 800 forint,

Athén (Tolo) 8100 forint.

Az IBUSZ úgy döntött, hogy a június 26-ig induló járatok esetében nem érvényesíti az utasainál ezeket a díjkülönbözeteket, hanem a légitársaságok felé irányítja. A június 26. utáni időszakra vonatkozó kerozindíjakról még nincs végleges információ, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy szükség lesz-e a különbözet részleges vagy teljes érvényesítésére.

Bízunk abban, hogy a jelenlegi szint feletti további emelkedésre már nem lesz, a nemzetközi helyzet és a kerozinárak fokozatosan stabilizálódnak, és a kerozinfelár bevezetése sem válik indokolttá

– mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója. Hozzátette: a mostani döntéssel egyrészt utasaik bizalmát kívánják meghálálni, másrészt azt szeretnék jelezni, hogy a jelenlegi kerozinpótdíjak mértéke továbbra is kezelhető nagyságrendű a nyári üdülőjáratok esetében.