Évtizedes vesztegetési ügyön csúszhat el a hadiipari gigaüzlet

Óriási lehetőség áll most az európai fegyvergyártók előtt, talán sosem volt még ennyire kedvező a helyzet a tőzsdei bevezetéshez (IPO). A francia-német tankgyártó KNDS egy évtizedes korrupciós ügy miatt maradhat le a lehetőségről.
K. B. G.
2026.04.29, 20:46

Az európai fegyvergyártóknak érdemes lehet a tőzsdére sietni, hiszen az üzlet pörög, a hadiipari cégek szorzói az egekben, a befektetői érdeklődés óriási. Még a legnagyobb európai tőzsdeüzemeltető, az Euronext is előszeretettel hirdeti, hogy több hadiipari IPO van a csőben, így egyáltalán nem meglepő, hogy a francia-német tankgyártó, a KNDS is igyekszik elérni, hogy a cég részvényeit a frankfurti és a párizsi tőzsdén listázzák.

A KNDS az egyik legismertebb európai tankgyártó / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Katari üzleten bukhat el a KNDS IPO-ja

Azonban a Der Spiegel információi szerint egy belső vizsgálat kilőheti a KNDS terveit. A vesztegetési ügy miatt indított eljárás miatt ugyanis a cég könyvvizsgálója, a PwC egyelőre nem adta áldását a cég tavalyi pénzügyi jelentésére, amire pedig a tőzsdeibevezetéshez is szükség van. A Reuters összefoglalója szerint az ügy középpontjában egy több millió eurós jutalék áll, ami egy 2013-as üzlethez kötődik. Az öbölmenti ország akkor 1,89 milliárd euróért vásárolt Leopard 2 tankokat és más felszereléseket a fegyvergyártótól. 

A jutalék pedig egy olyan tanácsadócéghez ment a vádak szerint, ami egy katari tábornok ellenőrzése alatt állt. 

A vizsgálatot a Freshfields ügyvédi iroda végzi, ám annak lezárultáig a PwC visszatartja a tavalyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló jóváhagyását. A Der Spiegel írása szerint azonban a tankgyártó továbbra is szállít fegvyereket Katar számára.

A KNDS még idén szeretné megvalósítani a tőzsdei listázást, melynek során friss tőkét is bevonnának, amit terjeszkedésre fordítanának.

