Deviza
EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55% EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31% BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
humanitárius válság
Hormuzi-szoros
tengerész

Két hajót vitt át Trump Szabadság Projektje Hormuzon, mialatt húszezren senyvednek hónapok óta a Perzsa-öbölben – „Ez olyan humanitárius válság, amilyennel még sosem találkoztunk!"

Az ENSZ humanitárius válságra figyelmeztet. A tengerészek a hajótulajdonosok fenyegetéseit is kénytelenek elviselni.
M. Cs.
2026.05.07, 11:00
Frissítve: 2026.05.07, 11:13

A Hormuzi-szoros hónapok óta tartó zárlata nem csupán globális energiasokkot okozott azzal, hogy ellehetetleníti a kőolaj és cseppfolyósított földgáz eljutását a Perzsa-öbölből a világpiacra. Súlyos emberi válság is fenyeget, mert 1600 hajón rekedtek tengerészek a tengeren, és egyre nyomorúságosabb körülmények közé kényszerülnek.

tengerészek
Néhányan a szerencsések közül: thaiföldi tengerészek otthon, miután kiszabadult a hajójuk a Perzsa-öbölből / Fotó: AFP

A húszezer tengerész számára semmi megkönnyebbülést nem hozott a Donald Trump amerikai elnök által vasárnap bejelentett, majd 48 órával később felfüggesztett Szabadság Projekt művelet: amerikai hadihajók kíséretében mindössze két, amerikai zászló alatt hajózó teherszállító jutott át a szoroson, az egyik a Maerské.

„A Szabadság Projekt védelmi jellegű, korlátozott célú és ideiglenes művelet, amelynek egyetlen küldetése az ártatlan kereskedelmi hajók megvédése az iráni agresszióval szemben” – mondta a kezdeményezésről Pete Hegseth.

Ebből semmi sem valósult meg, a hajók és 

a fedélzetükön rekedt tengerészek számára változatlanul nincsen kiút,

mert a cégek tulajdonosai nem mernek kockáztatni, amikor a tűzszünet ellenére szállnak a rakéták a kulcsfontosságú vízi átjáró felett.

A tengerészek többsége a hajókon rekedt

Precedens nélküli válság van kibontakozóban – mondta a helyzetről a héten a CNN amerikai hírtelevíziónak Damien Chevalier, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (International Maritime Organization – IMO) hajózásbiztonságért felelős igazgatója.

Még mindig éri támadás a hajókat / Fotó: AFP

„Húszezer tengerész rekedt immár nyolc hete a Perzsa-öbölben. Ez humanitárius válság, olyan helyzet, amilyennel még sosem találkoztunk” – figyelmeztetett.

A személyzet nagy része a hajók fedélzetén kénytelen tartózkodni, mert nem tudnak kikötni az öböl egyik partján sem:

az iráni oldal bármelyik pillanatban ismét háborús övezetté válhat, a másikon pedig vízumkorlátozások és a logisztikai akadályok nehezítik meg sokak számára a partra lépést.

A korábbi forgalomnak csupán a töredéke jutott csak át a szoroson a háború kezdete óta; hétfőn például a S&P Global Commodities at Sea adatai szerint az amerikai hadihajók által kísért kettőn kívül még nyolc – a szokásos napi 100-120 helyett. Irán átengedte a világ egyik legnagyobb luxusjachtját is, a szankciós listán szereplő Alekszej Mordasov 500 millió dollárt érő hajóját.

Nincs elég víz és élelmiszer

A háború kezdete óta többtucatnyi hajót támadtak meg, és az ENSZ adatai szerint legalább tíz tengerész vesztette életét, többen súlyosan megsebesültek. Az élelmiszer- és ivóvízhiány miatt egy ideje már több hajón korlátozni kellett az ellátmányt, és a szakadozó internetkapcsolat miatt a családjukkal is csak szórványosan tudják tartani az emberek a kapcsolatot.

Vessels in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran
A legtöbb tengerész a hajókon rekedt / Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA / Reuters

A The Wall Street Journal tudósítása szerint a tengerészeket képviselő szakszervezetek sem sokat tudnak tenni, alig néhány ember van, aki tartja az öbölben rekedtekkel a kapcsolatot és fogadja a segítséget kérő telefonokat.

„A világ ezekre az emberekre támaszkodott, hogy a kereskedelem a lehetetlen körülmények között is zavartalanul folyhasson” – elékeztetett az NBC-nek nyilatkozva Angad Banga, a hongkongi székhelyű Caravel Group hajózási konglomerátum vezérigazgatója. A Caravel leányvállalata, a Fleet Management Limited több mint 600 hajót kezel, köztük olyanokat is, amelyek az öbölben rekedtek.

Ráadásul már az elmúlt néhány év is nehéz volt a világ közel kétmillió tengerészének, akik többségükben 

  • a Fülöp-szigetekről, 
  • Indiából 
  • és más ázsiai országokból 

származnak. A koronavírus-járvány idején is hosszú ideig a hajóikon kellett maradniuk a határok lezárása miatt.

Sokan hónapok óta nem kapnak fizetést

A tengerészek érdekeit is képviselő Nemzetközi Szállítmányozási Szakszervezeti Szövetség (International Transport Workers Federation – ITF) regionális koordinátora, Mohamed Arracsedi szerint ráadásul egyesek már nyolc, sőt akár 11 hónapja nem kaptak fizetést, és rendszeresek a megfélemlítések, nyomásgyakorlások is.

A man looks at India-flagged tanker Desh Garima, as it unloads crude oil at an offloading terminal after transiting the Strait of Hormuz, amid supply disruptions linked to the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Mumbai
Egyre sanyarúbb az élet a fedélzeten / Fotó: Francis Mascarenhas / Reuters

„Rengeteg ilyen eset van. Egyes hajótulajdonosok egyszerűen dühösek, verbálisan fenyegetik a tengerészeket” – mondta a CNN-nek.

Az egyik konkrét ilyen eset az iráni árnyékflottához tartozó, szankcionált Aurouráé, amelynek a legénysége elmondta az amerikai hírtelevíziónak, hogy a bérük visszatartásával és súlyos következményekkel fenyegették meg őket, ha nem hajlandók Iránba hajózni és ott olajat berakodni.

A tengerészek közül sokan ruhában, a fedélzeten alszanak, hátha támadás éri a hajót. 

Némelyik hajón már nem tudnak zuhanyozni, a mosáshoz és a főzéshez is a légkondicionálókból csöpögő vizet használják.

„Senki sem törődik a tengerészekkel” – panaszkodott az egyikük.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu