Két hajót vitt át Trump Szabadság Projektje Hormuzon, mialatt húszezren senyvednek hónapok óta a Perzsa-öbölben – „Ez olyan humanitárius válság, amilyennel még sosem találkoztunk!"

A Hormuzi-szoros hónapok óta tartó zárlata nem csupán globális energiasokkot okozott azzal, hogy ellehetetleníti a kőolaj és cseppfolyósított földgáz eljutását a Perzsa-öbölből a világpiacra. Súlyos emberi válság is fenyeget, mert 1600 hajón rekedtek tengerészek a tengeren, és egyre nyomorúságosabb körülmények közé kényszerülnek.

Néhányan a szerencsések közül: thaiföldi tengerészek otthon, miután kiszabadult a hajójuk a Perzsa-öbölből / Fotó: AFP

A húszezer tengerész számára semmi megkönnyebbülést nem hozott a Donald Trump amerikai elnök által vasárnap bejelentett, majd 48 órával később felfüggesztett Szabadság Projekt művelet: amerikai hadihajók kíséretében mindössze két, amerikai zászló alatt hajózó teherszállító jutott át a szoroson, az egyik a Maerské.

„A Szabadság Projekt védelmi jellegű, korlátozott célú és ideiglenes művelet, amelynek egyetlen küldetése az ártatlan kereskedelmi hajók megvédése az iráni agresszióval szemben” – mondta a kezdeményezésről Pete Hegseth.

Ebből semmi sem valósult meg, a hajók és

a fedélzetükön rekedt tengerészek számára változatlanul nincsen kiút,

mert a cégek tulajdonosai nem mernek kockáztatni, amikor a tűzszünet ellenére szállnak a rakéták a kulcsfontosságú vízi átjáró felett.

A tengerészek többsége a hajókon rekedt

Precedens nélküli válság van kibontakozóban – mondta a helyzetről a héten a CNN amerikai hírtelevíziónak Damien Chevalier, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetének (International Maritime Organization – IMO) hajózásbiztonságért felelős igazgatója.

Még mindig éri támadás a hajókat / Fotó: AFP

„Húszezer tengerész rekedt immár nyolc hete a Perzsa-öbölben. Ez humanitárius válság, olyan helyzet, amilyennel még sosem találkoztunk” – figyelmeztetett.

A személyzet nagy része a hajók fedélzetén kénytelen tartózkodni, mert nem tudnak kikötni az öböl egyik partján sem:

az iráni oldal bármelyik pillanatban ismét háborús övezetté válhat, a másikon pedig vízumkorlátozások és a logisztikai akadályok nehezítik meg sokak számára a partra lépést.

A korábbi forgalomnak csupán a töredéke jutott csak át a szoroson a háború kezdete óta; hétfőn például a S&P Global Commodities at Sea adatai szerint az amerikai hadihajók által kísért kettőn kívül még nyolc – a szokásos napi 100-120 helyett. Irán átengedte a világ egyik legnagyobb luxusjachtját is, a szankciós listán szereplő Alekszej Mordasov 500 millió dollárt érő hajóját.