Blackstone

Bajban a magánhitelpiacok? Leolvadtak a hozamok, menekülnének a befektetők, ha hagynák az alapkezelők

Hol vannak már a két számjegyű hozamok? Az egyéni befektetők annyi tőkét vontak ki az elmúlt években nagyon népszerű magánhitelalapokból, hogy sok vállalat korlátozta a kivehető tőkét. Ami csak fokozza a pánikot. A magánhitelpiacokat a mesterséges intelligencia fenyegeti, míg a zsugorodó kamatok fojtogatják, s a médiában is csökkent a népszerűségük. Különösen az egyéni befektetők aggódnak.
Faragó József
2026.05.11, 17:04
Frissítve: 2026.05.11, 17:08

Két számjegyű hozamot adtak a befektetőknek az amerikai magánhitelcégek az elmúlt években. Két hullámban foglalták el a piacot olyan vállalatok, mint az Apollo, a Blackstone és a Blue Owl: előbb a pandémiás őrületben, amikor megnőtt a hiteligény, majd a regionális bankok 2023-as válsága idején. Az idei első negyedéves adatok azt mutatják, hogy lezárult ez a spekulatív korszak.

Már nem olyan vonzók a magánhitelpiacok / Fotó: Riccardo Milani

Kihívások a magánhitelpiacon

Komoly kihívásokkal néz szembe ez a piaci szegmens. 

Az egyik a mesterséges intelligencia, amely elavulttá teszi a szoftvercégek hitelezését. 

  • A gazdag egyéni befektetők aggódnak, hogy a technológiai váltás megrázza az alapokat, s most sorra vonnák ki a tőkéjüket. Ma már a magánbefektetőket kiszolgáló alapok egy része korlátozza a negyedévente kivehető tőkét, amivel felerősíti a befektetők szorongását. 
  • Az elemzői konferenciákon az alapok menedzsmentjei a médiára tolják a felelősséget, mondván, a fizetésképtelenségről szóló tudósítások keltenek pánikot. 
  • Nemrégiben adott interjújában a Blackstone elnöke, Jonathan Gray a bruttó hozamok csökkenését a Federal Reserve kamatcsökkentéseinek tulajdonította. 

Míg más magánhitelcégek arra emlékeztetnek:

a magánhitelek hozama továbbra is felülmúlja a közhitelpiacokét. 

A Goldman Sachs jelentése szerint a Cliffwater Direct Lending Index, amely a középkategóriás vállalatoknak nyújtott hitelek teljesítményét méri, azt mutatja, hogy az elmúlt 21 évben, beleértve tavalyit is, a magánhitelpiacok hozama felülmúlta a közhitelpiacokét. 

Kérdéses, hogy a magánhitelpiacok hozama a jövőben is felülmúlja-e a közhitelekét, vagy sem?

– hangsúlyozta Glenn Schorr, az Evercore ISI elemzője. Hozzátéve: az ágazat jövőjéért elsősorban az egyéni befektetők aggódnak, míg az intézményi ügyfelek, mint például a nyugdíjalapok, évek óta növelik a magánpiaci kitettségüket.

A Blackstone és az Apollo a látványos hozamcsökkenés ellenére is vonzza a befektetők pénzét: az első negyedévben 18, illetve 30 százalékkal növelték a hitelosztályuk által kezelt tőkét. 

