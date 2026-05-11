Vallott az OTP: valóságos vagyont ajándékozott Csányi Sándornak és Csányi Péternek – ehhez képest a Molé csak aprópénz volt

Részvényekkel jutalmazta felső vezetőinek munkáját a legnagyobb magyar bank, pár nappal a társaság első negyedéves gyorsjelentése előtt. Az OTP összesen 3,39 milliárd forint értékű részvénycsomagot osztott ki az igazgatóság tagjai között a tőzsdén hétfő délután közzétett bejelentés szerint.

Csányi Sándor OTP-elnök és fia, Csányi Péter vezérigazgató is több százmillió forint értékű részvénycsomaggal gyarapodott

A több milliárd forintot érő paketten nyolc csúcsmenedzser osztozik közel testvériesen. A legnagyobb mértékű juttatást Csányi Sándor OTP-elnök kapta, aki 12 ezer darab bankpapírt szerzett térítésmentesen, a tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében végrehajtott tranzakcióval.

Csányi Sándor félmilliárd forinttal, a nagybankot vezető fia 400 millió forinttal gazdagodott

Az ügylet révén bő 506 millió forinttal gazdagodott a Mol igazgatóságának alelnöki tisztségét is betöltő Csányi Sándor, akinek az olajtársaságnál végzett tavalyi munkáját közel 100 millió forintot érő Mol-részvénnyel köszönték meg a múlt héten. Az olajcég egyébként az OTP-hez mérten sokkal szerényebb, összesen 800 millió forintos részvényjutalmat osztott ki csúcsvezetőinek.

Az OTP igazgatóságának alelnökéhez, Erdei Tamáshoz 10 800 darab bankrészvény került, ami 455,5 millió forintos értéket képvisel az OTP-részvények pénteki záróára alapján.

Hat másik igazgatósági tagnak fejenként egységesen 9600 darab törzsrészvényt utalt ki a legnagyobb hazai pénzintézet. Az OTP vezetését apjától átvevő Csányi Péter vezérigazgató 405 millió forinttal gyarapodott, csakúgy, mint öt másik topmenedzser:

Wolf László vezérigazgató-helyettes,

Balogh Gabriella,

Nagy György,

Vági Márton Gellért

és Vörös József.

Utóbbi négy tisztviselő az igazgatóság külsős tagja.

Kétszeresen is jól járnak a részvényjutalommal az OTP vezetői

Még a héten kiderül, hogy a nagybank milyen teljesítménnyel indította az idei évet, péntek hajnalban érkezik ugyanis az első negyedéves eredményszámokat tartalmazó gyorsjelentés.

Az OTP április közepén megtartott éves rendes közgyűlésén 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá a befektetők a 205-ös eredmény után. Ez részvényenként 1071 forint, a most kiosztott vezetői részvényjutalom így kétszeresen is gazdagítja a csúcsvezetőket. Az osztalék kifizetését június 1-jén kezdi meg a társaság.