Soha nem látott vonatok száguldozhatnak a Balaton partján – Vitézy Dávid elszólta magát

A közlekedési és beruházási tárca leendő vezetője a szakbizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a vasútfejlesztések felgyorsítása lesz.

A balatoni körvasút fejlesztése akkumulátoros vonatokkal valósulhat meg / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Nagy Bálint leköszönő közlekedési államtitkár megkérdezte Vitézy Dávidtól, hogy a balatoni körbejárhatóság megvalósítását támogatja-e a leendő minisztérium. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi elképzelésekhez képest javítottak a beruházás megvalósítási koncepcióján, így már kisebb forrásból, turisztikai jellegű projektként is megvalósulhat.

A politikus arról is beszélt, hogy a balatoni emberek nem szeretnék, ha jelentős teherforgalom lenne a tó környékén, és emiatt azt sem támogatják, hogy kiépüljön a villamosítás a projekt által.

A Világgazdaság írta meg, hogy az egykori építési és közlekedési minisztérium szerint a balatoni körvasútról szóló terv fontos szakaszhoz érkezett. A minisztérium akkor azt közölte, hogy

2026-ban írhatják ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződések aláírására is sor kerülhet.

a 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítését két és fél-három évre becsüli a minisztérium.

2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.

Lapunk azt is megírta, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között.

A beruházás előkészítésére összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter korábban arról is beszélt, hogy az IKOP Plusz program forrásai – amelyekhez Magyarország csak korlátozottan fér hozzá – egyre szűkülnek.

Emiatt a balatoni körvasút megvalósítása akár nehézségekbe ütközhet, mivel a beruházás részben uniós forrásokra támaszkodna.