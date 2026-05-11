Jön a kíméletlen leépítés a német prémiumnál: eladja kerékpárvállalatát is az autógyártó, hogy fogják a pénzt

A német Porsche AG bezárja három, nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel ötszáz munkahelyet szüntet meg stratégiai szerkezetátalakítási programja részeként.

A cég közleménye szerint bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche eBike Performance elektromoskerékpár-gyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az alaptevékenységre kell összpontosítani, ami fájdalmas megszorító lépésekkel jár.

Áprilisban a Porsche azt közölte, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes, 45 százalékos részesedését a New York-i székhelyű HOF Capital befektetési cég által vezetett konzorciumnak.

Az első negyedévre vonatkozó adatok szerint a Porsche sportautógyártó 60 991 autót értékesített, 15 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Németországban 4 százalékkal, 7778-ra nőttek az autóeladások a január–márciusi időszakban. Eközben Észak-Amerikában 11 százalékkal, 18 340-re, Kínában 21 százalékkal, 7520-ra, Európában (Németország nélkül) 18 százalékkal, 14 710-re, minden más piacon pedig 20 százalékkal, 12 640-re esett a Porsche autók értékesítése.

Mint áprilisban beszámoltunk róla, a Porschénál évek óta először nem kapnak éves prémiumot a dolgozók, ami jól mutatja, milyen mélyre jutott a német sportautógyártó pénzügyi helyzete. A Porsche a 2025-ös üzleti év után nem fizet önkéntes különjuttatást a munkavállalóknak, miközben a nyereség több mint 90 százalékkal zuhant, az elektromos autók gyengélkednek, és a vezetés már nyíltan visszafordul az eddig erőltetett villanyautós stratégiától.

A stuttgarti központú cég szóvivője megerősítette, hogy a vállalat gazdasági helyzete miatt a 2025-ös évre nem jár külön prémium. A dolgozókat már tájékoztatták a döntésről – írja a Die Welt. Ez különösen nagy váltás ahhoz képest, hogy

2023 után még akár 9690 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,9 millió forint),

2024 után pedig legfeljebb 5250 euró (körülbelül 2,1 millió forint) bónuszt kaptak az alkalmazottak.

A Porsche hosszú ideig arról volt ismert Németországban, hogy az autóipar egyik legmagasabb dolgozói prémiumát fizeti. A rendszer 1997 óta működik, és legalább 2007 óta minden évben jutott külön kifizetés a németországi állandó munkavállalóknak, köztük a lipcsei gyár több ezer dolgozójának is. Most először szakad meg ez a gyakorlat, ami több mint 27 ezer embert érint.