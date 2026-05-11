Egy nap alatt 27 százalékos hozamot lehetett bezsebelni a magyar tőzsdén – ez a részvény a nap sztárja
Többéves csúcsról fordult le hét elején a forint, amely a pesti tőzsdéhez hasonlóan hullámzó teljesítményt nyűjtott a hétfői kereskedés során. A nemzetközi piaci hangulat ismét romlott, miután az amerikai-iráni háború lezárására vonatkozóan tovbbra sem sikerült áttörést elérni. Itthon a Tisza-kormány leendő minisztereinek meghallgatására figyeltek a befektetők és a részvénypiac.
Az európai börzéken nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány, a német DAX hullámzásokat követően kisebb gyengülésseé zárt, a párizsi CAC 40 közel egy százalékkal került lejjebb, a londoni FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal emelkedni tudott.
A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal 134 265 forintig ereszkedett, miközben a hazai részvényekkel 22,4 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
A blue chipek közül csupán az OTP tudott erősödni,
- a bankpapírt egy százalékkal 42 580 húzták fel a kereskedés legvégén.
- A Mol árfolyama 1,4 százalékkal 4106 forintig estt,
- A Richter kurzusa fél százalékkal 12 600 forintra ereszkedett,
- a Magyar Telekom pedig 1,3 2410 forintig csúszott vissza.
A magyar tőzsde meghatározó vállalatai közül a Mol múlt pénteken csalódást keltő évkezdésről jelentett, a három másik blue chip pedig ezen a héten számol be első negyedéves teljesítményéről. A Richtertől növekvő árbevétel mellett stagnáló nyereség várható a holnap reggel érkező beszámolóban, a keddi tőzsdezrást követően felfedi lapjait a Magyar Telekom is. Az OTP pedig péntek hajnalban jelent.
A teljes hazai mezőnyből kiemelkedett a Navigator Investments, amely 27 százalékot ralizott hétfőn. A nap vesztese a ViveTech 15 százalékos zuhanással.
A forintpiacot a nemzetközi hangulat mellett a héten felálló Magyar-komány miniszter-jelöltjeinek meghallgatásán elhangzottak mozgathatták. A gazdasági és energetikai tárca várományosa, Kapitány István szerint egyelőre maradnak a különadók, a hadügy élére jelölt Ruszin-Szendi Romulusz nem támogatja a sorkatonaságot, Vitézy Dávid közlekedésügyi vezetőjelölt pedig több gigaberuházásnál is vizsgálatot indítana.
A magyar pénz 0,4 százalékot gyengült az euróval szemben a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ekkor 355,7 forintnál járt. A kurzus a 354,5 és 356-as szint közötti sávban hullámzott a nap során.
A dollárhoz képest szintén 0,4 százalékot rontott a forint, az amerikai pénzt a bizonytalan befektetői hangulatban dollárba menekülő kereskedők is erősítették. Délután öt órakor 301,9 forinton jegyezték a zöldhasút.
A régiós devizákhoz képest is negatív korrekciót láthattunk ma, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,3 százalékkal erősödött a forinthoz képest.