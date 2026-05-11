Egy nap alatt 27 százalékos hozamot lehetett bezsebelni a magyar tőzsdén – ez a részvény a nap sztárja

Többéves csúcsról fordult le hét elején a forint, amely a pesti tőzsdéhez hasonlóan hullámzó teljesítményt nyűjtott a hétfői kereskedés során. A nemzetközi piaci hangulat ismét romlott, miután az amerikai-iráni háború lezárására vonatkozóan tovbbra sem sikerült áttörést elérni. Itthon a Tisza-kormány leendő minisztereinek meghallgatására figyeltek a befektetők és a részvénypiac.

Az európai börzéken nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány, a német DAX hullámzásokat követően kisebb gyengülésseé zárt, a párizsi CAC 40 közel egy százalékkal került lejjebb, a londoni FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal emelkedni tudott.

A pesti börze vezető indexe, a BUX 0,2 százalékkal 134 265 forintig ereszkedett, miközben a hazai részvényekkel 22,4 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A blue chipek közül csupán az OTP tudott erősödni,

a bankpapírt egy százalékkal 42 580 húzták fel a kereskedés legvégén.

A Mol árfolyama 1,4 százalékkal 4106 forintig estt,

A Richter kurzusa fél százalékkal 12 600 forintra ereszkedett,

a Magyar Telekom pedig 1,3 2410 forintig csúszott vissza.

A magyar tőzsde meghatározó vállalatai közül a Mol múlt pénteken csalódást keltő évkezdésről jelentett, a három másik blue chip pedig ezen a héten számol be első negyedéves teljesítményéről. A Richtertől növekvő árbevétel mellett stagnáló nyereség várható a holnap reggel érkező beszámolóban, a keddi tőzsdezrást követően felfedi lapjait a Magyar Telekom is. Az OTP pedig péntek hajnalban jelent.