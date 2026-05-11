Ez gyors volt, Ukrajna máris megállapodott Magyarországgal: vége Orbán Viktor utolsó büntetésének, Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét – kinyíltak a csapok

Ukrajna újraindította az üzemanyagimportot Magyarországról és Szlovákiából – jelentette piaci kommentárokra alapozva az ukrán média. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a két visegrádi ország még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyagexportot, miután Zelenszkij ukrán elnök nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajló olajszállítást.

Ukrajna máris megállapodott Magyarországgal: felszámolták Orbán Viktor utolsó büntetését

A friss fejleményre vonatkozóan Szerhij Kujunt jelölték meg forrásként, aki az A95 Consulting Group igazgatója. Ő az Ukrinformnak egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

már újraindítottuk az importot.

Azonban azt is hozátette, hogy mindez az üzemanyagárakat nem fogja befolyásolni, mivel a magyar és a szlovák piacról is piaci áron vásárol Ukrajna, legalábbis a szakértő állítása szerint.

Kujun azt elismerte, hogy a Magyarországról és Szlovákiából érkező import helyreállítása

Ukrajnát erősíti,

hiszen a szállítási útvonalak további diverzifikálása erősíteni fogja a belföldi piacot.

Ahogy cikkünk elején arról szó volt, az üzemanyagcsapok elzárása a magyar és a szlovák fél részéről egyértelmű válaszlépés volt a Barátság-vezeték blokádjára. Az orosz olaj újraindítása majdnem három hónapon át tartott, azt az ukrán fél a magyar országgyűlési választások után számolta csak fel.

Az orosz olaj egészen pontosan április 22-én indult újra Magyarország és Szlovákia felé. Zelenszkijék hivatalos indoklása szerint azért akkor, mert addigra fejeződtek be a Barátság-vezeték szivattyúállomását ért orosz támadást követő javítási munkálatok.

Magyarország Ukrajna-politikájában látványos enyhülés látszik az új kormányerő megjelenésével. Mióta a Tisza választási győzelmet aratott, a magyar fél feloldotta a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön vétóját – ezzel megvárták tehát az olajblokád feloldását –, visszaadták a lefoglalt ukrán aranykonvoj vagyonát, öszességében mintegy 25 milliárd forint értékben, illetve most az üzemanyagimport is útnak indult.