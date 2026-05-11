Ez gyors volt, Ukrajna máris megállapodott Magyarországgal: vége Orbán Viktor utolsó büntetésének, Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét – kinyíltak a csapok
Ukrajna újraindította az üzemanyagimportot Magyarországról és Szlovákiából – jelentette piaci kommentárokra alapozva az ukrán média. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a két visegrádi ország még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyagexportot, miután Zelenszkij ukrán elnök nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajló olajszállítást.
A friss fejleményre vonatkozóan Szerhij Kujunt jelölték meg forrásként, aki az A95 Consulting Group igazgatója. Ő az Ukrinformnak egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy
már újraindítottuk az importot.
Azonban azt is hozátette, hogy mindez az üzemanyagárakat nem fogja befolyásolni, mivel a magyar és a szlovák piacról is piaci áron vásárol Ukrajna, legalábbis a szakértő állítása szerint.
Kujun azt elismerte, hogy a Magyarországról és Szlovákiából érkező import helyreállítása
Ukrajnát erősíti,
hiszen a szállítási útvonalak további diverzifikálása erősíteni fogja a belföldi piacot.
Ahogy cikkünk elején arról szó volt, az üzemanyagcsapok elzárása a magyar és a szlovák fél részéről egyértelmű válaszlépés volt a Barátság-vezeték blokádjára. Az orosz olaj újraindítása majdnem három hónapon át tartott, azt az ukrán fél a magyar országgyűlési választások után számolta csak fel.
Az orosz olaj egészen pontosan április 22-én indult újra Magyarország és Szlovákia felé. Zelenszkijék hivatalos indoklása szerint azért akkor, mert addigra fejeződtek be a Barátság-vezeték szivattyúállomását ért orosz támadást követő javítási munkálatok.
Magyarország Ukrajna-politikájában látványos enyhülés látszik az új kormányerő megjelenésével. Mióta a Tisza választási győzelmet aratott, a magyar fél feloldotta a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön vétóját – ezzel megvárták tehát az olajblokád feloldását –, visszaadták a lefoglalt ukrán aranykonvoj vagyonát, öszességében mintegy 25 milliárd forint értékben, illetve most az üzemanyagimport is útnak indult.
Ezzel lényegében megszűnt az utolsó magyarországi szankció is Ukrajnával szemben, ráadásul nagyon rövid idő alatt.
