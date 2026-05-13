Megmondta a Mol, mi fog történni a dízellel Magyarországon, miután ma kifogy a stratégiai készlet: csütörtöktől új helyzet lesz a benzinkutakon

Szerdán elfogy a dízeltartalék a hazai üzemanyagtöltő állomásokon. A Mol most tisztázta, hogy nem kell üzemanyaghiánytól tartani. Ez várható a benzinkutakon.
VG/MTI
2026.05.13, 07:51
Frissítve: 2026.05.13, 08:45

A kisebb benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyag-ellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot; a Mol ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.

20260310_benzistop_004_VZ Mol üzemanyag dízel gázolaj benzin
A Mol szerint nem fog elfogyni az üzemanyag a magyarországi kutakon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Országosan 2-3 héten belül vagy akár korábban is komoly üzemanyag-ellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük – nyilatkozta a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke kedden. Gépész László szerint a benzinkutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extraprofitadót is kell fizetniük.

A Mol olajtársaság ugyanis korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag. Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább.

Gépész László kiemelte, hogy emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik.

Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta: azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.

A Molnál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag-ellátás folyamatos legyen az országban.

Az FBSZ közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.

Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere hétfőn a parlamentben a gazdasági bizottság meghallgatásán arról beszélt, hogy jelenleg nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják az érvényben lévő védett árat.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. A 2026. március 10-től érvényes hatósági üzemanyagár literenként 595 forint a benzinre és 615 forint a gázolajra.

Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS, és ki tudja, mi lesz az osztalékkal

Több mint 3 százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jelentős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egy irányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szakértők egybehangzóan csalódásként értékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a már eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.

Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. „Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést” – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
