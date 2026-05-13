Ez is megértük: bezárhat az utolsó autógyár a nyugat-európai országában, Szlovákia teheti tönkre – most Kínának rimánkodik a kormány, hogy mentse meg

Egyre nagyobb az aggodalom a Volvo genti gyárának jövőjét illetően, mivel a Volvo Cars bevétel- és profitcsökkenésről számolt be a 2026-os első negyedévben. A Gentben található üzem mintegy 6500 embert foglalkoztat, ezzel Flandria egyik legnagyobb ipari munkaadója és Belgium utolsó megmaradt autógyára.

A The Brussels Times cikke szerint az üzemben XC40, EX40, EC40, V60 és EX30 modelleket gyártanak. 2025-ben összesen 212 177 autó gördült le a szerelőszalagjairól.

A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a genti gyár jövőre elveszítheti három elektromos modelljéből kettőt, amiket a Volna új, a szlovákiai Kassában épülő üzemében gyárthatnak majd. A Renault Vilvoorde, az Opel Antwerpen, a Ford Genk és az Audi Vorst bezárása után ez a lépés Belgium utolsó autógyárát fenyegeti.

A Bart De Wever miniszterelnök vezette szövetségi kormány már létrehozott egy munkacsoportot a telephely jövőjének biztosítására. A munkacsoport sajtóhírek szerdán találkozik a Volvo Car Ghent vezetőségével.

Maxime Prévot külügyminiszter optimistán nyilatkozott a Volvo Gent jövőjével kapcsolatban, miután meglátogatta a cég anyavállalatának kutatás-fejlesztési központját Hangcsouban.

„A Geely többet akar befektetni Európában, megpróbáltam meggyőzni őket, hogy Belgiumnak, különösen a genti gyárnak számos előnye van, országunkat pedig globálisan is elismeri kutatás-fejlesztési központként. Logisztikai szempontból Belgium fontos csomópont, az Antwerpen–Bruges kikötővel és a számos vasúti kapcsolattal” – sorolta a tárcavezető.

Januártól márciusig a Volvo összesen 153 316 autót szállított le az ügyfeleknek, ami 11 százalékos csökkenést jelent 2025 azonos időszakához képest. Azonban a teljesen elektromos autók értékesítése 12 százalékkal nőtt.

A Volvo két fő piacán, Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban az értékesítés 18 százalékkal, illetve 32 százalékkal esett vissza, mindkét országban körülbelül 33 300 darabra. Kínában a Volvo erős versennyel néz szembe a kínai gyártók miatt, az Egyesült Államokban pedig az e-autók vásárlására vonatkozó adókedvezmények megszüntetése játszott szerepet az eladások jelentős csökkenésében.