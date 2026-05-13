Csak most derült ki: nagyon különös dolog történt a forinttal a választás előtt, a magyarok nem várták meg a Tisza-kormányt – azonnal léptek a bankok

Pánikszerű devizavásárlás indult meg a magyarok körében a választások előtti hetekben, egyetlen hónap alatt csaknem százmilliárd forinttal nőtt a devizaszámlákon tartott megtakarítások összege. A devizabetétek lettek sokak menedéke a forint ingadozása és a gazdasági bizonytalanság miatt.
2026.05.13, 07:31
Frissítve: 2026.05.13, 09:30

Soha nem látott tempóban váltják euróra és dollárra a megtakarításaikat a magyarok: egyetlen hónap alatt csaknem százmilliárd forinttal nőtt a lakossági devizabetétek állománya. A szakértők szerint a választások körüli bizonytalanság és a forint árfolyamának hullámzása is sokakat a deviza felé terelt.

A devizabetét lett sokak menedéke a forint ingadozása és a gazdasági bizonytalanság miatt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Márciusban 93,6 milliárd forinttal emelkedett a lakossági devizabetétek összege Magyarországon, így az elérte a 2361 milliárd forintot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból, amelyeket a BiztosDöntés.hu elemzett. A növekedés azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt egy-két évben gyakorlatilag stagnált a magánszemélyek devizában tartott megtakarításainak volumene.

A szakportál pénzügyi szakértője, Gergely Péter szerint több tényező együttesen magyarázza a kiugró növekedést. Az egyik legfontosabb ok a parlamenti választások előtti bizonytalanság lehetett: sokan tartottak attól, hogy a forint jelentősen gyengülhet, ezért megtakarításaik egy részét inkább euróba vagy dollárba menekítették.

A vásárlási kedvet az is fokozta, hogy az euró árfolyama márciusban látványosan erősödött a forinthoz képest. Míg március 7-én még közel 399 forintot kellett fizetni egy euróért, a hónap végére az árfolyam 383 forint alá csökkent. Ez sokak számára kedvező beszállási pontot jelenthetett.

A devizabetétek növekedésében szerepet játszhattak az év eleji állami juttatások is. A kibővített 13. havi nyugdíj, az úgynevezett fegyverpénz, illetve az előre kifizetett otthontámogatások egy része szintén devizaszámlákon köthetett ki. A választások után tovább erősödő forint pedig áprilisban és májusban is további devizavásárlásokat ösztönözhetett.

A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a forint erősödése csökkenti a devizában tartott megtakarítások forintban számolt értékét. Aki például 383 forintos árfolyamon vásárolt eurót, annak most ugyanaz a deviza nagyjából 356 forintot ér.

Az elmúlt években jelentősen átalakult a devizaváltási piac is. Egyre több magyar használ külföldi fintech szolgáltatókat, ami erős versenyhelyzetet teremtett a bankok között. Erre reagálva több hazai pénzintézet már díjmentes devizaszámlát is kínál, és kedvezőbb árfolyamú devizaváltási lehetőségekkel próbálja megtartani ügyfeleit. Egyes bankoknál meghatározott keretösszegig már a lakossági ügyfelek is a piaci árfolyamhoz közeli feltételekkel válthatnak eurót vagy dollárt.

