Tart a memória rali

Még tavaly november elején következett be az a pillanat, amikor elpattant a húr. A memória gyártók a már korábban is megugró keresletre válaszul a kapacitások egy részét átállították a DDR5 és HBM, elsősorban AI infrastruktúrában használt processzorokra, amelyek alapvetően több réteget használnak, mint a DDR4 memóriák. Ennek köszönhetően a „hagyományos” memória piacon is szűkült a kínálat, illetve gyártó kapacitás, miközben egyrészt pont ebben az időszakban érkeztek számottevő megrendelések a gyártók számára (DDR5, HBM), másrészt a tavalyi negyedik negyedév volt az új árak meghatározásának időszaka. Ennek volt köszönhető, hogy felrobbantak az árak. Például a DDR5 memóriák ára, rövid idő, néhány hónap alatt cirka hétszeresére ugrott. S ez nyilván kihatással van a memóriagyártók eredményére is.

Váltottak a memóriagyártók / Fotó: Science Photo Library via AFP

Megugorhat a memóriagyártók profitja

Ezt részben követték le a részvényárak. Például a piacvezető Samsung esetében a nettó tisztított 27 milliárd dolláros 2025-ös eredmény, idén 180 milliárd dollár környékére ugorhat. Ugyanis a memória üzletág mindent visz a 210 milliárd dollár körüli operatív eredményével, míg a többi üzletág termelhet összesen 13-14 milliárd dollár EBIT-et. Ezen az sem változtat sokat, hogy a dolgozók is vérszemet kaptak. Ugyan eddig is részesedtek a profitból bónusz formájában, de eddig csak a gazdasági hozzáadott érték 20 százalékát kapták meg a fizetésük maximum 50 százalékáig, most viszont már az üzemi eredmény 15 százalékát szeretnék kiosztani maguk között, s az 50 százalékos plafont is eltörölnék. Ugyan a cég hajlik bizonyos változtatásokra, például hajlandó átállni az üzemi eredmény 10 százalékának kiosztására, de egyelőre az álláspontok még nem értek nyugvó pontra. Mindenesetre, ha a követelések megvalósulnának, akkor az cirka 25-30 milliárd dolláros bónuszt, dolgozónkként mintegy 400 ezer dollár plusz jövedelmet jelentene a munkavállalóknak. Ez azért igencsak erős követelésnek tűnik. Ugyanakkor a vita most arról szól, hogy körülbelül 170 vagy 180 milliárd dollár legyen idén a Samsung profitja. Ez a jelenlegi 183 USD-nek megfelelő árfolyammal és 30 USD EPS-sel, cirka 6 körüli P/E rátát jelent.